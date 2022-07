Záhradné dekorácie z dreva, kameňa aj kovu

Každý človek túži po vlastnom kúsku raja, ktorým sa môže stať napr. aj záhrada. A nemusí byť ani prehnane veľká, postačí aj menší priestor, po ktorom sa môžete poprechádzať, stráviť čas s deťmi či posedieť na slniečku. K dokonalosti prispejú nielen rastliny a ozdobné kríky, ale napr. aj rôznorodé záhradné dekorácie. Funkciu ozdoby môže plniť prakticky čokoľvek – soška, prútený košík, kvetináč, prípadne aj nápaditá solárna lampa. Fantázii sa medze nekladú a prvoradý je predsa váš vkus. Prinášame vám niekoľko tipov a inšpirácií, ako skrášlite vašu zelenú oázu pokoja. Veľa inšpirácií môžete nájsť aj doma. Pohrabte sa v starých veciach v pivnici či na povale. Možno budete až prekvapení, koľko záhradných dekorácií sa tam skrýva.

Ozdobte každý kút aj v exteriéri

Estetika starého stromu Všetko má svoju životnosť a týka sa to aj ovocných či okrasných stromov v našich záhradách. Vyrúbaním starého stromu sa však jeho využitie skončiť nemusí. Drevo je vzácny prírodný materiál. Keď strom spílite, pustite sa do jeho úpravy a vyčarujte pre svoju polovičku originálny kvetináč.

Poklady spod zeme Chystáte sa vyzdobiť záhradu originálnymi dekoráciami a už si brúsite zúbky na výpredaje v bazároch či nákupných centrách? Navštívte radšej dom svojich starých rodičov, zabudnutú pivnicu alebo zaprášenú povalu. Do módy sa vracia retro. Nevyhadzujte peniaze za drahé kvetináče z keramiky či ratanu. Použite staré krhly, kolesá, vedrá alebo fúriky. Natrite ich zaujímavou farbou a vysaďte pestrofarebnými kvetmi či ťahavými trávami. Vaša záhrada bude inšpirovať široké okolie.

Živelná voda Nezľaknite sa. Nemyslíme na žiadny búrlivý vodopád, skôr ide o vodu ako prírodný živel, ktorý by vo vašej záhrade nemal určite chýbať. Doprajte si ju v podobe jazierka, studne alebo fontány. Vodná hladina ukludňuje, do záhrady prináša život v podobe vtákov a rôznorodého hmyzu. Vodný prvok ozvláštnite napr. aj sochami zvierat, poteší korytnačka, žaba či dlhonohý bocian. Ak sa rozhodnete pre inštaláciu fontány, k dispozícii máte aj rozličné tvary, veľkosti a materiály (kameň, liatina, drevo).

Vyzdobte si záhradu lampami Ak si chcete vychutnávať krásu vašej záhrady aj večer, určite siahnite po solárnych svietidlách. Nájdete ich v rôznych tvaroch aj veľkostiach. Posvietia vám na cestu, presvetlia terasu, altánok, ozdobia tmavé zákutia aj kľukaté chodníčky. Nabíjanie slnečnou energiou šetrí aj rodinný rozpočet.

Prímorská romantika Pamätáte si na dovolenku pri mori a drobné svetielka, rozvešané po okrajoch pláže či móla? Podobný efekt si viete vyčarovať aj doma. Vezmite staré zaváraninové fľaše, ktorých dno naplníte pieskom s mušľami. Na stabilný povrch umiestnite sviečku a pohár uzavrite viečkom s otvormi, aby do nádoby prúdil vzduch. Takto pripravené lampáše zaveste na plot, stromy, pergolu, či do altánku. Privrite oči a nechajte sa unášať do exotických diaľav.

Prírodné inšpirácie Najkrajšou záhradnou dekoráciou je samotná záhrada a výsadba, pre ktorú sa rozhodnete. Krásne upravený trávnik s altánkom je síce fajn, ale nie je to to pravé. Naplánujte si realizáciu skalky či záhradného jazierka. Do kútov vysaďte ovocné a ozdobné dreviny, exotické kríky alebo popínavé rastliny. Vytvorte úžitkové aj okrasné záhony, na strom zaveste vtáčiu búdku a nechajte sa unášať pozitívnou energiou, ktorá sa vo vašej záhrade rozprúdi.

