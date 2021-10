Vyberáme záhradné lehátko - niekoľko tipov a inšpirácií

V posledných rokoch sa stávajú záhradné lehátka doslova trvalou súčasťou našich záhrad. Ide totiž o ľahký a vo väčšine prípadov skladateľný kus nábytku, ktorý jednoducho premiestnite z miesta na miesto, presne podľa vašich predstáv a požiadaviek. Môžete si vybrať z rôznych veľkostí, farieb a materiálov. Zaujímavé sú aj možnosti doplnkového príslušenstva. Záhradné lehátko môže byť pevné alebo polohovateľné, so strieškou, tienidlom, či dokonca slnečníkom, s opierkami v oblasti rúk, alebo doplnené o mäkké vankúše, či tenký matrac. Súčasná ponuka na trhu splní požiadavky aj toho najnáročnejšieho zákazníka. Stačí si len vybrať a môžete si užívať nikým a ničím nerušený oddych pri bazéne, opaľovať sa s pohárom chladného drinku v ruke, alebo čítať obľúbenú knihu pri romantickom západe slnka.

Moderné a praktické záhradné lehátko

Pri výbere záhradného lehátka dbajte na správnu ergonómiu. Nie len že si dobre oddýchnete, ale oceníte najmä praktickosť vášho záhradného spoločníka. Polohovateľné lehátka si viete rýchlo a jednoducho nastaviť tak, ako práve potrebujete. Môžete sedieť, ležať, alebo čítať knihu v polosede. Okrem chrbtovej časti majú mnohé lehátka polohovateľnú aj spodnú časť, určenú na nohy. Niektoré lehátka majú aj kolieska, čo ešte viac uľahčuje presúvanie a manipuláciu. Kvalitné a pohodlné záhradné lehátko spoznáte aj podľa veľkosti medzier medzi jednotlivými priečkami. Čím menšie medzery nájdete, tým bude ležanie pohodlnejšie. Dôležité je aj rozloženie nosnosti. Pri menších medzerách je lehátko zaťažené rovnomernejšie. Väčšie medzery majú za následok aj väčšie zaťaženie jednotlivých priečok lehátka. Pre zvýšenie pohodlia pri ležaní si kúpte lehátko s čalúneným vankúšom. Vo väčšine prípadov však bývajú ich súčasťou. Pri výbere dbajte aj na správne rozmery. Pre dospelú osobu by malo byť lehátko dlhé 150 – 170 cm a široké cca 90 cm.

O každý typ a kus nábytku sa musíte starať. Výnimkou v oblasti starostlivosti a údržby nie sú preto ani záhradné lehátka. Údržba sa však v tomto prípade odvíja od použitého materiálu. Najmenej náročné na údržbu sú plastové záhradné lehátka, o ktoré sa nemusíte nijako špeciálne starať. Neprekáža im voda, ani priame slnečné žiarenie. Ich pozitívom je taktiež nízka cena. V porovnaní s kovovými lehátkami z ocele, či hliníka majú však nižšiu nosnosť a preto aj životnosť. Lehátka z dreva sú už na údržbu omnoho náročnejšie. Ak sú vystavené slnečnému žiareniu a vlhkosti je potrebné ich pravidelne ošetrovať špeciálnymi prípravkami. Nezabudnite aj na vhodnú voľbu dreva. Niektoré typy môžu na priamom slnku zmeniť farbu, alebo nepekne vyblednú. Ak využívate záhradné lehátko iba počas leta, sú pre vás ideálne skladateľné typy, napr. ľahké plážové lehátka s textilnou výplňou.

Pomerne širokú ponuku nájdete aj v oblasti materiálov. Ak si potrpíte na luxus a omamnú vôňu dreva, siahnite po drevených lehátkach. Vyžadujú si však pravidelnú starostlivosť, pretože zvýšená vlhkosť by ich veľmi rýchlo znehodnotila. Sú ideálnym riešením nie len do vonkajšej záhrady, ale napr. aj do zimnej, v ktorej vyčarujú príjemnú atmosféru. Pri výbere uprednostníte kvalitné a pevné exotické drevo, akým je bambus alebo teak. Najobľúbenejším materiálom je umelý ratan, najčastejšie kombinovaný s kovom. Ošetríte ho len vlhkou handričkou, má pomerne dlhú životnosť a primeranú cenu. Ratanové lehátka bývajú kombinované s textilom. V tomto prípade siahnite po pevnejšej látke s farebnou stálosťou. ideálnou voľbou k bazénu sú plastové lehátka, ktorým neprekáža voda ani priame slnko. Sú ľahké a dajú sa jednoducho prenášať. Oproti ratanovým a dreveným lehátkam sú však menej stabilné a majú aj nižšiu nosnosť.

Potrpíte si na doplnky a dekorácie? Môžete si ich dopriať aj pri záhradnom lehátku, ktoré je ideálne na opaľovanie a pobyt pri bazéne. Každý deň však nemusíte mať náladu na ostré a nepríjemné slnečné lúče a pre zmenu by ste uvítali pohodlný oddych a počúvanie hudby niekde v tieni. Žiadny problém. Dokúpte si k lehátku slnečník, alebo si vyberte typ so zabudovaným tienidlom, či strieškou. K dispozícii máte široký výber čalúnených vankúšov z prírodných materiálov. Odporúčame vyberať typy s prateľným poťahom. Pre dokonalý a ničím nerušený relax doplňte záhradné lehátko o taburetku, na ktorú si môžete vyložiť nohy a v kľude odpočívať. Príručný stolík poslúži na odloženie najnutnejších vecí, akými sú nápoje, mobil, či kniha.

