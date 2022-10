Zariadenie jednoizbového bytu hrou

Pekne a zároveň účelne zariadiť jednoizbový byť môže byť hotová veda. Na pomerne malom priestore musíme zladiť viacero zón, ktoré ku každodennému životu potrebujeme. Prinášame vám návod, ako si s tým hravo poradíte. V prípade jednoizbových bytov je najčastejším problémom fakt, čo s jednou izbou, keďže účel zostávajúcej kuchyne, kúpeľne a vstupnej chodby je v byte jasný. Jedna izba rozdelená na tri zóny, spálňu, obývačku a pracovný kútik, je veru ťažší oriešok. Po starostlivom premýšľaní docielite aj na malej ploche želaný efekt.

Zariaďujeme jednoizbový byt

Ako ho natiahnuť a opticky zväčšiť? To je zrejme prvá otázka majiteľov jednoizbových bytov. Pôvodný stav bytov obyčajne ponúka veľkú obývačku oddelenú od kuchyne priečkou. Väčšina majiteľov logicky zmení funkčné členenie bytu a to tak, že spojí kuchyňu s obývačkou do jedného priestranného celku. Čo však s takto pripravenou miestnosťou ďalej? Prvým krokom je účelne ju rozdeliť. Do najtmavšieho rohu umiestniť posteľ, k oknu postaviť jedálenský stôl, ktorý môže zároveň slúžiť ako provizórny pracovný kútik a sedačkou, prípadne kreslom na čítanie a relaxáciu, rozdeliť priestor na jednotlivé zóny. Ak tak urobíte, aj jednoizbový byt bude účelný, krásny a zároveň útulný.

Základom pre malé priestory je zaplaviť ich svetlými farbami. To však neznamená len bielu, krémovú a svetložltú. Pokojne choďte aj do výraznejších farieb, no čo sa týka intenzity, zvoľte ich svetlejšie odtiene, napr. svetlú oranžovú, fialovú, šedú, modrú alebo aj zelenú. Svetlé odtiene môžete doplniť tmavšími doplnkami, podlahou alebo nábytkom. Vynikajúcim riešením s maximálnym efektom je v malých priestoroch nábytok na mieru. Iba tak využijete možnosti priestoru naplno. Namiesto piatich malých skriniek z obchodu je dobré vsadiť na vstavanú skriňu kombinovanú s knižnicou aj miestom pre televízor. Izba bude pôsobiť vzdušnejšie a upratane. Keď už drobný nábytok, tak potom jedine nástenné police.

Flexibilita je v jednoizbovom byte na nezaplatenie. Bolo by preto chybou kupovať masívny jedálenský stôl. V malom priestore budete nábytok častejšie presúvať. Ideálne sú preto ľahšie materiály. Ani v jednoizbovom byte nemusíte spať len na sedacej súprave. Posteľ si môžete dať vyrobiť na mieru, môže byť vyklápacia. Takéto spanie určite oceníte a ak v byte plánujete vstavanú skriňu, posteľ do nej jednoducho skryjete. Posteľ v priestore opticky skryjete aj závesovými konštrukciami, napr. zelené kvetnaté steny, deliace steny, paravány, moderný sklobetón, či pieskované sklo.

Na veľké a rohové sedacie súpravy, jedálenský stôl pre štyroch, či konferenčný stolík štandardnej veľkosti radšej zabudnite a nahraďte ich tým, čo v priestore reálne využijete. Klasický konferenčný stolík nahraďte príručným stolíkom, otváracie dvere zasúvacími a šetrite aj s doplnkami. Z okien odhoďte ťažké záclony a ak už niečo, tak po stranách spustite dlhé závesy, ktoré dodajú bytu potrebnú atmosféru. Veľké koberce a masívne kreslá sú tiež chybou. Jednoducho, čím vzdušnejší priestor budete mať, tým priestrannejší byt získate. Jedine tak si vytvoríte na malej ploche svoje veľké kráľovstvo.

