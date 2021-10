Vyberáme kúpeľňový nábytok - na mieru, či z obchodu?

Kúpeľňa patrí v dome častokrát k priestorovo menším izbám. Tým, ktorí sa môžu hrdo pýšiť veľkou a priestrannou kúpeľňou môžeme len tíško závidieť. A to nie len dispozičný priestor, ale najmä takmer neobmedzené možnosti výberu pri zariaďovaní. Pri menšej kúpeľni zápasíme hneď s viacerými problémami naraz. V prvom rade je to samotný priestor a s tým spojené dôkladné premyslenie toho, kde čo umiestnime. Ďalšie ťažkosti nastávajú pri kupovaní vhodného a funkčného nábytku. Aktuálna predstava kúpeľne by mala spájať modernosť, funkčnosť a minimalizmus. Nájsť ideálnu veľkosť skrinky, či poličky s požadovaným úložným priestorom je síce možné, ale časovo veľmi zdĺhavé a náročné na hľadanie či trpezlivosť zo strany zákazníka. Moderná doba však so sebou prináša aj moderné riešenia. Ideálnym kúpeľňovým nábytkom je nábytok vyrobený na mieru. Jedinečné kúsky však môžete objaviť aj v obchode. Veď každý z nás si môže splniť sen o luxusnej kúpeľni inak.

Nechajte si vyrobiť kúpeľňu na mieru

Všetko má svoje pozitíva aj tienisté stránky. Výnimkou nie je ani výroba nábytku na mieru. Ak sa rozhodnete pre tento štýlový spôsob zariadenia, získate nie len vysnívanú kúpeľňu, ale možno až doživotnú spokojnosť, vyvolanú celkovým výsledkom a dobrou investíciou. Ešte pred návštevou stolárskej dielne zvážte, či máte pre tento typ nábytku aj vyhovujúce priestory. Drobné stavebné defekty, akými sú krivé steny alebo dlážka, môžu ľahko spôsobiť, že ani na mieru vyrobený nábytok nesadne do priestoru tak, ako by mal. Taktiež si premyslite, aký nábytok by ste chceli a či je vaša vysnívaná predstava zrealizovateľná. Stolári majú síce šikovné ruky, no zázraky robiť nevedia. Najväčšou výhodou nábytku na mieru je jeho jedinečnosť. Kúpeľňu, ktorú si sami navrhnete, nenájdete v žiadnom obchode ani u kamarátky. Navrhnete si veľkosť a tvar, vyberiete materiál aj farbu, určíte presný počet kusov a všetko do seba zapadne ako puzzle. S takýmto kúpeľňovým nábytkom si doprajete značnú dávku luxusu. Ide totiž o finančne náročnejšiu investíciu, ktorá si zároveň vyžaduje čas. Peniaze vám vynahradí vysoká kvalita, neopakovateľnosť každého kúska a dlhoročná životnosť.

Kúpeľňa je miestom, kde je potrebné zladiť viacero vecí naraz. Okrem sanity, dlažby a obkladov musíte vybrať skrinky, poličky a všetky potrebné dekorácie. Kúpeľňovým nábytkom na mieru získate presne to, čo hľadáte a potrebujete. Zároveň si sami určíte aj typ úložného priestoru – poličky, širšie alebo užšie zásuvky, či otvorený priestor. Dokážete vyplniť tzv. hluché miesta, ktoré by pri nábytku z obchodu zostali častokrát nevyužité, alebo nepekne otvorené. Vyberiete si materiál, aký len chcete. Zladíte farby, ozdoby aj kovania. Keďže je nábytok do kúpeľne špeciálny, vo výrobni máte zaručené aj nátery a laky, ktoré odpudzujú vodu, sú odolné proti vlhkosti a nereagujú na striedanie teplôt. Jednotlivé kusy kúpeľňovej zostavy dostaneme v celku. Netreba nič skladať, stačí uložiť, prípadne zavesiť na pripravené miesto. Musíte však byť trpezliví, pretože výroba nejakú tú dobu trvá. V tomto prípade sa však čakať vyplatí.

Čo vám ponúknu kúpeľňové štúdiá?

Vo väčšine prípadov nakupujeme nábytok v obchodoch alebo cez internet.Aj napriek výrazným pozitívam siahajú po nábytku na mieru zatiaľ len tí náročnejší z nás. Ani s ponukou v kúpeľňových štúdiách nie je samozrejme nič stratené. Jednotlivé kúpeľňové zostavy tam nájdete krásne naaranžované a viete si obzrieť interiér v celej jeho kráse. V tomto prípade však odchádzate domov akurát tak s predstavou, no určite bez nábytku. Preniesť zostavu z obchodu do vlastného domu či bytu je nemožné. Každý priestor je iný a vyžaduje si detailné prispôsobenie každej jednej skrinky aj poličky. Preto častokrát kupujeme nábytok po jednotlivých kusoch, snažíme sa o čo najlepšie zladenie materiálov, farieb, ale napr. aj kovaní, rúčok a podobne. Veľkou výhodou je, že nábytok máte okamžite k dispozícii, avšak musíte si ho vlastnoručne poskladať. V obchode je kúpeľňový nábytok cenovo dostupnejší. Dajte si však pozor na kvalitu, opracovanie hrán a povrchové nátery. Všetky tieto faktory ovplyvňujú životnosť a funkčnosť nábytku.

