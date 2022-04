Záclona do kuchyne nie je len "pre babičky"

V porovnaní s minulosťou je súčasná ponuka záclon skutočne široká. Možnosť výberu je na jednej strane výhodou, ak ste však nerozhodní alebo menej skúsení, výber tej správnej záclony môže predstavovať značný problém. Dôležitý je totiž nie len vzor, ale aj celkové zladenie záclony s interiérom kuchyne, výber vhodnej garníže, spôsob zavesenia, ale aj dostatočné riasenie. Nepodceňte kvalitu materiálu. Záclonu v kuchyni budete prať omnoho častejšie, ako z iných miestností. Aj po viacerých vypratiach by mala byť rovnako biela, či farebne stála, držať tvar, no hlavne by sa nemala rozpadnúť, či výrazne zrednúť. Záclony si môžete kúpiť hotové, alebo si ich necháte ušiť na mieru. Závisí to aj od šírky vašich okenných skiel a ponuky hotových záclon v obchodoch.

Výber záclon do kuchyne podľa jednotlivých štýlov

Presne tak. Ponuka záclon na trhu reflektuje aj jednotlivé štýly v bývaní. Jednoducho doladíte záclonu do vami preferovaného štýlu, ktorý môžete záclonou ešte viac zdôrazniť a podčiarknuť jeho osobité črty.

Moderná kuchyňa

Modernú kuchyňu charakterizujú na prvý pohľad jednoduché riešenia, ktoré sú zároveň funkčné, praktické a elegantné. Nehodia sa do nej prezdobené doplnky, a to platí aj pre záclony. Siahnite po menej nápadnom vzore, vyberte radšej jemný a drobný, ale nie „sladký“. Ideálne sú jednoduché geometrické tvary, ale aj listy, vetvičky a kvety vo veľmi jednoduchej podobe. Do modernej kuchyne voľte jednoduché riasenie a zavesenie na koľajničkovej garnížy, v podobe plastovej lišty upevnenej priamo na strop.

Minimalistická kuchyňa

Minimalistické budú aj záclony. Dobrou voľbou sú záclony s nevýrazným, alebo žiadnym vzorom. Zaujímavé sú priesvitné záclony s metalickým odleskom. Zvoľte jednoduché riasenie. Zavesenie na koľajničky, upevnené priamo na strope. Zakryte ich lištou, aby nebolo vidno žiadne technické detaily.

Rustikálna kuchyňa

Tu sú na mieste nápadné, trochu starobylé vzory, tvary a ornamenty. Záclona v tomto štýle bude výraznejšia, dovolené sú väčšie vzory listov, kvetov a ornamentov. Podľa prevládajúceho materiálu v kuchyni zvoľte drevenú alebo kovovú garnížu, prípadne aj s ozdobnými hrotmi. Záclony majú byť bohato nariasené, po bokoch môžete mať prichystané doplnky na ich zviazanie po odhrnutí. Pomôžu vám pri tom rôzne štipce, krúžky alebo šnúry.

Vidiecka kuchyňa

Záclonám vidieckeho štýlu pristane drobný kvetinový vzor, napodobenina výšivky a čipky, ale aj zvierací motív, napr. husi. Spodná línia záclony môže byť vykrajovaná. Zvoľte drevenú garnížu, ktorej farbu prispôsobte farbe dreva v interiéri. Vo vidieckej kuchyni nemusí záclona prekrývať celé okno, ale len vrchnú alebo spodnú časť. Ideálne je jednoduchšie riasenie a vykrajovaný spodný lem.

