Záclony do spálne, obývačky aj detskej izby

Mnohí z nás môžu namietať, že záclony už dávno stratili svoje opodstatnenie. Na oknách máme predsa rolety, načo ich zakrývať ešte aj zbytočným kusom látky. Záclony a závesy sú však klasikou, dedičstvom z minulosti, ktoré dodáva domovu to pomyselné teplo a pohodu. Záclony sú nadčasové, stále aktuálne a majú svoje nezastupiteľné miesto aj v oblasti moderného bytového textilu. Možno sa budete čudovať, no s veľkou obľubou s nimi pracujú aj bytoví dizajnéri.

Moderné záclony do obývačky

Prevažná väčšina domácností zostáva záclonám verná aj v tejto modernej dobe. Obzvlášť oceníte ich prítomnosť práve v obývačke. Moderné záclony do obývačky zútulnia priestor a vytvoria skutočný dekoratívny doplnok, ktorý pôsobí naozaj účelovo. Zároveň vám poskytnú súkromie pred zvedavými pohľadmi zvonku a ochránia pred intenzívnymi slnečnými lúčmi. Výber farby je výlučne na vás, no celá obývačka by mala pôsobiť harmonicky. Ak máte interiér ladený vo svetlejších farbách, prispôsobte tomu aj výber záclony. K dispozícii máte jednofarebné záclony, vzory, kombinácie farieb, či špecifické strihy látok.

V posledných rokoch už nie sú moderné príliš prečačkané záclony s výraznou farebnosťou. Zabudnite aj na kombinácie tmavých farieb. Aktuálnym trendom sú záclony, držiace líniu s interiérom. Záclonu, či záves zosúlaďte s farbou koberca a sedačky. Jedna farebná línia je totiž in. Záclony tak dotvoria celkovú harmóniu, nebudú pôsobiť stratene, ale naopak zaujmú a stene s oknom dodajú na originalite.

Obľubujete tmavé farby? Siahnite po nich, no veľmi opatrne. Čierna, sivá, tmavomodrá, či tmavohnedá sú odtiene ladené k industriálnemu štýlu, no vyniknú aj v modernom interiéri. Pri takýchto tmavých odtieňoch voľte záves, ktorý bude o odtieň bledší alebo tmavší. Rovnaká farebná línia by mohla pôsobiť fádne až depresívne. Overenou klasikou sú biele záclony a béžové odtiene. Tieto farby čiastočne prepúšťajú aj slnečné lúče, avšak to závisí aj od materiálu. Máte malú obývačku? Siahnite po bielej záclone, dlhej až po zem. Opticky vám zväčší priestor.

Podporte fantáziu dieťaťa originálnou záclonou

Záclona plní v detskej izbe hneď niekoľko funkcií naraz. V prvom rade chráni interiér detskej izby pred neželanými pohľadmi zvonku, dotvára príjemné prostredie a čiastočne bráni aj prenikaniu intenzívneho slnečného žiarenia. V prípade detských záclon sú dominantné motívy. Ak vyberiete ten správny, vytvoríte tú najkrajšiu detskú izbičku na svete. K dispozícii máte široký výber farieb, motívov aj vzorov, rozdelených podľa veku a pohlavia dieťaťa. Môžete si dokonca navrhnúť vlastný motív a nechať ušiť záclonu presne na mieru. Detské záclony sú pomerne ľahko kombinovateľné aj s ďalšími textíliami a doplnkami v detskej izbe. Odporúčame vám skombinovať záclonu aj so závesom, ktorý zabráni prenikaniu svetla do miestnosti a dopraje vašej ratolesti pokojný a ničím nerušený spánok.

Spálňa si žiada eleganciu a štýl

V prípade záclon do spálne platia približne rovnaké pravidlá, ako pri obývačke. Spálňa je však miestom, kde oddychujeme, spíme a trávime tu pomerne málo času. Celý interiér by mal byť zariadený upokojujúco a harmonicky. V spálni určite siahnite aj po závesoch. Väčšina ľudí má v spálni garnížu s dvomi koľajničkami – pre záclonu aj záves. Ide totiž o priestor, ktorý vyžaduje maximálne súkromie a pokoj. Záclonu vyberajte v rovnakom štýle, v akom je zariadená aj spálňa. Farbu zosúlaďte s farbami interiéru. Ak túžite po výraznejšom prvku, môžete si ho dopriať napr. v podobe závesov. Dajte však pozor na to, aby vás výrazná farba alebo vzor nerušili pri zaspávaní a oddychu.

