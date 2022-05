Ani súčasná moderná doba neodradila pestovateľov od každoročnej práce v záhrade a precíznej starostlivosti o zeleninové záhony či ovocné stromy a kríky. Domáce je predsa len domáce. Avšak zeleninová záhrada nemusí byť len na pestovanie. Inšpirujte sa, ako ju môžete využiť aj na okrasné účely.

Mnohým záhradkárom, najmä majiteľom malých záhrad, ktorí si chcú vypestovať vlastnú zeleninu a ovocie a súčasne chcú mať aj okrasnú záhradu, nezostáva nič iné, len skĺbiť úžitkový zámer s okrasným a nechať ich splynúť. Prinášame vám niekoľko tipov a inšpirácií, ako premeníte aj zeleninovú hriadku na okrasnú.

Krása a úžitok idú ruka v ruke

Princípy okrasno-úžitkovej záhrady

Zorganizovať si takéto pestovanie zeleniny je takpovediac hra so skúsenosťami a trpezlivosťou. Mnoho vecí budete musieť premyslieť, skĺbiť termíny výsevu, dopestovania aj výsadby, ba aj zberu úrody. Spočiatku to bude experimentovanie. Jednotlivé prípravné a realizačné kroky si musíme podrobnejšie naplánovať a v priebehu roka ich podľa situácie korigovať tak, aby sme napríklad už na budúci rok mohli pestovať zeleninu s väčšou istotou. Dobré je začať s jednoduchšími výsadbami, pri ktorých môžeme otestovať nasledujúce princípy:

na okrasno-úžitkovú výsadbu zeleniny vyberieme v záhrade miesto na priamom slnku a s kvalitnou pôdou

výsadba okrasnej zeleniny by mala hneď alebo čo najskôr pôsobiť ako ucelený okrasný prvok v záhrade, to zaistí okrem prezimujúcej zeleniny, ktorá je už od jari výzorovo funkčná, len výsadba kontajnerovaných a dorastených zelenín, schopných vytvoriť pozitívny vizuálny efekt

to si vyžaduje buď nákup vybraných sadeníc, čo by v menšom množstve nemal byť pri bežnejšej zelenine problém, alebo si ich v predstihu sami dopestujeme

pri výbere zelenín a doplnkových rastlín uprednostňujeme druhy, ktoré sú vhodné do našich klimatických podmienok a ktoré sú dostatočne odolné na to, aby sme nemuseli nadbytočne používať ochranné prostriedky

vysádzame spolu rôzne druhy zelenín a bylín, tie by sme mali kombinovať nielen podľa estetických kritérií, ale tak, aby sme čo najlepšie využili potenciál rastlín navzájom sa chrániť a podporovať, a naopak, nevysádzame spolu rastliny, ktoré sa navzájom potláčajú

Ak ešte nemáme k dispozícii dostatok atraktívnych zelenín, môžeme skúsiť vytvoriť pekný rastlinný obrazec aj z tej najobyčajnejšej zeleniny. Vysadené monokultúrne farebne kontrastné plochy môžu mať rôzne tvary, obdĺžnikové, trojuholníkové či pásové.

Sadenie rastlín Musí byť realizované tak, aby bola vysadená plocha hneď či zakrátko po sadení plne funkčná – dekoračná. To zrealizujeme tak, že naraz vysádzame do vopred vyznačeného tvaru okrasné zeleniny a ďalšie doplňujúce rastliny. Môžeme postupovať aj tak, že sprievodné, tzv. kulisové rastliny sú trvalo rastúce alebo majú dlhšiu vegetáciu ako vysádzané druhy zeleniny a do tejto kulisy vsádzame okrasné zeleniny.

Zber Ak zelenina dozrieva naraz, tak ju aj naraz pozberáme. Ak však charakter zeleniny dovolí zberať ju postupne, tak uprednostníme zber prebierkou, teda pravidelným zrieďovaním výsadby, napríklad odoberieme každú druhú konzumne dozretú rastlinu. Prelínanie zberu a výsadby sa uplatňuje vtedy, ak je v danej výsadbe viacero menších zeleninových plôch, na ktorých môže byť vždy iná zelenina. Tu obyčajne vysádzame zeleninu, ktorú môžeme naraz pozberať, a namiesto nej hneď, po zlepšení pôdy kompostom, zasa vysadíme inú zeleninu.

Okrasné druhy zeleniny

šalátová zelenina – šaláty ’Cocarde‘ (vzpriamené hlávky, na trhanie), ’Frekles‘ (rímsky šalát s červenými a zeleným listami), ’Maravilla de Verano Canasta‘ (krehký, zelený s červenými špicami listov); čakanka ’Palla Rossa‘ (šalátová červenolistá, má husté červené hlávky), ’Rossa di Treviso Precoce‘ (na zimný zber); špenát ’Barbados‘ (vzpriamený so zaguľatenými hladkými listami); rukola ’Apollo‘ (má okrúhle tmavozelené listy); čínska kapusta Pak choi; švajčiarsky dúhový mangold ’Bright Lights‘, ’Charlotte‘ (má jasnočervené stopky); bazalka ’Cinnamon‘ (má fialovohnedé listy s príchuťou škorice), ’PurpleRuffles‘ (tmavopurpurové skaderené listy s výraznou arómou), ’Mrs. Burns Lemon‘ (sviežocitrónová bazalka s bielymi kvetmi); listové bylinky (trebuľka, balotka, valeriána, horčica sereptská, čechrica vonná, borágo, koriander, ligurček, fenikel, kôpor, mäta, šalvia, štiav, rozmarín, kapucínka)

šaláty ’Cocarde‘ (vzpriamené hlávky, na trhanie), ’Frekles‘ (rímsky šalát s červenými a zeleným listami), ’Maravilla de Verano Canasta‘ (krehký, zelený s červenými špicami listov); čakanka ’Palla Rossa‘ (šalátová červenolistá, má husté červené hlávky), ’Rossa di Treviso Precoce‘ (na zimný zber); špenát ’Barbados‘ (vzpriamený so zaguľatenými hladkými listami); rukola ’Apollo‘ (má okrúhle tmavozelené listy); čínska kapusta Pak choi; švajčiarsky dúhový mangold ’Bright Lights‘, ’Charlotte‘ (má jasnočervené stopky); bazalka ’Cinnamon‘ (má fialovohnedé listy s príchuťou škorice), ’PurpleRuffles‘ (tmavopurpurové skaderené listy s výraznou arómou), ’Mrs. Burns Lemon‘ (sviežocitrónová bazalka s bielymi kvetmi); listové bylinky (trebuľka, balotka, valeriána, horčica sereptská, čechrica vonná, borágo, koriander, ligurček, fenikel, kôpor, mäta, šalvia, štiav, rozmarín, kapucínka) kapustová zelenina – listový kel ’Cavolo Nero‘ (čierny kel s úzkymi tmavozelenými kučeravými listami), ’Red Russian‘ (má vrúbkované sivé listy a fialové stopky); kaleráb ’Purple Danube‘ (fialová sladká odroda), ’Quickstar‘ (svetlozelená odroda); fenikel ’Cantino‘ (veľmi chutný, nevybieha do kvetu)

listový kel ’Cavolo Nero‘ (čierny kel s úzkymi tmavozelenými kučeravými listami), ’Red Russian‘ (má vrúbkované sivé listy a fialové stopky); kaleráb ’Purple Danube‘ (fialová sladká odroda), ’Quickstar‘ (svetlozelená odroda); fenikel ’Cantino‘ (veľmi chutný, nevybieha do kvetu) cvikla – ’Chioggia‘(guľatá buľva s ružovobielou pruhovanou dužinou), ’Burpees Golden‘ (žltá buľva), ’Detroit Dark Red‘ (najchutnejšia intenzívne červená repa, sladká, bez zemitej príchute)

– ’Chioggia‘(guľatá buľva s ružovobielou pruhovanou dužinou), ’Burpees Golden‘ (žltá buľva), ’Detroit Dark Red‘ (najchutnejšia intenzívne červená repa, sladká, bez zemitej príchute) mrkva – Purple Haze‘ (fialová), ’Purple Sun‘ (gaštanovohnedá), ’Juwarot‘ (obsahuje dvakrát viac karoténu ako ostatné typy)

Purple Haze‘ (fialová), ’Purple Sun‘ (gaštanovohnedá), ’Juwarot‘ (obsahuje dvakrát viac karoténu ako ostatné typy) šalotka – Échalote Grise‘ (nazýva sa aj kráľovskou cibuľou, je sladká), perzská šalotka je vlastne cesnak stopkatý

Échalote Grise‘ (nazýva sa aj kráľovskou cibuľou, je sladká), perzská šalotka je vlastne cesnak stopkatý kvitnúce cibule – konzumujú sa listy a kvety: čínska cibuľa, cesnak člnkovitý ’Fireworks Mix‘, cesnak pažítkový ’Cha Cha‘

konzumujú sa listy a kvety: čínska cibuľa, cesnak člnkovitý ’Fireworks Mix‘, cesnak pažítkový ’Cha Cha‘ konzumné výhonky – mladého hrachu, bôbu, mladé stvoly cesnaku slonieho, stvoly cesnaku paličiaka, kvety žltokvitnúcej cibule

Pri všetkých farebných kombináciách okrem kontrastu by sme mali brať do úvahy aj vzájomne doplnkové farby, aby celok pôsobil aj keď trocha provokačne, ale predsa zladene.

