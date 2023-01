Závesné kreslá do interiéru aj von

Závesné kreslá do interiéru

Kreslo je obľúbeným kusom nábytku najmä pre jeho pohodlie. Môžete ho umiestniť do obývacej izby ako partnera sedačky, do pracovne ako súkromný kútik na čítanie, do detskej izby na leňošenie a pod. Závesné kreslo sa taktiež hodí do týchto miestností a navyše sa nemusíte obávať, že by neladilo so zvyškom nábytku. V ponuke totiž nájdete široký sortiment rôznych štýlov a farebných prevedení. Naopak, skúste si vybrať taký typ, ktorý sa bude výrazne odlišovať svojím prevedením a vaša izba tak nadobudne nový charakter.

Závesné kreslo dokážu oceniť aj vaše malé ratolesti či tínedžeri, pre ktorých bude tento malý kus nábytku predstavovať časť ich tajného sveta. Môžu v ňom len tak oddychovať alebo si prečítať obľúbenú knihu. Mnohé z kresiel sú rozmernejšie, a preto ponúkajú dostatok priestoru aj na ponorenie sa do spánku.

Spôsoby uchytenia závesných kresiel sa líšia. Súčasťou tohto nábytku je buď upevňovacie lano, alebo pevný stojan. Nemusíte sa obávať, že tento typ kresla nevydrží veľkú záťaž. Kvalitné materiály a ich spracovanie zaručia, že sa pri leňošení cítite pohodlne, ale aj bezpečne. Nepodceňujte však montáž kresiel, najmä čo sa týka umiestnenia závesnej časti do stropu alebo drevených trámov.

Závesné kreslá do exteriéru

Nie je nič príjemnejšie, ako sa v letných dňoch presunúť z interiéru na balkón, terasu či do záhrady. Ak máte na výber aspoň jednu z možností, závesné kreslo bude ideálnym spoločníkom počas teplých večerov. Z exteriérových materiálov oceníte určite ratanové závesné kreslá, napríklad aj v obľúbenom tvare vajíčka, prútené a drevené vyhotovenia. Zavesiť si ich môžete napríklad na balkón, na strom, k bazénu, do altánku, jednoducho tam, kde si chcete užívať nič nerobenie alebo viesť konverzáciu s rodinou a priateľmi.

Ak nemáte k dispozícii priestrannú terasu či záhradu, oddych v závesnom kresle si môžete dopriať aj na balkóne. Výrobcovia totiž ponúkajú aj varianty s menšími rozmermi do malých priestranstiev. Vytvorte si svoj kútik na poobedňajší oddych, kochajte sa výhľadom z balkóna pri káve, vychutnajte si slnko na terase a v záhrade – to všetko na závesných kreslách, ktoré poskytujú pohodlie a zároveň sú zaujímavým dizajnovým nábytkom vo vašom bývaní.

