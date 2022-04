Vstavané spotrebiče a ich prednosti

Dnešní zákazníci sú pri výbere spotrebičov omnoho náročnejší, než tomu bolo v minulosti. Očakávame ich bezchybné fungovanie a zvýšené požiadavky kladieme aj na dizajn a estetickú stránku ich vzhľadu. Naša domácnosť predsa musí pôsobiť jednotne a štýlovo. Súčasné spotrebiče neponúkajú len základné funkcie, ale poskytujú nám aj nadštandardné možnosti. Všetky tieto požiadavky spĺňajú vstavané spotrebiče, ktoré ideálne zapadnú do každej modernej kuchyne. Nenarušia jej pôvodný dizajn a vďaka svojmu vzhľadu a funkciám sa stanú neoddeliteľnou súčasťou vašej domácnosti.

Vstavané spotrebiče a ich zabudovanie

Vstavané spotrebiče sa vyrábajú tak, aby sa zmestili do kuchynskej linky a zároveň rešpektovali hrúbku bočných stien. Ich šírka je cca 56 cm a požadovaná hrúbka stien je 1,8 cm. Pri umiestňovaní do kuchynskej linky nesmieme zabudnúť na to, že spotrebiče tam máme nie len dostať, ale chceme ich aj používať. Napr. pre otváranie vstavanej chladničky je potrebné ponechanie voľného priestoru medzi chladničkou a zadnou stenou. Ak chcete mať v kuchyni viacero vstavaných spotrebičov, pokojne ich uložte aj vedľa seba. Nijako si neprekážajú ani negatívne neovplyvňujú svoju funkčnosť.

Pravidlá ale platia pri umiestňovaní spotrebičov nad sebou. Napr. pri teplovzdušnej rúre je odporúčaná výška dna maximálne 70 cm. Pri rozmiestňovaní spotrebičov myslite na ich správnu nadväznosť, minimálne z hľadiska vlastného komfortu pri pohybe v kuchyni. Pri práci by vám nemalo nič zavadzať. Najideálnejšie bude, ak sa časť pracovnej plochy bude nachádzať medzi chladničkou a drezom a druhá časť medzi drezom a varnou doskou.

Vstavaná chladnička

Vo vašej kuchyni sa stane dizajnovým kúskom. Jej steny sú upravené tak, aby bola zabudovateľná do kuchynskej linky a stala sa nenápadnou, no modernou. Najlepšie je kupovať vstavanú chladničku spolu s kuchynskou linkou, alebo si nechať vyrobiť kuchynskú linku na mieru. Môžete si vybrať aj kombinovanú chladničku s mrazničkou. Mraznička sa bude nachádzať hore alebo dolu. Mraznička v spodnej časti je lepšie regulovateľná a ponúka vám aj väčší objem v podobe viacerých zásuviek. Mraznička, prípadne mraziaci box v hornej časti je síce lepšie dostupný, ale jeho objem je neporovnateľne menší. Ak patríte k náročnejším zákazníkom a prajete si chladničku s vlastným barom, či výdajníkom nápojov, v tomto smere vás vstavaná chladnička sklame.

Vstavaný digestor

V kuchyni je neoceniteľným pomocníkom. Odsáva pachy, vône aj nadbytočnú vlhkosť. Z hľadiska umiestnenia sa digestory delia na:

ostrovné – sú vhodné pre kuchyne s kuchynským ostrovčekom. Digestor visí zo stropu presne nad ním.

– sú vhodné pre kuchyne s kuchynským ostrovčekom. Digestor visí zo stropu presne nad ním. dekoratívne – je samostatnou súčasťou. Vyrába sa v rôznych prevedeniach a tvaroch. Musí ladiť s kuchynským zariadením

– je samostatnou súčasťou. Vyrába sa v rôznych prevedeniach a tvaroch. Musí ladiť s kuchynským zariadením zabudované – je súčasťou hornej kuchynskej skrinky, vďaka čomu pôsobí nenápadne. Hodí sa do rozmerovo menších kuchýň

Pri inštalácii je dôležitá vzdialenosť digestora od varnej dosky, ktorá musí byť minimálne 75 cm. Dôležitá je aj jeho šírka. Tá by mala prekrývať celú plochu varnej dosky. Len v takomto prípade bude digestor efektívne plniť svoju funkciu a bude mať požadovaný výkon.

Vstavaná práčka

Práčka je spotrebič, ktorý do kuchyne primárne nepatrí. Ak však nemáte v kúpeľni dostatok miesta, môžete ju pokojne zakomponovať medzi ostatné spotrebiče. Zaraďte ju do skupiny spodných kuchynských skriniek, aby tak lepšie splynula s dizajnom interiéru. Vrchnú pracovnú dosku využijete aj pri bežných kuchynských činnostiach a práčka nebude spôsobovať ani toľko hluku.

Vstavaná rúra

Klasické rúry kombinované so sporákom sú síce stále trendy, ale alternatíva vstavanej rúry je už predsa len príťažlivejšia. Pre jednoduchšiu inštaláciu vám odporúčame kupovať vstavanú rúru spoločne s kuchynskou linkou, alebo si ju nechať vyrobiť na mieru. Najväčšou výhodou vstavanej rúry sú jej rozmery. V kuchyni nezaberie toľko miesta, ako klasický sporák s rúrou. Inštaluje sa do výšky očí, čo výrazne uľahčuje manipuláciu.

Pozrite si vstavané rúry v týchto e-shopoch:

Vstavaná umývačka riadu

Stáva sa čoraz obľúbenejším prvkom v domácnosti.Vyrába sa bez hornej dosky, predného otváracieho krytu a bočných stien, aby mohla byť plne integrovaná do kuchynskej linky. Takto zabudované umývačky riadu majú ovládanie dostupné až pri otvorení dvierok a nachádza sa na hornej časti. Nevýhodou sú chýbajúce informácie o prebiehajúcom umývacom programe. Ak s tým máte problém, siahnite po čiastočne vstavanej umývačke riadu. Rovnako je zabudovaná do kuchynskej linky, avšak ovládací panel sa nachádza v hornej časti dvierok.

Pozrite si vstavané umývačky riadu v týchto e-shopoch:

Všetko má svoje pozitíva aj negatíva. Ani vstavané spotrebiče nie sú v tomto smere výnimkou.

Výhody vstavaných spotrebičov

vyzerajú celistvo a dizajnovo lepšie

energeticky úsporné

sú vyrábané tak, aby fungovali s maximálnou bezpečnosťou

šetria miesto v kuchyni

výrazne nižšia hlučnosť

sú bezpečnejšie aj z hľadiska detí, ich ovládanie je situované mimo dosahu detí

Nevýhody vstavaných spotrebičov

nevyhnutná odborná inštalácia

vyššia cena

V tejto súvislosti by vás mohlo zaujímať: