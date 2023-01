WC doska dokáže tiež zlepšiť imidž kúpeľne

WC doska alebo WC sedadlo dokáže vylepšiť imidž kúpeľne. Ako? Tým, že si zvolíte kvalitný materiál, ideálne s antibakteriálnym povrchom a v dizajnovom prevedení.

Komfort a dizajn

Keď sa bavíme o zaujímavom dizajne WC dosiek, nemáme na mysli gýčové sedadlá v štýle Hľadá sa Nemo… aj keď výber je vecou vkusu niekomu sa môžu podobné motívy páčiť. Výrobcovia ponúkajú WC dosky, ktorú sú možno na prvý pohľad nenápadné, ale zaujmú vás svojou funkčnosťou. Hovoríme napríklad o WC sedadlách s automatickým sklápaním. Tzv. softclose WC dosky sú vybavené pomalým systémom sklápania, takže si môžete dopriať komfort už aj na toalete. Mnohé z nich sú zároveň vybavené antibakteriálnou úpravou a takéto ošetrenie povrchu je menej náročnejšie na údržbu. WC dosky sa vyrábajú z termoplastu (mäkký ohybný plast), duroplastu (tvrdší plast) aj z MDF potiahnuté PVC fóliou. Súčasné materiály tak vedia zabezpečiť ich dlhú životnosť. Termoplast však môže po čase strácať svoje biele sfarbenie.

Ako vybrať?

WC sedadlo je nevyhnutou súčasťou samotnej toalety a pri jeho výbere sa nemusíte uspokojiť iba z klasickými WC doskami, keďže v ponuke sú aj dizajnové prevedenia a navyše kompatibilné s misami rôznych výrobcov. Ak siahnete po tzv. univerzálnych sedadlách, môžete sa stretnúť s tým, že sa síce hodia na vašu misu, ale tvar keramiky nedokážu presne kopírovať. Pri výbere je dôležité zamerať sa niekoľko základných vlastností. Správna WC doska by mala kompletne zakrývať keramiku a zhodovať sa s tvarmi misy. Dôležité sú pritom rozmery nielen vonkajšej dĺžky a šírky, ale tiež vnútorné parametre otvoru WC sedadla. Pozor by ste si mali dať tiež na sklápanie dosky. Pri kúpe niektorých typov sa vaša WC doska nemusí udržať v zdvihnutej polohe, niekedy stačí pár milimetrov.

Nezabúdajte na to, že ak je WC súčasťou kúpeľne, vaša sanitárna keramika by mala byť ucelená a jednoliata. Ak by ste napríklad vybrali WC dosku s farebnými motívmi do modernej kúpeľne v šedých odtieňoch, jej interiér by nepôsobil zjednotene. Zladili ste vašu kúpeľňu do prírodných tónov? Pokojne siahnite po WC doske s imitáciou dreva. Niektoré WC sedadlá bývajú súčasťou WC misy, avšak ak chcete vlastniť kvalitnejšiu a dizajnovú verziu, niekedy sa jej cena môže vyšplhať na cenu samotnej misy. Vyberajte najmä anatomicky tvarovanú dosku z kvalitného materiálu, ktorá sa ani po niekoľkých mesiacoch nezlomí. Biela je aj v tomto prípade štýlová. Ak si kúpite WC dosku tejto farby s integrovaným spomaleným sklápaním, navyše v kombinácii so zaujímavou sanitou, určite vylepšíte imidž kúpeľne.

