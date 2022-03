Záclony na okná ako retro? Určite nie

Poznáte to. Prídete domov unavení. Rozsvietite lampu v izbe a začnete sa prezliekať do pohodlnejšieho domáceho oblečenia. Keď ste už asi tak v polovici zistíte, že vaše okno na vás doslova civie v celej svojej nahote. A vy s tričkom či nohavicami takmer už zoblečenými (v tej chvíli si nemáte s oknom navzájom čo vyčítať) si poviete „čo už“ alebo zatiahnete záves, roletu či žalúzie. Pre niekoho je taká situácia nepríjemná, inému nezáleží na tom, či ho niekto zvonku pozoruje. Ktovie, možno práve teraz si kladiete otázku: Čo mám dať na to okno? Alebo rozmýšľate nad zmenou oblečenia vášho okna. Tu je zopár tipov. V podstate by sme mohli argumentovať aj tým, že sa blíži čas, keď sa slnečné lúče začnú pomaly viac a viac rozlievať po krajine a ich jemné hladkanie sa počas letných mesiacov zmení takmer až na dotieravosť. Pravda, všetko závisí od uhla pohľadu. Isté je, že záclony a závesy sú stále módnou záležitosťou. Svoj „comeback“ prežívajú aj rolety. Záujem sa zvyšuje aj o rímske roletky vo viacerých farebných variáciách. Menej rozšírené sú japonské steny. A nesmieme zabudnúť ani na žalúzie, ktoré sú vhodným doplnkom k tradičným interiérovým tieniacim materiálom.

Moderné a nadčasové záclony

Skôr než začneme, dovolíme si krátky exkurz do lexikológie. Jeden z významov bližšie určujúcich slovo klasický znie „dávno osvedčený“. Nie nadarmo sú záclony a závesy najrozšírenejšou formou zatienenia okien. Prešli dlhým vývojom a stále sú „in“. V ostatnom čase sa mnohé domácnosti spreneverili tradícii (bez urážky) a rozhodli sa obliecť okno do niečoho iného, prípadne ho ponechali napospas jeho nahote. Obchody a interiérové štúdiá ponúkajú množstvo druhov záclon a závesov, počnúc od klasických materiálov a vzorov po najmodernejšie, až mierne extravagantné.

To, aký záves či záclonu alebo aj oboje, si vyberiete, nezávisí len od vášho vkusu, ale aj od „tváre“ vášho interiéru. Ich funkciou nie je len zatemniť okno, ale aj skrášliť izbu, zútulniť ju tak, aby ste sa v nej cítili príjemne, jednoducho ako doma. Preto nevešajte na okno hneď prvú vec, ktorá sa vám zapáči. Pred kúpou si ujasnite, či majú závesy a záclony slúžiť na úplné zatienenie okna, čo je veľmi dôležitá vec, ak si napríklad zariaďujete domácu pracovňu alebo len ako dekoračný prvok. Nebojte sa experimentovať. Závesy visiace od stropu a voľne padajúce na zem opticky predlžujú okno a zútulňujú priestor. V súčasnosti „letia“ zvislé aj vodorovné pásiky, káro, kvetiny, rôzne moderné „cikcakovité“ vzory (a to aj na záclonách). Pruhované závesy evokujú v človeku pocit tepla, najmä ak si vyberiete hrejivé farebné odtiene, ako sú napríklad žltá alebo oranžová. Drobný kvetinový vzor na záclone pôsobí romanticky a zároveň oživuje okno, hodí sa napríklad do jedálne či kúpeľne.

Nezabúdajte však, že priveľa farieb vnáša do priestoru chaos, preto sa odporúča použiť v miestnosti maximálne päť farebných odtieňov. Lesklá a priehľadná vypaľovaná organza, jemný a exkluzívne pôsobiaci hodváb či polyester – to sú materiály najvhodnejšie na záclony. Závesy sú trochu rozmaznanejšie, čo sa týka materiálu. Taft, satén či brokát sú ťažké látky, ktoré sa hodia do klasicky zariadeného interiéru. A, samozrejme, prvenstvo si drží bavlna a v ostatnom čase znova prichádza aj ľan. Oba materiály ponúkajú široké spektrum spracovania a úpravy, preto sú také obľúbené. Záujem je aj o vypaľované závesy, kde sa strieda priehľadná časť s nepriehľadnou, čím vzniká zaujímavý estetický efekt. Niektoré látky majú obmedzenú schopnosť tienenia, napríklad organza, preto je vhodné, ak závesy či záclony skombinujete s roletami prípadne žalúziami.

Rolety a roletky Doba pokročila a zmeny prichádzajú s takou rýchlosťou, že mnohé ani nezaregistrujeme. Týka sa to aj roliet a roletiek, ktoré sú vhodné takmer do každého interiéru. Podľa zvolenej farebnej kombinácie môžu byť decentné, nenápadné, ale aj veselé. Obľúbené a časté sú rolety so zvislými či vodorovnými pásikmi, s aplikáciou drobného nevtieravého vzoru, ale aj jednofarebné rolety s rôznym stupňom tienenia. Okrem toho sú veľmi praktické. Napríklad, ak nechcete v kuchyni záclonu ani žalúzie a zároveň vám nerobí dobre predstava, že večer sa vám bude sused dívať do taniera, máte na výber zo širokej palety farieb a druhov roliet. Klasické rolety aj rímske roletky sú estetické a nezapĺňajú priestor – sú ako stvorené na malé okno. Taktiež sú vhodným riešením pri zatemňovaní strešných okien.

Klasické rolety sa rolujú. Vyrábajú sa z jedno či viacfarebných textílií. Objavujú sa aj bambusové rolety, ktoré sú vhodné do interiéru zariadeného v štýle natural. Je vhodné, ak ich skombinujete so závesmi z prírodných materiálov, ako sú ľan či bavlna, v krémovej alebo bielej farbe. Rolovacie rolety sú nenáročné na údržbu a jednoducho sa ovládajú – stačí šnúrka, prípadne retiazka alebo pružinový mechanizmus. Rímske roletky sú klasické rolety, ale vertikálne rozdelené na pásy, ktoré sa skladajú nahor do záhybov, teda sa nerolujú.

Žalúzie Časy, keď sa húfne nakupovali a montovali hliníkové žalúzie, nie sú až také dávnominulé. Dnes sa ponuka rozšírila o ďalšie zaujímavé „odrody“ – drevo, bambus či látkové žalúzie, tzv. plisé, pripomínajúce skladanú dámsku sukňu. Žalúzie ponúkajú množstvo farebných aj materiálových variácií, s ktorými sa dá veľmi ľahko manipulovať pomocou šnúrky či retiazky alebo pre tých, ktorí si potrpia na komfort, je tu automatické ovládanie. Lamely môžete otáčať podľa ľubovôle tak, aby ste dosiahli požadovaný stupeň zatienenia. Výhodou žalúzií je, že neprepúšťajú teplo. Dajú sa kombinovať so záclonami či závesmi a tak môžete zvýšiť ich praktický, ako aj estetický efekt.

Japonské posuvné steny

Vplyv kultúry Ďalekého východu, to nie sú len sošky malých Budhov, vejáre na stenách či exotické jedlo. Interiéroví dizajnéri sa nechali inšpirovať východnou kultúrou a už aj u nás sa objavili tzv. japonské posuvné steny. Pôvodne slúžili na oddelenie jednotlivých miestností. Každý, kto chce kráčať s dobou a túži po moderne zariadenom interiéri, by nemal zabudnúť na japonské posuvné steny. Sú vynikajúcou tieniacou technikou a slúžia aj na optické predelenie miestnosti. Sú vhodnou náhradou za záclony, závesy a žalúzie. Špeciálna látka prepúšťa do miestnosti svetlo, ale nie teplo. Manipulácia s posuvnými panelmi nie je zložitá, tzv. koľajničkový systém je súčasťou okna. Vyhotovujú sa v rôznych veľkostiach. Japonské posuvné steny pôsobia vzdušne, ľahko a umocňujú pocit čistoty. Sú vhodné najmä k veľkoplošným terasovým oknám do moderných interiérov.

Optické kúzla Spôsobov, ako upraviť nie len vzhľad, ale aj optickú veľkosť okna, je veľa. Stačí vedieť, akú šírku a dĺžku závesu potrebujete. Samozrejme, dôležitá je aj farba či vzor. A v kombinácii so správne zvoleným a inštalovaným závesným systémom je po probléme. Ak predĺžite garnižu či závesnú tyč o 30 až 60 cm na oboch stranách, úzke okno sa opticky rozšíri. Ďalším trikom je jednodielny záves zatiahnutý na jednu stranu okna. Pri malých oknách nepoužívajte ťažké tmavé látky, lebo tie miestnosť opticky zmenšujú. Vhodnejšou alternatívou sú, naopak, závesy z ľahkých svetlých materiálov či záclony s drobným vzorom, ktoré priestor rozjasnia. V tomto prípade platí: v jednoduchosti je krása. Znamená to asi toľko, že jednofarebnou látkou skutočne nič nepokazíte. Keď už ste si vybrali vhodný záves či záclonu, pripevnite ich na závesný mechanizmus, ktorý je vo výške 20 cm nad okenným rámom. Pásikový záves okno opticky predĺži.

Tajomstvo farieb Farby majú nad nami veľkú moc. Prečo sa niekde cítime nepríjemne a inde zasa ako doma? Často si ani neuvedomujeme, čo všetko sa ukrýva za spektrom farieb, ktoré vnímame ako samozrejmé. Niektorí ľudia uprednostňujú hravé farby, ktoré ich zahrievajú a rozveseľujú. Iní si, naopak, vyberajú odtiene pôsobiace stroho, ktoré zvýrazňujú charakter jednoduchosti celého interiéru. Všetko je vec vkusu, momentálnej nálady a… módy. Žltá je v súčasnosti veľmi obľúbená. Spolu s oranžovou a červenou patrí k teplým farbám. Pozor – pri žltej si uvedomte, že na jej rozžiarenie treba dostatok svetla. Pôsobí ako stimul mozgovej činnosti. Oranžovojantárová navodzuje pocit veselosti a červená vo svojich nesmiernych variáciách podporuje aktivitu a činorodosť. Teplé farby sú vhodné do malých a tmavých miestností.

Ak však máte pocit, že vaše izby sú dostatočne veľké a nebojíte sa experimentovať, mali by ste siahnuť aj po tmavých odtieňoch bytového textilu. Studené farby, ako napríklad zelená, modrá či fialová, sú vhodné do južne orientovaných miestností. Tieto farby so svojimi ochladzujúco-transcendentnými odtieňmi pôsobia na ľudskú psychiku upokojujúco, najmä zelená. Tá sa hodí do miestnosti, kde si chceme odpočinúť alebo aj do pracovne, kde sa od nás vyžaduje väčšia miera sústredenia. Zelená má zaujímavú vlastnosť – tlmí hlučnosť. Univerzálnou farbou je biela – zahŕňa vlastnosti celého spektra farieb. V kombinácii s bielou ťažko niečo pokazíte, ale aj tu platí, že všetkého veľa škodí. Priveľa bielej pôsobí sterilne. V móde je dovolené všetko. V ostatnom čase sú v popredí farby ako cyklámenová, ružová, jasná žltá či svetlozelená. V prevahe sú červená a bordová, ale svoje miesto majú aj zemité, prírodné odtiene, napríklad hnedá v kombinácii s krémovým odtieňom.

Závesné systémy Azda najrozšírenejšie sú stále garniže, ktoré môžu byť z rôzneho materiálu, ale najčastejšie sú drevené – z mahagónu, buka, čerešne či javora. Závesné tyče sú rôznorodejšie čo do materiálu a povrchovej úpravy. Najčastejšie sú matne chrómové, antikorové a drevené. Zlatá či strieborná povrchová úprava je vhodná do štýlových interiérov. Výnimkou nie sú ani tyče s nádychom hrdze. V súčasnosti sú na trhu dekoratívne závesné tyče, drevené či z ušľachtilých kovov, ktorých konce sú upravené do rozličných tvarov (oblúky, špirály, s bambusovými dekoráciami a pod.). Tieto typy závesných konštrukcií plnia dvojakú funkciu – praktickú a navyše zdobia a oživujú okno. Koľajničkový závesný systém je jednoduchým a elegantným riešením.

Na trhu sú aj tzv. spúšťacie koľajničky, ktoré vám umožnia zavesiť záclonu či záves pohodlne zo zeme bez toho, aby ste sa museli naťahovať na rebríku. Moderné interiéry sú zariadené automatickým ovládaním. Najbežnejší spôsob ovládania je však stále manuálny, čiže zatiahnutie závesov či záclon rukou. Bytové okenné textílie sa najčastejšie upevňujú na závesné tyče pomocou krúžkov a štipcov. Moderné sú aj tzv. uši vytvorené z rovnakého materiálu ako záves či záclona a prišité navrch textílie. Do závesov možno umiestniť aj nabíjacie krúžky. Dekoratívne variácie so zaujímavým efektom vytvoríte aj pomocou magnetiek, ktoré pripnete proti sebe na rub aj líce látky.

Načo sú nám odborníci? Už ste sa rozhodli pre malé úpravy svojich okien? Ešte stále váhate a neviete, čo by bolo najvhodnejším riešením? Nechajte si poradiť. Odborníci v interiérových štúdiách, špecializujúcich sa na bytový textil, vám radi pomôžu. Úlohou interiérového dizajnéra nie je len poradenstvo. Mnohí z nich zmerajú vaše priestory a podľa toho prispôsobia aj riešenie. Pravda, pri hľadaní správnej alternatívy sú dôležité aj ďalšie faktory, ako napríklad orientácia miestnosti na svetové strany, druh miestnosti – pracovňa, kuchyňa alebo obývacia izba. Dizajnér pracuje tak, aby boli jednotlivé zložky interiéru vo vzájomnej harmónii, teda aby podlaha, steny, nábytok, dekorácie a bytový textil príliš farebne nekontrastovali a nevytvárali tak zbytočný chaos. Svojím návrhom dokáže vytvoriť v priestore akúkoľvek atmosféru: romantickú, pracovnú, pompézne klasickú či modernú. Samozrejme, že svoje slovo má aj samotný zákazník. Ak ste sa ešte stále nerozhodli, čo dáte na okno, neváhajte a navštívte interiérové štúdio. Môžete si byť istí, že tam vás tohto bremena radi zbavia.

