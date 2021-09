Správny výber skríň do detskej izby závisí od niekoľkých faktorov naraz. V prvom rade však zohľadňujeme veľkosť samotnej izby, ktorá stanoví nie len ich počet, ale aj najvhodnejší typ. Dôležité je aj to, či zariaďujeme izbu pre chlapca alebo pre dievčatko, aká má byť cena detskej skrine, jej farba, veľkosť a materiál. Nesmieme zabudnúť ani na faktor veku našej ratolesti, pretože vek a výška sú podstatné pri rozhodovaní, či vyberieme skrine šatníkové, nástenné, vstavané, alebo radšej nižšie skrinky a komody.

Skrine do detskej izby – lacné verzus drahé

Rodičia by svojim deťom dopriali snáď všetko na svete, splnili každé prianie, sen, či túžbu. Či sa nám to páči alebo nie, zariaďovanie bytu alebo domu sa veľmi výrazne odvíja aj od možností rodinného rozpočtu. Aj tu však platí zásada, že ekonomické myslenie môže priniesť efektívny výsledok aj na niekoľko rokov. Ak vyberáme skrine do detskej izby, určite nezabúdajme na fakt, že dieťa ich môže využívať nie len teraz, ale pokojne aj nasledujúcich desať rokov. Lacnejšie skrine nám poskytnú väčšiu slobodu v oblasti množstva. Môžeme kúpiť viac kusov nábytku z menej kvalitného materiálu, zúži sa výber farieb, motívov aj možností prevedenia. Detská izba by však mala byť nie len prakticky zariadená, ale aj vzdušná a priestranná, s dostatočným priestorom pre hru a detské aktivity. Pri drahších typoch detských skríň získame dostatočné množstvo úložného priestoru v modernejšom, farebnejšom a dizajnovo prepracovanejšom vzhľade, pričom nezaťažíme ani samotný interiér detskej izbičky.

Skrinky a poličky pre najmenšie detičky

Dieťa sa počas života mení a spolu s ním pretvárame aj podobu detskej izby. Prispôsobujeme ju veku a výške dieťaťa, jeho záľubám a neskôr školským a študentským povinnostiam. Nezabúdajme však na to, že predtým ako naše ratolesti vyrástli, boli malými neposednými nezbedníkmi, ktorí potrebovali mať vždy všetko na dosah. Detské skrine sú svojím tvarom a veľkosťou prispôsobené aj pre tých najmenších členov rodiny. Práve nízke skrinky, skriňové systémy s poličkami a úložnými boxami, či ľahké komody sú veľmi vhodnou alternatívou úložného priestoru do prvej detskej izby. Pre tento typ detských skriniek je príznačná aj výrazná farebnosť, rôznorodosť tvarov a motívov. Izbu oživia, presvetlia a dávajú deťom slobodu pri výbere a upratovaní hračiek.

Šatníková skriňa – nenahraditeľná súčasť detskej izby

Deti potrebujú dostatok miesta nie len pre svoje hračky a knihy, ale aj pre dobré a praktické uschovanie oblečenia, topánok, či doplnkov. V tejto chvíli vystupujú do popredia šatníkové skrine, bez ktorých sa nezaobíde žiadna domácnosť ani žiadna praktická mamička. Úložný priestor je logicky rozčlenený do tzv. skriňových systémov, vytvárajúcich šatníkový komplex. Okrem klasickej časti skrine, poskytujúcej miesto na prehľadné usporiadanie oblečenia na vešiakoch, tu nájdeme časť s poličkami, či menšími zásuvkami. Podľa možností interiéru si môžete vybrať aj spomedzi vstavaných alebo rohových šatníkových systémov. Skrine sa dajú ľubovolne spájať a farebne kombinovať. Takýmto spôsobom vieme rozdeliť detskú izbu na časť úžitkovú, odpočinkovú a hraciu.

