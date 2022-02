Vodovodná batéria do kúpeľne - sprchová či vaňová?

Ponuka vodovodných batérií na trhu je skutočne bohatá a to aj v oblasti výrobcov. Nároky na vodovodné batérie sú vysoké a výrobcovia ponúkajú rôzne ceny aj kvalitu. Vzhľad a dizajn osloví nakupujúceho ako prvý, ale sú aj ďalšie veľmi dôležité kritériá:

trvanlivosť povrchu

tesnosť

výdrž

úspora spotreby vody

pohodlné ovládanie

Vyberáme vodovodnú batériu

V článku sa, okrem iného, dočítate, ako rozoznáte kvalitnú batériu, aký typ batérie je kam vhodný a ako zvoliť správny štýl a vzhľad batérie, aby bol vhodný ku zariadeniu kúpeľne.

Vodovodné batérie delíme podľa miesta umiestnenia na:

umývadlové batérie

drezové batérie

sprchové batérie

vaňové batérie

bidetové batérie

Podľa spôsobu umiestenia ich rozdeľujeme na:

stenové batérie (sú upevnené na stenu)

(sú upevnené na stenu) stojankové batérie (inštalujú sa priamo na umývadlo či vaňu)

(inštalujú sa priamo na umývadlo či vaňu) podomietkové batérie (v prípade tohto typu sa technika umiestni pod obklad)

Z hľadiska regulácie vody delíme batérie na:

zmesové batérie

termostatické batérie

Podľa ovládania rozdeľujeme batérie na:

kohútikové batérie

pákové batérie

Pákové batérie sú jednoznačným trendom našej doby, vynikajú nad klasickými batériami tesnosťou, kvalitou a aj komfortom používania. Klasické kohútikové batérie si zákazníci kupujú z dizajnových dôvodov.

Ušetriť alebo priplatiť za kvalitu?

Určite poznáte porekadlo, že nie sme takí bohatí, aby sme si mohli kupovať lacné veci. Áno, platí to aj pri vodovodných batériách. Prvotným ukazovateľom kvality batérie je jej kartuša, ktorá je srdcom batérie. Kvalitná kartuša pákovej batérie sa skladá z dvoch keramických doštičiek s otvormi. Pozdvihnutie páčky posunie doštičky a ovplyvňuje prietok vody. Vytáčaním páky do strán regulujeme pomer studenej a teplej vody. Lacné batérie majú kartuše z plastových alebo menej kvalitných dielov, ktoré dlho neodolajú tlaku vody, vodnému kameňu a ďalším vplyvom. Batérie potom netesnia, kvapkajú či sa zadrhávajú pri používaní páky. Kvapkajúcim kohútikom nám môže odtiecť až 10 litrov vody za jednu noc. Kvalitné batérie vydržia bez závad viac rokov, či dokonca desaťročí. Dôležitým ukazovateľom kvality je samotné telo batérie. Veľmi kvalitné batérie sú napríklad z mosadze alebo z jej zliatin, ktoré odolávajú veľkým výkyvom teplôt a vlhka. Ich údržba je podstatne ľahšia.

Voľba vzhľadu

Prvým kritériom je rozteč batérie. Najrozšírenejšie sú 100 a 150 mm rozteče. Odporúčame vám kúpiť vždy správnu veľkosť batérie. Redukcie dostupné síce sú, no podstatne narušia vzhľad batérie. Ponuka batérií na našom trhu je taká široká, že si môžete zakúpiť batériu farebne zladenú s vašou kúpeľňou. Najrozšírenejšie sú batérie v striebornom prevedení. Veľkosť samotnej batérie by mala byť primeraná k veľkosti zariadenia, na ktorom je umiestnená. Vyvarujte sa malým batériám na veľkých umývadlách a naopak. Rovnako by ste mali zvážiť zaoblenie hrán, napríklad vane a batérie. Pokiaľ máte celú kúpeľňu ladenú do dynamických ostrých línií, kúpte si v podobnom tvare aj batériu. Z estetického hľadiska odporúčame zakúpiť batérie z jednej série. Celkový vzhľad tak bude veľmi harmonický.

Drobnosti, ktoré Vám ušetria peniaze

Moderné batérie myslia aj na vašu peňaženku. Hlavne komerčné budovy šetria vodu použitím batérií s čidlom, keď voda začne tiecť až po priložení rúk pod kohútik. Pre bežné domáce použitie toto riešenie neodporúčame. Páková batéria vám ušetrí vodu nie len svojou konštrukciou, ale aj tým, že sa dá ľahko a jednoducho zavrieť jedným dotykom. Oproti klasickým batériám má až tretinovú spotrebu vody. Komfort uzatvorenia batérie minimálnou silou oceníte v bežnom živote, napríklad pri čistení zubov. Termostatické batérie sú úspornejšie ako pákové – oproti bežným batériám dokážu ušetriť až 50 % vody. Automaticky zmiešavajú studenú a teplú vodu (nastaví sa požadovaná teplota vody a batéria automaticky zmieša teplú a studenú vodu). Sú bezpečné a vhodné pre deti, pretože majú bezpečnostnú poistku, ktorá zabráni obareniu horúcou vodou. Vodu môžete ušetriť aj pridaním úsporného perlátora alebo regulátora toku, prípadne stop ventilu. Za cenu okolo 2 € si dokážete kúpiť tzv. stop ventil so závitom, ktorý sa montuje na sprchovú hadicu. Výrobca garantuje ušetrenie 6 až 7 € mesačne iba tým, že sa voda vypne v momente, keď sa mydlíme alebo šampónujeme. Asi 7 € stojí samostatný prietokový regulátor ku sprche, ktorý sa dáva medzi batériu a sprchovú hadicu. Prietok sa dá nastaviť na 8, 10, 12 alebo 14 litrov za minútu. Priemerne pretečie sprchovou batériou pri sprchovaní až 25 l/min.

Ako sa vyhnúť najčastejším nástrahám

Dvakrát meraj a raz rež – hlavne pred nákupom si zmerajte rozteč batérie

Záruka – kvalitné batérie poznáte aj podľa dĺžky záručnej doby. Dobré batérie vám poskytnú záruku na dobu až 5 rokov. Overte si dostupnosť kvalitného servisu

Pozor na montáž – väčšina problémov s batériami vzniká zlou montážou. Pokiaľ nie ste šikovný domáci kutil, zverte montáž batérie na odborníka

Máte deti? – odporúčame kúpiť pákovú alebo termostatickú batériu, ktorá je jednoduchá na ovládanie a poskytuje ochranu pred obarením horúcou vodou

Dostatočne dlhý kohútik – spád vody by nemal dopadať na hranu či bok vane, umývadla alebo drezu. Mal by byť nasmerovaný na stred zariadenia, prípadne na jeho odpad. Do kuchyne zvážte možnosť batérie so sprškou, sami časom oceníte svoje praktické rozhodnutie

Dostatočne vysoká batéria – nevhodne umiestnená a nízka batéria vám zkomplikuje umývanie rúk či naberanie vody do nádob

