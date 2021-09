Vyberáte prvý detský písací stôl? Na čo si dať pozor + niekoľko tipov

Rozhodnutie rodičov, že svojmu dieťaťu zadovážia prvý písací stôl, prichádza spravidla omnoho skôr, než dieťa po prvýkrát zasadne do školských lavíc. Impulzom pre nás môže byť pokojne aj to, keď chytí do rúk farbičku, či štetec. Aj prvé umelecké výtvory sa musia predsa realizovať vo vhodnom prostredí. Pri výbere detského písacieho stola treba zohľadňovať najmä praktickosť a funkčnosť, cena, farba, alebo materiál by nemali byť v tomto prípade až tak výrazne v popredí.

Prvý detský písací stôl – dôležité fakty

Ak už máme v rodine škôlkara alebo školáka, musíme postupne pretvoriť aj jeho detskú izbičku.Nové povinnosti sa určite ľahšie zvládajú v ideálnom a peknom prostredí, ktoré zabezpečí našej ratolesti pohodlie a pokoj. V každom prípade musí platiť zásada, že izba má byť prispôsobená pre potreby dieťaťa a nie naopak. Písací stôl by mal byť určený vždy len pre jedno dieťa. Požičiavanie alebo delenie priestoru na stole neprichádza do úvahy.

Pri kupovaní detského písacieho stola nezabudnite aj na niekoľko nasledujúcich faktov:

výber typu – súčasný trh s detským nábytkom ponúka naozaj veľmi široké možnosti. Môžeme si zvoliť klasický, rohový, alebo dokonca aj rastúci písací stôl. Typ, pre ktorý sa rozhodneme, závisí od priestorových možností detskej izby.

veľkosť – typ písacieho stola nám, do určitej miery, podmieňuje aj jeho veľkosť. Je dôležité, aby bol stôl priestranný a poskytoval dostatok miesta na rozloženie školských pomôcok a písacích, potrieb. Nesmie chýbať miesto pre lampu, prípadne počítač.

rozmery – v tomto bode zdôrazňujeme dôležitosť výšky písacieho stola, ktorú je potrebné zosúladiť s výškou dieťaťa. Optimálnym riešením sú preto rastúce písacie stoly. Ich výška sa dá ľubovolne meniť a prispôsobovať potrebám školáka.

dizajn – nie najpodstatnejší, ale zaiste dôležitý.Detská izba predsa musí mať svoje čaro. Deti vám v tomto momente určite rady pomôžu. Na výber máte z mnohých materiálov, farieb, aj prevedení.

praktickosť – základom je dostatok pracovného priestoru, vhodná výška, poličky, či zásuvkové zostavy sú len výrazným pozitívom.

Pozrite si písacie stolíky v týchto e-shopoch:

Účelovosť a praktickosť

Písací stôl by mal byť nie len pekný a moderný, ale najmä praktický, zabezpečujúc pohodlie a dobré podmienky pri učení, čítaní, či práci s počítačom. Dieťa je obklopené množstvom vecí, ktoré je nutné aj niekde odložiť, aby sa z priestranného stola nestal veľmi rýchlo stôl zahádzaný zošitmi, učebnicami a inými pomôckami. Súčasťou detských písacích stolov bývajú aj rozmanité poličky, zásuvky, či skrinky. Pri niektorých typoch nájdeme aj miesto vyčlenené pre počítač, čím celkový priestor stola ešte viac odľahčíme. Veľmi dôležitý je aj výber stoličky, ktorá musí výškou zodpovedať výške stola a byť primeraná aj k výške dieťaťa.

Pozrite si aj tieto detské písacie stoly:

V tejto súvislosti by vás mohlo zaujímať