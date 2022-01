Výrobník ľadu - ideálny kamoš na párty a zaručený spôsob na ultimátne letné osvieženie

Na prvý pohľad by sa mohlo zdať, že ide o nepotrebný výdobytok techniky. Predsa ľad zvládne vyrobiť aj bežná mraznička. Avšak kto už organizoval väčšiu párty možno narazil na jeden z problémov – v mrazničke ste nemali dostatok miesta na umiestnenie formičiek na ľad, nechcelo sa vám čakať, kým voda zamrzne, rýchlosť míňania ľadu bola neúmerne vyššia ako jeho výroba.

V našom článku sa dozviete na čo všetko sa dá využiť výrobník ľadu, aké tvary ľadu vie vyrobiť, aká je výrobná rýchlosť a kapacita zariadenia a ako si správne vybrať výrobník ľadu.

Na čo sa dá využiť výrobník ľadu?

Výrobník ľadu je ideálnym riešením pre tých, ktorí milujú house party a vychladené drinky. Ako už z názvu vyplýva, toto zariadenie produkuje ľad.

Postará sa tak o:

perfektne vychladené drinky, ktoré oceníte vy aj vaši hostia,

lahodné smoothies pre zdravý životný štýl,

osviežujúce limonády počas horúcich letných dní.

Foto: electronic-star

Čo zvládne výrobník ľadu?

Profesionálne kocky ľadu ako od barmana môžete s pomocou výrobníka ľadu servírovať aj u vás doma. Vedeli ste, že vďaka ostrým hranám kociek ľadu sa drink lepšie premieša?

Iným produktom výrobníku ľadu môže byť drvený ľad – ten je vhodný skôr do koktailov a smoothies. Existujú aj výrobníky ľadu, ktoré ľad servírujú v kužeľovom tvare. Ľad v tvare kužeľa si môžete primiešať do koktailu. Ak by ste však chceli nápoj šejkrovať, zvoľte si radšej kocky alebo drvený ľad. V kužeľoch ľadu sa pri šejkrovaní zachytáva obsah drinku.

Koľko ľadu vyrobí výrobník ľadu a za ako dlho?

Výrobná rýchlosť a kapacita stroja na ľad závisí od výkonu zariadenia. Domáce výrobníky ľadu dokážu priemerne vyrobiť 5-8 kg ľadu za 24 hodín. Existujú však aj výkonnejšie modely, ktoré vyrobia za rovnaký čas aj 20 kg kociek ľadu. Podľa počtu vašich hostí a podľa toho, koľko chcete do výrobníka investovať, si určite, ktorý výrobník ľadu je pre vás ideálny.

Výrobníky ľadu majú buď zabudovaný zásobník na vodu s objemom 2 – 5 litrov, ktorú je potrebné kontrolovať a dopĺňať, alebo majú zabudovanú hadicu pre prívod a odvod vody, teda sú napojené na vodovodné potrubie a dopĺňajú sa automaticky.

Foto: electronic-star

Ako si správne vybrať výrobník ľadu?

Pri výbere stroja na ľad je potrebné zvážiť niekoľko kritérií:

1. Spôsob chladenia

Výrobníky ľadu využívajú 2 druhy chladenia. Môže ísť o chladenie vodou alebo chladenie vzduchom. Oba majú svoje výhody aj nevýhody.

Ak si zvolíte výrobník ľadu na báze chladenia vodou, oceníte nenáročnú údržbu a čistenie stroja alebo nižšiu hlučnosť. K výhodám patrí aj fakt, že teplota, v ktorej sa výrobník ľadu nachádza nemá vplyv na výkon zariadenia. Nevýhodou týchto strojov sú zväčša vyššie náklady na prevádzku.

Výrobníky ľadu, ktoré využívajú chladenie vzduchom majú oproti výrobníkom na báze chladenia vodou nižšie náklady na prevádzku aj nižšiu cenu na trhu. Avšak sú náročnejšie na údržbu, a kvôli svojim väčším rozmerom si vyžadujú vyčleniť viac priestoru na kuchynskej ploche.

2. Materiál

Dôležitým kritériom pri výbere výrobníka ľadu je materiál, z ktorého je stroj vyrobený. Existuje niekoľko variácií produktov – od lacnejších, ktoré sú vyrobené z plastu až po kvalitné nerezové spotrebiče. Ak plánujete výrobník ľadu používať častejšie, odporúčame vám investovať do nerezovej ocele. Vzhľadom na to, že voda pri zmene skupenstva na ľad rozpína svoj objem, predstavuje pevnejší materiál záruku dlhšej životnosti výrobníka ľadu.

Foto: electronic-star

3. Dizajn

Dnes je na trhu dostupná široká škála produktov. Výnimkou nie sú ani zariadenia na výrobu ľadu. Pestré dizajnové prevedenia výrobníkov ľadu priamo z Berlína určite sadnú aj vašej kuchyni. Je len na vás či si zvolíte eleganciu, alebo odvážnejšie farebné prevedenia.

Informačný servis