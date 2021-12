Zariaďujeme detskú izbu - stôl a stoličky pre deti

Do detskej izby prirodzene patrí aj detská stolička či detský stolík. Pri výbere detskej stoličky, treba dávať zvýšený pozor, aby nebolo sedenie na stoličke príťažou pre detskú chrbticu. Rovnako tak treba prispôsobiť výške a potrebám dieťaťa aj veľkosť stola.

Kým začne škola

O tom, aká je najvhodnejšia stolička pre študenta existuje naozaj veľa teórií. Mäkšia, tvrdšia, väčšia, menšia či rovno zvoliť kancelárske kreslo? Samozrejme to závisí aj od vašich preferencií, akú máte predstavu. Existuje množstvo vzorov a typov stoličiek. Možno ich doladiť k akémukoľvek interiéru. Čo je dôležité sledovať pri výbere stoličky, je držanie chrbtice pri sede na danej stoličke. Závisí to aj od činnosti, ktorej sa človek počas sedenia venuje, ale aj od toho, ako dlho bude na stoličke sedieť. Stolička by mala byť stabilná, otáčacia a s nastaviteľnou výškou. Práve opierka chrbta, by ho mala obopínať. Výškovo nastaviteľná by mala byť aj časť, ktorá podporuje bedrovú oblasť. Synchromechanika slúži na nastavenie sedadla tak, aby nohy zostali v primeranom uhle, tým pádom sa nedvíha okraj sedacej časti. Dôležitá je aj podpera hlavy a rúk.

Ideálne je, ak má dieťa k dispozícií viacero variant sedenia. Alternatívou k detským stoličkám môžu byť kreslá či už hojdacie alebo z masívu, sedacie vaky a fitlopty. Dôležité je, aby sa na sedačke cítilo dieťa príjemne. Na výber je veľa druhov a alternatív ku klasickým stoličkám. Napríklad aj polohovateľné kancelárske kreslo. Túto alternatívu však odporúčame zapojiť až u starších detí. Jednodielne sedačky sa tiež tešia veľkej obľube. Pre deti to býva ideálnym miestom na relax, čítanie kníh, či listovanie časopisov. Hojdacie kreslo, sieť alebo hojdacia guľa, vedia vytvoriť maximálny pocit pohody a odpočinku. Fitlopta zas udržuje telo v neustálom pohybe, čím zapája chrbtové svalstvo. Ideálnou pomôckou pre rovný chrbát je samotná stolička s kvalitným sedadlom. V prípade, že sa dieťa na stoličke hmýri, zvážte či je naozaj ideálnym kusom nábytku v detskej izbe. Ak sa dieťa sťažuje na bolesť, nezvažujte a rovno urobte výmenu. Doplnkom pre rovný chrbát môže byť loptička overball.

Pri výbere stola sa v prvom rade zamerajte na činnosť, na ktorú bude dieťa stolík využívať. Ak sa bude pri ňom hrať stačí aj menší štvorec, napríklad s úložným priestorom. Ak sa však má pri ňom učiť, poprípade študovať, výber dôkladne zvážte. Ak je to možné, vyberte taký typ stola, ktorý sa zmestí pod okno, aby malo dieťa dostatok svetla pri študovaní. Doprajte dieťaťu množstvo odkladacieho priestoru, bude ho potrebovať. Písací stôl postavte do istej polohy podľa toho, či je dieťa pravák alebo ľavák. Na ľaváka by malo denné svetlo dopadať sprava a na praváka zľava. Výška stola je zvyčajne pevne daná. Preto je dôležitý výber nastaviteľnej stoličky. Písací stolík pre menšie deti je ideálny doplnok detskej izby. Deti si často potrebujú rýchlo niečo poznačiť a najlepšie rovno na stôl. S flipchartovým písacím stolíkom to nie je najmenší problém. Skvele podporuje ich kreativitu a všetky nápady zostanú priamo na stole.

Ergonomické sedenie

Pretože dieťa neustále rastie, musí byť jeho stolička a stôl schopná priebežne sa prispôsobovať jeho meniacej sa postave. Preto základnou požiadavkou na kvalitnú detskú stoličku je takzvaný „rast“ alebo možnosť nastavenia výšky sedenia (aby nohy vždy pohodlne dosiahli na podlahu a napríklad neviseli), ale aj hĺbky sedenia (nastaviteľná vzdialenosť chrbtovej opierky stoličky od prednej hrany sedadla stoličky) a výšky nastavenia chrbtovej opierky. Štvorročné dieťa má síce krátke nohy, ale predsa je nutné, aby sa oprelo celou plochou chrbta o opierku stoličky. Ani to však nie je všetko. Pri skracovaní hĺbky sedenia (spravidla v niekoľkých polohách) musí byť zabezpečený súčasný pokles výšky chrbtovej opierky voči sedadlu stoličky. V prípade, že má stolička aj kvalitný synchrónny mechanizmus v nezafixovanej polohe zabezpečuje vášmu dieťaťu permanentný kontakt s chrbtovou opierkou, čím mu vlastne chrbtové svalstvo ostáva stále v pohybe a tým pádom pri správnom nastavení prítlaku chrbtovej opierky k chrbátu sediaceho nenastávajú nesprávne návyky sedenia a nedochádza k stuhnutiu chrbtového svalstva (čím by dochádzalo k bolesti a hľadaniu si inej zmeny polohy sedu (často nesprávnej) Samozrejme použitie synchrónnej mechaniky má zmysel len vtedy, ak sediace dieťa dosiahne nohami na zem, nakoľko bez toho, aby bolo obidvomi chodidlami opreté o zem, nepretlačilo by, ak by malo nohy vo vzduchu, prítlak chrbtovej opierky.

