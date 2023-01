Vyberáme spoločne nábytok do kúpeľne

Aj keď sa nechystáte ponúknuť svoje bývanie realitnej kancelárii, zariadenie kúpeľne si môžete vytvoriť v takom dizajne, že nielen vy, ale aj rodina či hostia si budú pripadať ako v luxusnom hoteli. Aj keď komfort pri hygiene vytvára najmä sanita, nábytok do kúpeľne má na tom tiež svoju zásluhu.

Nábytok pod umývadlo

Keďže voda je v kúpeľni kráľovnou, či už v kvapalnom alebo plynnom skupenstve ako para, výber materiálu nábytku sa podriaďuje najmä jej. Drevo sa s kúpeľňou nevylučuje, práve naopak, v súčasnosti sa stáva obľúbeným prvkom kúpeľní. Vhodnejšou alternatívou je však siahnuť po rôznych materiáloch s jeho imitáciou. Ak ste sa predsa len rozhodli pre klasiku, údržbe skriniek musíte venovať zvýšenú pozornosť.

Horná doska by mala byť vždy suchá. To znamená, že po každom umývaní musíte dávať pozor na to, aby bol povrch utretý (kvôli napučaniu dreva). Nutnosťou je tiež nalakovanie dosky špeciálnym a odolným lakom. Ak naozaj túžite po kúpeľňovom nábytku z dreva, urobte kompromis aspoň v skrinke pod umývadlo. Materiál jej vrchnej dosky zameňte napríklad za HPL laminát.

Obyčajná drevotrieska sa ako nábytok do kúpeľne nehodí. Aj keď môže zo začiatku pôsobiť odolne, po čase sa prejaví jej nízka životnosť. Je to práve tým, že tento typ dosky má síce zvýšenú vodoodolnosť, ale nevyznačuje sa úplnou vodoodolnosťou. Aj keď je tento typ nábytku cenovo prijateľný, nie je dlhodobým riešením. Siahnite radšej po HPL lamináte s lakovanou kostrou MDF dosky. Nezabudnite na špeciálne ABS oblepenie hrany, skrinky si to v tejto vlhkej miestnosti vyžadujú.

Nábytkové variácie

Trh ponúka aj kompletné zostavy kúpeľňového nábytku, avšak nie každý má k dispozícii štedrý priestor. Preto sa často stáva, že si z ponúkaného sortimentu vyberáte len určitú časť nábytku či police (aké police si vybrať do kúpeľne sa dočítate v článku „Aká polička sa hodí do kuchyne a aká do kúpeľne.“.

Vhodnou alternatívou je aj výroba jednotlivých skriniek na mieru. Práve v tejto miestnosti môžete zužitkovať každý výklenok. Aj police môžu byť súčasťou nábytku na mieru, napríklad v ich vstavanom výsuvnom variante.

Najmä skrinky pod umývadlom sú najväčším úložným priestorom v kúpeľni. Môžete si ich dopriať v predĺženej verzii (napríklad v prípade dvoch umývadiel) so zásuvkami alebo dvierkami. Čoraz väčším trendom sa však stávajú otvorené skrinky, a to buď celootvorené, alebo v kombinácii zásuviek. Tomuto typu nábytku pristane najmä imitácia dreva a väčšia hrúbka materiálov. Priestor majú aj biele farby či zemité a aj tmavé odtiene farieb.

Ona má štýl

Aj keď mnohí sa snažia o prepojenie štýlu kúpeľne so zariadením bytu či domu, v tomto prípade nie je nutnosťou prispôsobenie (záleží však na tom, či vaša kúpeľňa nie je súčasťou spálne). Práve tento priestor je možnosťou, kde sa môžete pohrať aj s iným typom dizajnu. Kúpeľňa má „svoj vlastný svet“ technických vymožeností, tu sa môžete cítiť ako vo wellness a prispôsobiť svojim požiadavkám celkový vzhľad aj zariadenie. Viac sa dočítate v článku „Na čom stojí každá kúpeľňa? Obklady aj sanita.“.

Vďaka rôznym „vychytávkam“ a typom umývadiel si môžete pokojne pod umývadlo umiestniť komodu. Samozrejme, špeciálnym úpravám sa nevyhnete, avšak ak obľubujete napríklad vidiecky, barokový či moderný štýl, úlohu kúpeľňového nábytku splní aj netradičná komoda. Nielen tá si vyžaduje prítomnosť zrkadla. To je nutnosťou každej kúpeľne.

Siahnuť môžete po väčšom zrkadle, prípadne dvoch kusoch nad jednotlivými umývadlami, či po plošnejších zrkadlách s osvetlením. O tých sa dočítate v článku „Zrkadlo na stenu môže byť aj s osvetlením.“. Aj do menších kúpelní sa hodí väčšie zrkadlo, pretože priestor opticky zväčšuje. Tu si však treba dať pozor na masívne rámy.

Nábytok do kúpeľne môžete kombinovať s rôznymi materiálmi, akými sú napríklad sklo, mramor či kameň. Aj doska pod umývadlo sa môže pýšiť práve touto kombináciou. Záleží len na vašom vkuse, no a tiež na financiách. Správne zvolený materiál nábytku zvyšuje komfort a funkčnosť kúpeľne. Praktickosť sa taktiež počíta, veď chcete mať všetko pri rannom zhone poruke. Nezabúdajte však na dizajn, kúpeľňa by mala patriť medzi najštýlovejšie miestnosti bývania.

