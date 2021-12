Záclony: lacné nemusia byť vždy dobré

Záclony, ktoré si zaobstaráte budú tým, čo budete mať v najbližších mesiacoch a rokoch dennodenne na očiach, čoho sa budete dotýkať a čo bude pýchou vášho interiéru. Vaše záclony budú plniť podobnú úlohu, ako plní v šatníku krásna kabelka – môžu byť luxusnou ozdobou, alebo tiež môžu dojem z celého outfitu (či už sa jedná o odev či obliečok pre okno) úplne pochovať. Preto je dobré venovať výberu nových záclon maximálnu pozornosť.

Trendové oblečenie pre vaše okná

Dá sa predpokladať, že svoje nové záclony chcete používať pomerne dlho, záleží teda na tom, aby sa vám páčili. Obstaranie pekných a kvalitných záclon rozhodne nie je lacná záležitosť. Na trhu bohužiaľ funguje veľa firiem, ktorým je úplne jedno, či sa vám budú nové záclony páčiť a či s nimi budete spokojní – záleží im len na tom, aby svoj ​​tovar predali. Nechcete naletieť? Neviete, na čo si dávať pozor pri nákupe novej záclony? Potom práve pre vás môže byť užitočných niekoľko nasledujúcich rád.

Farbu a typ záclony podriaďte typu interiéru a farbám, ktoré sú v ňom zastúpené. Ak napríklad potrebujete záclony do moderného interiéru, ktorému dominujú prírodné materiály, nábytok je matný vo farbe dubového dreva, prevažujú teplé odtiene farieb, ako sú žltá, okrová, červená, krémová, hnedá, béžová. Aké záclony sa budú do takéhoto interiéru hodiť a aké nie? Veľkou chybou by bolo do takto zariadenej izby zavesiť čisto biele záclony s výraznou čipkovanou bordúrou. Takéto záclony by tu štýlovo aj farebne pôsobili ako päsť na oko. Príliš parády v interiéri zrejme nenarobia ani lesklé záclony – hoci aj farebne zladené. K prírodnému štýlu bude zrejme aj drahá a kvalitná lesklá záclona pôsobiť jarmočne a lacno. Chybu naopak neurobíte, keď si vyberiete záclony v prírodnej bielej (nie snehovo biele), smotanové, svetložlté alebo v niektorých odtieňoch béžovej farby. Chce to záclony s prírodným vzhľadom, vzorka by mala byť skôr moderná, jednoduchá, striedma.

Pred nákupom novej záclony si najprv ujasnite, aký typ interiéru máte. Moderný, klasický, niečo medzi moderným a klasickým, country štýl alebo nejaký špeciálny štýl? Tohto štýlu sa pri výbere záclony neochvejne držte. Na nákup si so sebou vezmite ústrižky dekoračných látok alebo poťahy na vankúše, z ktorých je vyrobená vaša sedacia súprava a závesy. Hodí sa aj kartón so vzorkou farby na stenách alebo kúsok tapety. Od veci nie je ani vzorka koberca (len pozor, aby ste s ňou jemné látky v predajni nezatrhli). Trochu môžu pomôcť aj fotografie interiéru – ale pozor, tie často skresľujú farby. V predajni si najprv vytipujte záclony, ktoré by sa do vášho interiéru hodili štýlovo a následne sa vôbec nehanbite tieto záclony primerať k vzorkám, ktoré ste si priniesli z domu. Budete prekvapení, koľko druhov, farieb a vzorov môžu mať „obyčajné záclony “ a aké je ťažké nájsť medzi nimi ten dokonalý a najlepší odtieň.