Nastavenie Nastavovacie prvky u kvalitného detského nábytku by mali byť riešené tak, aby ich mohli používať samotné deti už od školského veku. Detské stoličky, ktoré veľakrát vychádzajú z konceptu stoličiek pre dospelých, tieto ľahko ovládateľné prvky nemajú a ich ovládanie vyžaduje dospelého zručného jedinca, najlepšie s vlastnými skúsenosťami s nastavovaním kvalitnej ergonomickej stoličky. Od 4-5 rokov je ale ešte určite potrebné, aby ste dieťaťu nastavovali ovládacími prvkami nábytok vy, ale určite s asistenciou detí, aby túto činnosť neskôr jednoduchšie a bez pomoci zvládali samy.

Kedy kúpiť?

Na kvalitné a správne sedenie detí je nutné myslieť už od malička. Žiadne dve deti sa nevyvíjajú úplne rovnako, ale všeobecne platí, že do 3-4 rokov veku sa dá sedenie riešiť rôznymi rastúcimi stoličkami pre batoľatá (väčšinou z dreva): Od 4-5 rokov, keď dieťa potrebuje viac sedieť vo svojej detskej izbe (hranie za stolom, kreslenie, prvé PC vzdelávacie hry a pod) je už viac než vhodné, posadiť dieťa do kvalitnej rastúcej stoličky podľa odporúčania a nie je dobré zbytočne čakať na okamih, kedy pôjde dieťa do školy, pretože to už môže mať prvé nesprávne návyky hlboko zakorenené. A navyše zmien a návykov, ktoré bude musieť v prvých mesiacoch školskej dochádzky absolvovať bude viac než dosť.

Záruka

Aj keď zadováženie kvalitnej rastúcej stoličky je investíciou viac ako 100 €, vyžaduje si záruku bezchybného používania a bezplatného servisu v prípade vady, a to minimálne 3 roky, najlepšie však 5 rokov. Musíme, ale povedať, že pri kvalitných rastúcich stoličkách je možnosť pokazenia sa jednotlivých komponentov, z ktorých sa skladá stolička, minimálna.

Správne nastavenie

Keď zakúpite dieťaťu kvalitnú rastúcu stoličku, nie je to všetko. Dieťa bude určite sedieť v správnej výške voči podlahe, ale keď bude výška pracovného stola nemenná, bude zrejme v rannom veku príliš vysoko (stôl pod bradou) a neskôr zase príliš nízko (hrbenie). V zásade existujú dve riešenia, ako zistiť správnu výšku sedenia voči stolu. Buď vložíme dieťaťu pod nohy podložku alebo budeme výšku stolovej dosky postupne zvyšovať s rastom dieťaťa. Riešenie s podložkou je iba teoretické, pretože väčšina detí je neustále v pohybe a je ťažké dosiahnuť to, aby usporiadane držali nohy na malej podložke. Druhým riešením je zakúpenie stola, ktorý má výškovo nastaviteľnú pracovnú dosku. Princíp spolurastúceho detského nábytku je už u nás a celkovo vo svete rozšírený a zodpovedá tým najzákladnejším požiadavkám na ergonómiu detskej izby. Okrem základného ergonomického argumentu prinesie rastúci stôl dieťaťu aj ďalšie výhody. K ďalším užitočným vlastnostiam patrí aj nastavenie sklonu pracovnej dosky, integrovaný úložný priestor, háčiky na uchytenie aktovky po stranách stola, možnosť doplnenia o ďalšie prvky, napr. 3D nastaviteľný držiak monitora a ďalšie funkčné nadstavce, alebo šuflíkový kontajner na odkladanie školských potrieb. A hlavne nezabúdajte zo začiatku priebežne dohliadať na to, ako vaše dieťa na stoličke sedí, aké si začína robiť sedacie návyky a snažiť sa ho od začiatku učiť, ako by malo sedieť zdravšie, aby nemalo v budúcnosti problémy s chrbticou a nenaučilo sa nesprávnym sedacím návykom.

Bezpečnosť

Detský nábytok musí podľa prísnych predpisov platných v EÚ spĺňať omnoho viac bezpečnostných požiadaviek, než nábytok pre dospelých. Dieťa sa chová veľmi skúmavo a „nerozumne“ a môže robiť aj také veci, ktoré by veľakrát dospelý neočakával. Môže strkať prsty do všetkých dier a medzier, môže narážať stoličkou do okolitého nábytku, môže s ňou „nezmyselne“ točiť a podobne. A preto je potrebné zabezpečiť dieťaťu stoličku, výrobok špeciálne vyvinutý pre malých užívateľov, ktorá disponuje celým radom ochranných prvkov. Príkladom sú špeciálne plastové chrániče na kríži (prevencia proti poškodeniu nábytku pri kontakte), veľké pohodlné ovládacie madlá a pod..

Špecializácia

Z uvedených zásad je zrejmé, že lacné otočné stoličky okolo 33 € ani zďaleka nemôžu vyhovovať vyššie uvedeným požiadavkám a ich povinná záruka 2 roky je skôr len málokedy dosiahnuteľným prianím výrobcu. Taktiež nanucovať deťom stoličky pre „dospelých“ nie je správne (odlišné rozmerové rady stoličiek, mechaník…) Správnym riešením je špecializovaný nábytok pre deti tak, aby sa neustále prispôsoboval a rástol priamo s vašim dieťaťom.

