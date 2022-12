Vstupná hala v dome - vaša vizitka

Vstupná hala v dome je v podstate reprezentatívnou miestnosťou, čomu by malo zodpovedať aj zariadenie. Nech už oblečiete jej interiér do ktoréhokoľvek štýlu, dizajnovo by mal korešpondovať a ladiť i s ostatnými obytnými izbami. Nechajte si vyrobiť prechodový šatník na mieru alebo nábytok minimalizujte, no oplatí sa myslieť tiež na praktickosť.

Vstupná hala – interiér, ktorý má šmrnc

Ak vám veľmi záleží na estetickej stránke, pouvažovať odporúčame nad skrytými úložnými priestormi. Pravdou je, že ich potrebe sa nevyhnete, a tak je dobré skombinovať ich funkčnosť a vizuálne prevedenie do takej podoby, ktorá presne splní vaše požiadavky. Skriňa na kabáty a bundy, skrinka na topánky či ďalšie odkladacie plochy môžete zakomponovať do steny.

Ak zvolíte materiálové a farebné spracovanie povrchu dvierok v rovnakom odtieni v akom sú ladené zvyšné steny, vstupná hala v dome bude pôsobiť čistým a sviežim dojmom. Vyniknúť tak môže napríklad dizajnový konzolový stolík, štýlové zrkadlo, solitérny nábytok a podobne.

Vstupná hala so schodiskom dokáže naozaj zaujať

Aj keď, ako sme už spomenuli, je vstupná hala domu akousi vizitkou majiteľov, netreba vsádzať len na „efekt ohúrenia“. Využitie je síce denno-denné, no celkový čas strávený v týchto priestoroch skôr minimálny. Preto si pri jej plánovaní položte otázku, či je nutné venovať jej toľko metrov štvorcových.

Iný prípad nastane, ak je súčasťou haly rodinného domu aj schodisko. Vtedy sa s priestorom a jeho veľkosťou narába úplne inak a rozdiely sú tiež v optickom vnímaní, pretože to môže niekedy skresľovať reálne rozmery. Záleží najmä na tom, aký materiál, tvar a štýl doprajete prechodu na horné poschodie.

Preferujete skôr masív a už dlho snívate o drevenom rustikálnom zábradlí? Máte radi jednoduchosť a schody budú predstavovať len akési trčiace dosky zo steny? Myslíte aj na bezpečnosť, no dizajn skleného zábradlia vás uchvátil? Možností je niekoľko. Zaujímavé tipy vám prinášame vo fotogalérii.

