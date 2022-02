Vonkajšie rolety: kedy je najlepší čas na ich montáž?

Vonkajšie rolety sú čoraz žiadanejšie doplnky exteriéru. A nedivíme sa. Dokážu oveľa viac než len tieniť. Kedy je však ideálny čas pre ich zadováženie?

Ak plánujete v blízkom čase rekonštrukciu domu alebo dokonca riešite novostavbu, iste sa potýkate s otázkami, čo všetko do úprav zahrnúť. Možno sa pýtate: „Stojí za to vynaložiť ďalšie financie za vonkajšie rolety?” Čítajte ďalej, pretože vám odpovieme.

1. Vonkajšie rolety tienia, vedia toho však oveľa viac…

Neboli by také obľúbené, keby toho toľko nezvládli. Vonkajšie rolety skvele tienia a oproti interiérovým žalúziám zabraňujú prehrievaniu miestnosti. Vďaka lamelám z hliníka vyplneným PUR penou totiž rolety všetko teplo sami pohltia alebo odrazia späť. Do izieb prestúpi minimum tepla, čo oceníte hlavne v lete, keď ušetríte dosť peňazí za klimatizáciu, pretože rolety znížia teplotu o 3 – 11 °C.

Podobným spôsobom fungujú vonkajšie rolety v zime, keď zase držia teplo vnútri domu. A verte, že je to naozaj poznať. Až 30 % tepelnej energie, ktorá by vám inak utiekla oknami von, zostane v interiéri. Účet za vykurovanie bude vyzerať hneď veselšie.

Foto: Minirol

2. Ticho a bezpečie sú na nezaplatenie

Aj keď nepatria medzi bezpečnostné prvky domácností, my rolety počítame ako efektívneho pomocníka proti nepozvaným hosťom. Jednotlivé lamely sa v uzavretej polohe do seba pevne zacvaknú, čím vytvárajú pevnú bariéru. Zlodejom sa tak značne komplikuje pravdepodobnosť nepozorovateľného vniknutia do domu.

Pocit bezpečia môžete mať aj vo veľkom vetre, pri lejaku alebo keď padajú krúpy. Vonkajšie rolety značky Minirol od výrobcu BUILDING Shutter Systems sa vyrábajú z pevného materiálu, takže odolajú aj náročným poveternostným podmienkam a chránia tak okná pred ujmou. A iste oceníte aj schopnosť roliet tlmiť ruch prichádzajúci zvonka.

3. Automatizácia má u vás zelenú

Ste fanúšikom moderných technológií? Tak vás určite zaujme, že vonkajšie rolety sa dajú pripojiť k inteligentnej domácnosti. Nielen osvetlenie, okná či teplotu miestností – teraz môžete aj vonkajšie tienenie ovládať na diaľku a odkiaľkoľvek. Nastavte si vytiahnutie roliet spolu s východom slnka a nechajte sa prebudiť prvými lúčmi. Jemný snímač spozná blížiacu sa búrku a dá roletám signál, aby sa spustili. Aj keby padali traktory, váš domov bude ochránený.

Foto: Minirol

Inštalácia kedykoľvek je treba

Nezabudnite, že vonkajšie rolety sa dajú primontovať k domu nielen pri rekonštrukcii, ale aj dodatočne na hotovú fasádu. Okrem zaomietacích roliet či roliet do prekladu, na ktoré je treba myslieť už v projekte stavby, ponúkajú výrobcovia vonkajšieho tienenia aj nadokenné rolety. Tie primontujete k oknám, aj keď už je nahodená fasáda a vy dávno bývate.

Box, v ktorom je uschované tienenie sa umiestňuje nad okno. Žiadne veľké zásady do domu nie sú potrebné, nemusíte sa preto obávať veľkých stavebných úprav. Montáž sa dá navyše robiť v ktoromkoľvek ročnom období, pretože sa pri inštalácii nepracuje so žiadnymi tuhnúcimi zmesami či lepidlom.

Už máte jasno, či sa vonkajšie rolety hodia do vášho nového bývania? Najlepším krokom pre rozhodnutie je kontaktovať niektorého z predajcov a požiadať o nezáväznú kalkuláciu. Ak zatepľujete dom, môžete na tieniacu techniku využiť dotáciu Zelená domácnostiam.

Informačný servis