Záhradné figúrky a ozdoby z dreva sú in

Leto je nesmierne kreatívnym obdobím. Nielen v oblasti voľnočasových aktivít, ale aj nápadov, ako skrášliť vašu záhradu, terasu, balkón, či okná alebo zábradlie. Súzvuk s prírodou docielite využitím drevených dekorácií, ktoré aj dobre vyzerajú. A nemusíte dokonca ani vyjsť z domu. Postačí štipka nápadu a chuť pracovať.

Keď v záhrade dominuje drevo

V každej záhrade sa občas vyskytne strom, ktorý je potrebné spíliť. Kmeň si starostlivo odložte, vysušte a v jarnom období ho narežte na tenšie guľaté časti. Výborne poslúžia ako podnosy či taniere a servírovanie v prírodnom štýle máte k dispozícii. Na guľatinové dosky poukladajte pečivo, zeleninu, ovocie či syry, prineste na nich poháre s vínom alebo čerstvú citronádu. Vaša rodina aj kamaráti stratia reč. Nekonečné spektrum možností dávajú aj staré palety, ktoré sú veľmi obľúbenou a vyhľadávanou komoditou najmä v oblasti domáceho majstrovania. Vyrobíte si z nich štýlový záhradný nábytok, poličky či regále na kvety, bylinky a záhradné dekorácie. Nevyžadujú ani prílišnú starostlivosť. Starú paletu jednoducho prešmirgľujte, nalakujte, prípadne použite farebný náter podľa svojich predstáv.

Premýšľate nad výmenou starých okien? Plastové okná sú určite dobrou voľbou, tie staré však určite nevyhadzujte. Ak sú okná bohato členené, o to lepšie. Sklenené výplne nahraďte drevenými doskami, konštrukciu oprite o plot a originálna zábavka pre vaše deti je na svete. Ak máte staré okná aj so sklenenou výplňou, postavte si vlastný miniskleník. Vaša námaha bude zúročená chutnou zeleninou či pestrými kvetmi. To, že sa nič neoplatí vyhadzovať, platí asi naozaj na všetko. Ako drevené dekorácie totiž poslúžia aj zásuvky zo starej komody. Naplňte ich hlinou, vysaďte vaše obľúbené rastliny a originálny kvetináč je na svete.

Pozrite si záhradné dekorácie v týchto e-shopoch:

V tejto súvislosti by vás mohlo zaujímať: