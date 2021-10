Vstavané skrine do spálne - taktiež farebné a so zrkadlom

Vďaka svojej schopnosti, ukryť mnoho vecí, sa stali vstavané skrine prirodzenou súčasťou každej domácnosti. Optimálne pracujú s priestorom a umožňujú dokonalé využitie hluchých miest akými sú výklenky, šikminy, či kúty. Môžete si vybrať spomedzi najrôznejších farebných a materiálových kombinácií rámov, zrkadiel a skiel, výplne dverí. Ešte pred výberom si dôkladne premyslite, čo všetko chcete do skrine umiestniť. Kapacitu skrine dimenzujte podľa počtu osôb, ktoré ju budú využívať, no nezabudnite ani na „drobnosti“ akými sú deky, kufre, športové potreby alebo sezónne oblečenie. Šatníkové vstavané skrine do spálne využívajú spravidla všetci členovia domácnosti. Dôkladne preto zvážte veľkosť, rozloženie a typ úložného priestoru.

Farbou oživíte interiér, zrkadlom opticky zväčšíte priestor

Pri výbere vstavaných skríň do spálne je potrebné zvážiť aj výber materiálu. Korpus skrine sa vyrába z drevotriesky upravenej dyhou. Uprednostňujete luxus? Potom sú pre vás ideálne drevené vstavané skrine z masívu. Neriaďte sa však len tým, čo sa vám páči. Materiál je nutné podriadiť účelu skrine, ako aj ostatnému nábytku, ktorý sa v spálni nachádza. Najčastejším typom dverí sú posuvné, pretože výrazne šetria priestor. Ich základom je oceľový alebo hliníkový rám, do ktorého sa zapustí požadovaná výplň – drevo, sklo, zrkadlo, lamino, dyha. Hliníkové rámy majú vyššiu nosnosť, sú pevné, odolné, ľahké, trvanlivé a ich používanie je takmer nehlučné. Môžete si vybrať aj skladacie, či kombinované dvere.

Vstavané skrine by mali ladiť s celkovým interiérom. V opačnom prípade by mohli pôsobiť rušivo a keďže hovoríme o pomerne veľkom a dominantnom kuse nábytku, dajte si na tom skutočne záležať. Výplne dverí môžu byť pokojne dekoratívnym prvkom. Veľké plochy výborne slúžia na umiestnenie fotografií a výtvarných diel. V ponuke nájdete široký výber farebných materiálov – lakované a pieskované sklo, dyhované a melamínové dosky, či zrkadlá. V prípade menšej spálne nimi úžasne zväčšíte a presvetlíte priestor. Veľmi obľúbené je aj používanie prírodných materiálov – dvere z bambusového prútia alebo ratanový výplet. Hliníkový rám umožňuje kombinovať rôzne výplne, napr. drevotrieska so zrkadlom a sklom.

Aby vstavaná skriňa slúžila tak ako má, je najdôležitejšie jej vnútorné vybavenie. Môžete si vybrať spomedzi niekoľkých typov: zásuvky, police s rôznou hĺbkou, tyče, drôtený program (výsuvné a otočné koše), sklopné vešiaky, stavebnicový systém. Nech si zvolíte akúkoľvek kombináciu, dôležité bude, aby umožňovala čo najefektívnejšie využívanie priestoru. Odkladacie plochy rozdeľte do jednotlivých výškových zón. Najpoužívanejšie veci odložte vo výške očí. Veci, ktoré vyberáte len občas, rovnako ako aj sezónne oblečenie, umiestnite buď vo výške nad 170 centimetrov, alebo pod úrovňou 50 centimetrov. Vstavané skrine by mali poslúžiť nie len na odloženie oblečenia, ale aj väčších či menších pomocníkov v domácnosti akými sú žehliaca doska, vysávač, či žehlička. Pri kupovaní uprednostníte pred nižšou cenou radšej kvalitu. Ak si neviete s niečím poradiť, neváhajte sa obrátiť na odborníka.

