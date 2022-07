Záhradné altany - ceny a ich prehľad

Veľká záhrada sa dá využiť nielen na založenie zeleninových záhonov, ale aj na realizáciu viacerých záhradných projektov. Môžete si postaviť jazierko, bazén, terasu či altánok. A práve altánkom budeme venovať pozornosť v nasledujúcom článku.

Altan poslúži pri slnku aj v daždi

História altánkov je naozaj dlhá a pomerne dlhé obdobie sa táto záhradná stavba teší veľkej obľube. Môžete si ho zakúpiť alebo postaviť svojpomocne. Hovoríme o otvorenej, prípadne čiastočne otvorenej konštrukcii, ktorá vás, vďaka streche, ochráni pred vyčíňaním počasia, poskytne príjemný chládok a miesto, kde si posedíte s rodinou, priateľmi, prečítate zaujímavú knihu či len tak zrelaxujete s pohárom dobrého vína.

Altánky sú dostupné v mnohých variáciách. Pôdorys má tvar štvorca, kruhu, obdĺžnika, šesť či osemuholníka. Samozrejmosťou je, že stojí na nejakom podklade. Ani v tomto prípade nie ste viazaní a môžete zvoliť drevo, betón, dlažbu či kamene. Ide o zakrytú stavbu, pričom bočné steny môžu byť otvorené, polootvorené, ale aj uzavreté, avšak s možnosťou výhľadu. Dizajn môže byť klasický, moderný, vintage, atypický, čo si len budete priať. Do altánku viete umiestniť aj zaujímavé záhradné sedenie, prípadne leňošku pre chvíle osamote.

Miesto a materiál

Ešte pred kúpou altánku by ste si mali starostlivo premyslieť, kam ho umiestnite. Mal by vyniknúť, zaujať, pritiahnuť pozornosť. Situovať ho môžete v blízkosti domu, zaujímavej studne, jazierka či blízko stromov, ktoré ešte posilnia príjemný chládok. Myslite však na to, že altánok je veľký a v záhrade preň musíte vyčleniť dostatok priestoru.

V oblasti materiálov hrá prim, samozrejme, drevo. Poskytne širokú paletu druhov aj sfarbenia a dokonale splynie s koloritom záhrady, podčiarknuc jej prírodný charakter. Máte v záhrade kovové lavičky? Altánky z kovu nie sú ničím neobvyklým. Možnosťou sú aj rôzne zliatiny, prinášajúce punc originality a jedinečnosti.

Podložie a strecha

Rovnakú dôležitosť, ako miesto, má aj podložie, na ktorom bude altánok stáť. Pôvodný terén musíte starostlivo vyrovnať a následne položíte krytinu podľa vašich možností a požiadaviek. Zvoliť si môžete betón, kamienky, štrk, drevo, ale aj dlažbu. Tak, ako sú vlasy korunou krásy každej ženy, tak je korunou krásy altánku strecha. Taktiež si môžete zvoliť z rozličných tvarov aj materiálov, pokryť ju šindľami, doskami, prípadne klasickou škridlou. Dozdobiť ju viete ozdobami, ktoré umiestnime na úplný vrchol a necháte ich pokojne krúžiť vo vetre.

