Záves sa hodí na okno aj na dvere

Existuje mnoho druhov záclon a závesov. Okrem látky a veľkosti sa odlišujú predovšetkým rôznymi spôsobmi uchytenia. Mäkké pútka, moderné očká či trendy posuvné a nitkové záclony vnesú medzi vaše štyri steny osobitý rozmer. Ukážeme vám, čo vám tieto rozmanité možnosti ponúkajú a aké rozmery by ste pri finálnej úprave mali dodržať.

Viacúčelové závesy

Záclony s pútkami či očkami

Ak majú okná pôsobiť nenúteným a decentným dojmom, používajú sa často závesy s pútkami či s očkami. Záclony na pútka resp. stóry s pútkami sa našitými pútkami jednoducho nasunú na záclonovú tyč alebo na lanko. Ak sa rozhodnete pre dlhú záclonu s pútkami, mali by ste mať na pamäti, že ju kvôli pútkam nemožno jednoducho rozhrnúť ako závesy či záclony s klzákmi alebo s očkami.

Vlastnoručné šitie závesu s pútkami

Ak si chcete dlhú záclonu s pútkami ušiť sami alebo si ju chcete nechať ušiť, štandardne sa na bežný meter šírky látky dáva päť pútok (5 cm širokých a 10 cm vysokých). Pritom tiež započítajte prídavky na výšku – tie sa pripočítavajú ku konečnej výške.

Záclona s oloveným pásikom: + 20 cm

Stóra so záložkou (jednoduchá záložka, 20 cm): + 45 cm

Stóra so záložkou (dvojitá záložka, 20 cm): + 65 cm

Luxusnou a modernou variantou upevnenia závesov sú očká. Takzvané závesy s očkami, resp. stóry s očkami zaujmú vsadenými menšími či väčšími očkami, cez ktoré sa umiestnia na závesovú tyč. Očká sú dostupné v rôznych prevedeniach a priemeroch a jednoducho sa s nimi manipuluje.

Vlastnoručné šitie závesu s očkami

Pri závesoch s očkami sa spracováva celková šírka látky (cca 140 – 150 cm), prídavok na výšku je 35 cm (dbaj na vzájomný pomer v prípade vzorovaných látok!). Pre zaistenie stabilnej opory očiek sa na vonkajší okraj zapracováva 9,5 cm široká zosilňovacia vložka. A pre zaistenie rovnakého odstupu zľava aj sprava sa pri výrobe používa vždy párny počet háčikov.

Panelové závesy

Panelové závesy, čiže posuvné japonské steny, sú moderné a nadčasové! Ponúkajú rozmanité možnosti naaranžovania a kombinovateľnosti. Jednotlivé látkové panely možno flexibilne posúvať, chrániť sa tak pred pohľadmi zvedavcov a tlmiť slnečný svit. Vo svojej plnej kráse sa vynímajú na veľkých oknách či ako deliace priečky v miestnostiach. Posuvné závesy sa umiestňujú buď do radu alebo cez seba, v rovnakých či rôznych dĺžkach. Veľké množstvo priehľadných a nepriehľadných látok v rôznych farbách a s rozličnými štruktúrami vytvára kreatívny voľný priestor pre modernú, funkčnú a zároveň dekoratívnu tvorbu vášho interiéru. Keďže pruhy látky nesplývajú voľne z okna, ale nepoddajne visia, dáva sa prednosť pevným látkam ako sú voál, organza či batist.

Výhody panelových závesov

je možné kombinovať rôzne druhy látok v rámci jedného systému

dostupné vo veľkom množstve farieb a vzorov

na výber sú priehľadné aj nepriehľadné látky

dostupné aj s dekoratívnym dreveným latovaním

Použitie posuvných závesov

Oblasti použitia Upevnenie okno

dvere

deliaca priečka montáž na strop

montáž na stenu

Plošné záclony sa hodia napr. do obývacej izby – predovšetkým na veľké balkónové či terasové okná. Tlmia priame slnečné žiarenie, možno ich pred oknom flexibilne posúvať a chrániť sa tak pred pohľadmi zvedavcov. Flexibilnú pohľadovú ochranu pred oknom možno použiť aj ako deliacu priečku v miestnosti, napr. pre oddelenie šatne od spálne. Pokiaľ do izby svieti slnko, nemusí sa ihneď zakrývať celé okno, posuvnú záclonu je možné posunúť tam, kam treba. Priehľadné posuvné záclony ponúkajú pohľadovú ochranu a pritom do izby prepúšťajú svetlo. Potlačené posuvné záclony dodajú miestnosti mimoriadny charakter. Ak skombinujete rôzne farby a látky, vytvorí sa na okne vždy iný obraz.

Dverové závesy

Závesy na dvere a nitkové závesy sú praktickými spoločníkmi práve v letných mesiacoch. Dvere tak môžete nechať otvorené celé hodiny bez toho, aby hrozilo, že sa vám doma uhniezdia mušky, včely a podobný hmyz. Namontujú sa rýchlo a jednoducho, potrebujú málo miesta a navyše ešte aj skvelo vyzerajú. S nepriehľadným dverovým závesom si zaistíte aj pohľadovú ochranu. Závesy môžu dokonca úplne nahradiť interiérové ​​dvere. To so sebou prináša ďalšie výhody: deti si do dverí nemôžu priškripnúť prsty a vy budete môcť prejsť pohodlne aj s plnými rukami bez toho, aby ste museli dlho hľadať kľučku. Dverové závesy a nitkové závesy však nie sú iba praktické, ponúkajú tiež enormné možnosti využitia. Sú mimoriadne obľúbené ako deliace priečky do miestností: či už ide o bambusový záves, nitkový záves či perličkový záves – vhodne uvedené dverné závesy sa stanú náležitou pastvou pre oči. Nitkové závesy sú dostupné v mnohých farbách, takže váš dverový záves môžete prispôsobiť farbe stien, tapiet a bytového zariadenia. Výhodou je, že záves môžete jednoducho skrátiť na požadovanú dĺžku. Popustite uzdu svojej fantázii – dverové závesy s motívmi sa tak budú môcť stať alternatívou aj k nástenným obrazom.