Na riasení záclony príliš nešetrite, pripravili by ste sa o parádu. Vybrali ste si krásne záclony, ale keď ste si spočítali potrebné množstvo látky, zdalo sa vám to príliš veľa. Preto ste začali na množstve látky uberať. Výsledok? Po zavesení je záclona zvlnená len tak, aby sa nepovedalo. Na prvý pohľad je na nej vidieť, že sa tu niekto buď pomýlil v počtoch alebo príliš šetril.Bohaté nariasenie umocňuje krásu záclony, ale netreba to zase preháňať. Pre záclony je odporúčané riasenie aspoň na dvojnásobok šírky okna, lepšie ale vyzerá 2,5 násobok až trojnásobok. Veľa záleží aj na tom, aký štýl riasenia použijete. Dobrú službu vám urobí kvalitná riasiaca páska. Nenechajte sa spliesť dojmom, že cez celoplošne potlačené a farebné voály nebude večer vidieť z exteriéru do interiéru. Celoplošne potlačené voálové záclony občas pôsobia, že sú celkom nepriehľadné. Ale pozor – keď sa večer v miestnosti rozsvieti, tieto voály svoju nepriehľadnosť strácajú. Celoplošne potlačené voálové záclony sa dajú použiť ako ľahké dekoračné tkaniny, aj ako bežné záclony. Hodia sa ale skôr na väčšie okná, pretože vzhľadom k svojej hustote tienia a uberajú svetla o dosť viac, než iné záclony. Pre večerné zatienenia s nimi ale nemôžete počítať. Na tento účel je vhodné dekoratívne voály doplniť ešte iným druhom zatienenia, ako sú napríklad závesy, žalúzie alebo rolety.

Pozrite si ďalšie záclony v týchto e-shopoch:

Nezabudnite na bočný presah. Záclony lemujú len samotné okno – zabudli ste na presah vedľa okna, prípadne vedľa okna nie je na presah záclony dostatok miesta. Okno preto vyzerá menšie, než je. Záclonu navyše pri otvorení okna nie je kam odhrnúť, preto občas prekáža. Pri montovaní garniže nezabudnite na presah, oceníte to nie len v prípade záclon, ale aj závesov. Keby zhrnuté záclony a závesy zasahovali do okna, zbytočne by miestnosti uberali svetlo a ani by to nevyzeralo pekne. Aby zhrnuté záclony a závesy nezasahovali do okna, presah by mal byť v ideálnom prípade aspoň 10 až 20 centimetrov na každú stranu. Ak vedľa okna nemáte na presah miesto, stojí za zváženie variant, kedy si namiesto záclony radšej zaobstaráte rímske rolety. Tie vyzerajú rovnako pekne, sú praktické, moderné a zďaleka nepotrebujú toľko priestoru ako klasické záclony.

Záclony do polovice okna? To nie. Radšej zvoľte elegantnejšie varianty. Veľa ľudí sa nepoučí a opakuje stále rovnakú chybu: Aby si zachovali výhľad z okna, zaobstarajú si krátke trojštvrťové záclony. Elegancia ale v tomto prípade skutočne dostáva na frak. Je rokmi a skúsenosťami overené, že dlhé záclony sú oveľa elegantnejšie ako tie krátke. Ak si chcete zachovať ničím nerušený výhľad zo svojho okna, zvoľte radšej vkusnejšie a estetickejšie varianty: romantické prekrížené záclony alebo napríklad praktické záclonové rímske rolety. Ušitie záclon zverte tým, ktorí to skutočne vedia. Sú na to zariadenia, poznajú všetky fígle a úskalia. Aby ste ušetrili, ušijete si záclony sami na domácom šijacom stroji. Výsledok? Švy sú síce rovné, ale po zavesení spod záclony vykúkajú háčiky a medzera medzi podlahou a záclonou tiež nie je presná. Domáce šijacie stroje navyše jemné záclony často radi zatrhávajú. Zle našitá riasiaca páska a každá nedokonalosť je na záclone značne vidieť a celkový dojem z novej záclony úplne znehodnotí. V profesionálnych dielňach majú krajčírky špeciálne šijacie stroje a vďaka praxi sú neobyčajne zručné a šikovné. Ak šitie záclony prenecháte na nich, vyvarujete sa riziku nedokonalého výsledku. Navyše ušitie záclony vzhľadom k celkovej cene záclony nie je zase tak veľkou položkou.

V tejto súvislosti by vás mohlo zaujímať: