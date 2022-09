Zariaďovanie izieb panelákového bytu

Zariaďovanie alebo obnova domácnosti je vždy vzrušujúcou záležitosťou, obzvlášť pre ženy. Nie je to však také jednoduché, ako by sa na prvý pohľad mohlo zdať. Nestačí len listovať v časopisoch o bývaní, nadchnúť sa obrázkami, či vystaveným tovarom v obchodoch. Pri zariaďovaní by ste mali postupovať krok po kroku. Len správne plánovanie vám pomôže predísť katastrofe, ktorú už vo finálnej fáze zvrátite len veľmi ťažko. Spravte si vo veciach poriadok a postupujte podľa vopred dohodnutého plánu.

Zariaďujeme panelákový byt

Na začiatok je potrebné zhotoviť si malú projektovú dokumentáciu. Na papier si nakreslite plán miestností. Následne zakreslite všetky už jestvujúce náležitosti, ako krb, okná, dvere, elektrické zásuvky aj so všetkými meraniami a vyznačením smeru otvárania. Až po týchto krokoch sa venujte nábytku, ktorý už v jednotlivých izbách máte. Zmerajte existujúce kusy aj všetko, čo sa chystáte kúpiť. Do pôdorysu zaznačte polohu všetkých dôležitých zariadení a spotrebičov. Vo všeobecnosti platí, že najskôr sa umiestňujú veľké kusy nábytku, aby sme v ich okolí ponechali dostatok miesta pre ich plnohodnotné používanie. Premyslené plánovanie vám umožní plnohodnotne využiť všetok ponúkaný priestor.

Pri projektovaní kuchyne si musíme zvoliť najskôr jej druh. Následne veľkosť, nábytok, úložný priestor a zariadenie. Nástenné skrinky by mali byť umiestnené vo výške, ktorá vyhovuje dospelému človeku, no najmä dospelým v konkrétnej rodine. Úložné, pracovné priestory a spotrebiče treba naplánovať logicky. Zamyslite sa, čo, kde a kedy budete robiť, aby ste mali vždy všetko po ruke. Chladničku umiestnite čo najďalej od sporáka a miest, kde je teplo. V kuchyni nezabudnite na tzv. pracovný trojuholník – maximálne do štyroch metrov. Jeho podstatou je ľahký a voľný pohyb medzi sporákom, drezom a chladničkou.

V súvislosti s obývačkou je najdôležitejšia jej pohodlnosť. Skôr ako sa rozhodnete pre veľké úpravy, mali by ste porozmýšľať nad atmosférou, ktorú chcete v miestnosti vytvoriť. Dôležité je aj to, čo chceme v interiéri zdôrazniť a čo, naopak, schovať. Úložný priestor v obývacej izbe by mal byť praktický.

Spálňa je najosobnejšie a najintímnejšie miesto v byte. Spánok je nesmierne dôležitý faktor nášho života. Podstatný vplyv na jeho kvalitu môže mať aj miestnosť, v ktorej spíme. Do malých spální nedávajte priveľa nábytku, aby nevyzerali preplnené. Spálňa by mala byť situovaná v najtichšej zóne bytu. Ak chcete mať v spálni pracovný kút, vhodne ho oddeľte. Veľmi obozretní buďte pri výbere postele, matraca aj roštu. Steny by nemali žiariť krikľavými farbami, lepšie sú jemnejšie odtiene, ktoré podporia oddych a pokoj. Zvýšenú pozornosť venujte úložnému priestoru, aby ho bol dostatok, no zároveň nebol zle situovaný.

Naprojektovať funkčnú a vyhovujúcu kúpeľňu môže byť niekedy poriadne ťažká úloha. Najmä v panelákových bytoch, kde sú pre tento účel vyhradené priestory bez prirodzeného svetla, dostatočného vetrania a vo veľmi malej rozlohe. V takomto prípade je kľúčové maximálne využitie horizontálneho aj vertikálneho priestoru. Dôkladné plánovanie nám môže pomôcť, aby sa aj do tej najmenšej kúpeľne zmestila vaňa, sprchový kút, umývadlo aj odkladací priestor. Sklené tvarovky použité namiesto steny alebo časti steny nám môžu zabezpečiť aspoň trochu prirodzeného svetla. Viac svetla dosiahnete aj použitím zrkadiel alebo chrómovaných vodovodných batérií. Rohovými vaňami, či umývadlami si môžeme pomôcť pri asymetrických miestnostiach alebo hluchých miestach. Steny a podlaha by mali byť ľahko čistiteľné, odolné voči mastnote a horúcej pare.

Spokojnosť a pohodlie vo vlastnej domácnosti je cieľom asi každého z nás. Na začiatok by sme mali porozmýšľať o svojom štýle, o svojich potrebách a o tom, čo je pre nás dôležité.

