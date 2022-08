Výber lampy do obývačky nenechajte na náhodu

Zariaďovanie obývačky si vyžaduje určitú dávku umenia. Navodiť príjemnú atmosféru a vystihnúť váš osobitý štýl nie je ľahká úloha. Viete si však pomôcť správnymi doplnkami a osvetlením. S ním poľahky miestnosť zalejete svetlom, ba dokonca ju môžete aj opticky zväčšiť. Či máte dať zbohom klasike je diskutabilné. Áno aj nie. Centrálne svetlo, ktoré v minulosti znamenalo jediné osvetlenie obývačky, by ste zachovať mali. Nemusíte ale zanevrieť aj na iné lampy a svietidlá. Práve ony doladia detaily a posvietia na miesta, ktoré chcete nechať vyniknúť.

Obývačka zaliata svetlom

Ako si vybrať vhodné lampy do obývačky? Okrem, už spomínaného, centrálneho osvetlenia (jeho veľkosť sa odvíja od výšky stropu a rozlohy miestnosti), môžete použiť nepriame žiarivkové osvetlenie. V garnížovom páse vytvárajú dojem dlhšieho dňa a zároveň zabraňujú aj zvedavým pohľadom zvonku. Žiarivky musíte umiestniť tak, aby vás neoslňovali. Dobrou a v poslednej dobe častou voľbou sú stojanové svietidlá, obvykle s halogénovými reflektorovými žiarovkami. Nie len, že sú obľúbenou dekoráciou v priestore, ale vďaka možnosti regulovať intenzitu osvetlenia si môžete navodiť atmosféru podľa vašej chuti. Ak ich umiestnite ku kreslu, či pohovke, na ktorej radi čítate, posvietia vám na stránky aj monitor.

V žiadnej obývačke by nemala chýbať knižnica a ani jej osvetlenie. Prispeje to k zlepšeniu celkového vzhľadu miestnosti a zároveň si doslova podsvietite svoje obľúbené knihy a ďalšie dekoračné predmety. Výhodné je zabezpečiť knižnicu viaczdrojovým svietidlom s halogénovými či LED bodovými žiarovkami alebo kompaktnými žiarivkami. Podobne sa dajú použiť aj reflektorové svietidlá inštalované na stropnej lište pozdĺž knižnice. Čoraz viac obľúbenou novinkou sú LED pásy. Práve tie sú ako stvorené na podsvietenie nábytku alebo iného zariadenia. Jednoducho sa inštalujú, majú dlhú životnosť a priaznivú cenu. Okrem knižnice ich viete použiť do rozličných podhľadov. Súčasťou väčšiny moderných obývačiek je televízor a ani naň by ste nemali zabudnúť. Pri osvetlení pozadia za televízorom znížite kontrast a zbytočne neunavujete oči. Na tento účel sa vyrábajú aj špeciálne svietidlá, napr. LED pásy či bodové osvetlenie.

