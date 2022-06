Záhradné lehátko kúpite aj cez výpredaj

Leto pozvoľna prichádza a my môžeme pokojne premýšľať o výmene solária za príjemné a hrejivé slnečné lúče. Opaľovanie si však vyžaduje aj istú dávku pohodlia, ktoré vám dožičí záhradné lehátko. Poďte sa s nami inšpirovať.

Ak si chcete zaobstarať lehátko, je potrebné dbať na niekoľko dôležitých vecí. Netreba pozerať iba na cenu, ale aj na iné dôležité vlastnosti lehátka. Ak si chcete na lehátku naozaj dobre oddýchnuť, mali by ste vyberať zodpovedne. Prinášame vám niekoľko tipov a inšpirácií, ako si vybrať záhradné lehátko tak, aby ste boli spokojní nielen vy, ale aj celá vaša rodina.

Doprajte si plnohodnotný a ničím nerušený relax

Od lehátka v prvom rade očakávate maximálne pohodlie, ergonómia je presne to, na čo si dajte pozor. Lehátka, ktoré dokážete polohovať sa pre vás stanú vhodným spoločníkom pri najrozmanitejších činnostiach. Ak si potrebujete oddýchnuť a trochu si poležať, nie je problém. Ale čo ak si budete chcieť prečítať vašu rozčítanú knihu? V ležatej polohe to nie je najpríjemnejšie. Ergonomické lehátka sa dokážu rýchlo a flexibilne meniť podľa vašich požiadaviek. V súčasnosti je ergonnómia lehátok na omnoho vyššej úrovni, a tak sa okrem chrbtovej časti dajú polohovať aj spodné časti lehátka.

Pri výbere lehátka je dôležité zohľadniť taktiež jeho dĺžku. Nemôže byť nič horšie, ako keď si kúpite nevyhovujúce krátke lehátko a nebudete si tak môcť kvalitne odpočinúť. Ak je lehátko dostatočne dlhé, dokážu ho plnohodnotne využiť všetci členovia rodiny. Optimálna dĺžka lehátka je 150 -170 cm a šírka cca 90 cm. Myslite aj na kvalitu pri ležaní. Pohodlné lehátko spoznáte podľa toho, že má medzi priečkami malé medzery. Ak chcete naozaj veľké lehátko, môžete vyskúšať záhradné postele. Pre záhradné postele je typické luxusné spracovanie a veľký rozmer.

Je dobré myslieť aj na to, či bude mať vaše lehátko pevne určené miesto alebo ho budete chcieť presúvať, a ako často. Niektoré záhradné lehátka sú vybavené kolieskami pre maximálne pohodlie a ľahkosť presúvania. Myslite taktiež na uskladnenie lehátka mimo sezóny. Na čas, kedy nebudete lehátko aktívne využívať je dobré mu vyčleniť patričné miesto. Je vhodné kupovať lehátko, ktoré ľahko zložíte alebo dokonca čo najviac zložíte, aby zabralo minimum miesta. Pri kúpe si preverte aj dĺžku záručnej doby záhradného lehátka. Záhradný nábytok nie je vec, ktorá sa kupuje na jednu sezónu a tak investujte do kvality. Základná záruka tovaru je 2 roky, no nájdete aj lehátka so zárukou 5 rokov.

Každý materiál, či už prírodný alebo umelý, má svoje čaro, plusy a mínusy. Posledné trendy zatiaľ ukazujú, že zákazníkov očarili ratanové lehátka. Najstaršie používaným materiálom je drevo. Prírodný materiál veľmi obľúbený pre svoj vzhľad. Exotické drevá vám zaručia dlhotrvajúcu kvalitu, pevnosť, ale aj krásnu kresbu dreva. Drevo je prírodný materiál a tak aj údržba je o niečo náročnejšia. Vyžaduje si pravidelnú impregnáciu ochrannými olejmi. Ak si zvolíte iný materiál, napríklad plast, kov či umelý ratan, nebudete mať lehátko čisto prírodného vzhľadu, ale údržba bude veľmi jednoduchá. Lehátka z týchto materiálov sú praktické a tak ich stačí občas umyť vodou. Poduška na lehátko je doplnkový tovar, ale nie o menej dôležitý, ako vlastnosti lehátka samotného. Mať lehátko s poduškou je komfortné riešenie. Doprajete si tak relax v čo najvyššej miere. Budete mať pohodlie pri ležaní, aj pri čítaní knihy. Vyhnete sa tak otláčaniu či celkovému nepohodliu pri využívaní lehátka.