Výhody dverových závesov

dostupné v mnohých farbách a vzoroch

ponúkajú kreatívne a moderné možnosti utvárania

vhodné ako ochrana proti hmyzu

nemožno si do nich priškripnúť prsty

umožňujú priechod bez nutnosti otvárania dverí

Oblasti použitia Upevnenie okno

dvere

deliaca priečka montáž na strop

montáž na stenu

Dverové závesy sú vhodné napr. do obývacej izby, ako ochrana proti hmyzu pre terasové či balkónové dvere. Ako deliace priečky je možné ich použiť do akejkoľvek miestnosti a vždy sa postarajú o farebné akcenty a štýlový doplnok – predovšetkým farebné nitkové závesy a dverové závesy z perál, vlákien atď. Pomocou dverového závesu možno opticky zatraktívniť výklenky a skrine a jednoducho skryť rohy a úložné priestory. Dverový záves plní svoju funkciu nie len medzi vlastnými štyrmi stenami, ale aj na dovolenke, napr. v obytnom prívese či v karavane. Pri stanovaní sú dvere väčšinou celý deň otvorené – dverovým závesom sa ochránite pred otravnými muškami, ktoré sa vás budú snažiť pripraviť o zaslúžený nočný odpočinok. Dverové závesy z perál, mušlí a kovových očiek sa pri ľahkom prievane premenia na zvonkohru. Tiché šušťanie, cinkanie či zvonenie sa bude roznášať pokojom prírody a opustenými miestnosťami – na telo, ducha a dušu to bude mať náležite upokojujúci účinok.

Nápady na utváranie interiéru pomocou záclon

Použitie záclon, posuvných záclon a nitkových závesov v interiéri predstavuje absolútnu čerešničku na torte a až potom sa miestnosti stanú skutočne naplno využiteľnými. Tu nájdete jednotlivé možnosti utvárania a tiež tie najdôležitejšie základné pravidlá, ktoré by ste pri zariaďovaní interiéru domácim textilom mali dodržať. Svoj projekt tak zrealizujete lusknutím prstov a vytvoríte vo vašom interiéri príjemnú atmosféru.

Svetlo a jas vytvára pocit života. Svoj nový záves si vyberte tak, aby cez deň do miestnosti mohol prúdiť dostatok svetla. Vzniká tak pozitívna atmosféra a izba pôsobí celkovo väčším a priateľskejším dojmom. Tmavé izby možno opticky vylepšiť svetlými a priateľskými farbami

Všeobecne platí, že krátke záclony či závesy okno zdôraznia ako samostatný objekt. Dlhé závesy ho naopak začlenia do celkovej plochy steny

Pri výbere farby nových závesov by ste mali zohľadniť celkový obraz a zariadenie svojho interiéru. Záves a jeho farby by tak mali ladiť s podlahovou krytinou, nábytkom atď. Ak vyberáte niekoľko závesov, odporúča sa kombinácia univerzálnych a potlačených závesov v rovnakom odtieni

Na čo sa zamerať pri nákupe závesov, ak chcete závesmi vybaviť malú izbu, mali by mať čo najmenší vzor. Veľké, robustné vzory sú príliš dominantné a v malých izbách pôsobia skôr ťaživým dojmom – vo veľkých izbách budú pôsobiť veľkolepo

Záclony či závesy s dlhými pruhmi nízke izby predlžujú. Veľmi vysoké miestnosti s oknami možno naopak opticky znížiť pomocou priečnych pruhov

Menšie a užšie okná

Opticky ich možno rozšíriť pomocou prečnievajúcich záclonových tyčí a líšt. Záclony tak získajú dostatok miesta a postarajú sa o adekvátnu atmosféru v miestnosti.

Nízke okná

Záclonové tyče tu umiestnite vyššie, aby ste opticky zatraktívnili umiestnenie okna. Viditeľnú časť steny môžete rozumne skryť priečnym závesom či ručným nariasením.

Susediace okná a balkónové dvere

Ak sú okná a balkónové dvere spojené, mali by mať pre vytvorenie celkového harmonického vzhľadu rovnaké závesy s rovnakou dĺžkou a výškou. Týmto spôsobom možno docieliť aj u inak vysokých okien opticky impozantný účinok.

Závesy ako deliaca priečka v miestnosti

Najmä posuvné panely a nitkové závesy sa hodia nie len ako okenné dekorácie, ale stále častejšie sa používajú aj ako štýlové deliace priečky. Nitkové závesy sú optickou lahôdkou a slúžia ako decentná pohľadová ochrana priechodov či ako deliaca priečka v miestnosti. Posuvné záclony okúzľujú svojou dizajnovou rozmanitosťou a možno ich použiť ako flexibilné posuvné dvere či ako optické rozdelenie miestnosti.