Sezónne rozdelenie zeleniny

Pri zostavovaní výsadbového plánu okrasno-úžitkovej záhrady treba brať do úvahy jej špecifické vlastnosti a požiadavky. Typické sezónne odrody s okrasným účinkom sú:

na jarnú sezónu – špenát, rôznofarebné skoré šaláty, okrasné cesnaky, pažítka, medvedí cesnak, reďkovka, poľníček, sedmokráska, púpava, jedlé kvety, jahody

– špenát, rôznofarebné skoré šaláty, okrasné cesnaky, pažítka, medvedí cesnak, reďkovka, poľníček, sedmokráska, púpava, jedlé kvety, jahody na letnú sezónu – rôznofarebné letné šaláty, novozélandský špenát, ­viacfarebné mangoldy, brokolice, nízke minirajčiny, rôznofarebné papriky, feferóny, okrasný, kučeravý či listový kel, kríčková a vysoká fazuľa, bataty, tekvice, mrkva, kučeravý petržlen, skoršie čínske listové zeleniny, kapucínka kríčková aj ťahavá, letná prírodná zelenina a jedlé kvety, reďkev, cvikla

– rôznofarebné letné šaláty, novozélandský špenát, ­viacfarebné mangoldy, brokolice, nízke minirajčiny, rôznofarebné papriky, feferóny, okrasný, kučeravý či listový kel, kríčková a vysoká fazuľa, bataty, tekvice, mrkva, kučeravý petržlen, skoršie čínske listové zeleniny, kapucínka kríčková aj ťahavá, letná prírodná zelenina a jedlé kvety, reďkev, cvikla na jesennú sezónu – rôzne druhy šalátov, endívia, čakanky, zeler stopkatý a vňaťový, fenikel, pekinská kapusta, farebné hlávkové kapusty, cvikla, neskoršie čínske listové zeleniny, kapucínka

– rôzne druhy šalátov, endívia, čakanky, zeler stopkatý a vňaťový, fenikel, pekinská kapusta, farebné hlávkové kapusty, cvikla, neskoršie čínske listové zeleniny, kapucínka na zimnú sezónu – (zeleniny vysiate koncom leta) zimný kel hlávkový, listový ružičkový, pór, valeriánka, čierny koreň, topinambury, cesnak, zimná cibuľa, zimný šalát, špenát

– (zeleniny vysiate koncom leta) zimný kel hlávkový, listový ružičkový, pór, valeriánka, čierny koreň, topinambury, cesnak, zimná cibuľa, zimný šalát, špenát trvalé zeleniny – rebarbora, artyčoky, kardy, rúta, estragón, rôzne korenisté a liečivé bylinky.

Celá estetika závisí od individuálneho pohľadu tvorcu a keďže skúšame takéto okrasné výsadby zeleniny vo vlastnej záhrade, nekladú sa žiadne medze našej fantázii a predstave a len následná prax vytriedi, čo je vhodné a čo vôbec neladí.

Výsadbové obrazce Okrasno-úžitkové výsadby nerealizujeme doterajším záhradkárskym systémom, teda záhon vedľa záhonu. Takéto záhony umiestňujeme na trávnatú alebo vydláždenú plochu, prípadne na plochu vysypanú kamienkami alebo ich využijeme na olemovanie záhradných cestičiek. Tvar okrasných záhonov „vložených“ na plochu by mal byť:

jednoduchý, napríklad aj preto, aby sa dal okolitý trávnik bez problémov pokosiť kosačkou

menej rušivé a účelné je umiestniť takýto záhon ako polkruhový na okraj plochy alebo okolo stromu či kríka

z vyšších pnúcich zelenín môžeme vytvoriť dekoračnú stenu okolo záhradného posedenia (z ťahavej fazule, tekvíc, vysokého hrachu) alebo pomocou takejto zásteny zakryť kompost či výhľad k susedom

záhon by nemal svojou veľkosťou pôsobiť v záhradnom priestore (v trávniku či na vydláždenej ploche) rušivo, jeho veľkosť by nám mala umožniť pohodlne dočiahnuť pri jeho ošetrovaní z okraja až do stredu; priemer kruhového záhonu by nemal byť väčší ako 2 m, ideálne rozmery štvorca sú 1,5 × 1,5 m

vnútro záhona delíme na menšie plochy (napríklad v tvare pásov či trojuholníkov)

veľmi praktické je použiť na lemovanie záhonov, ale aj oddelenie jednotlivých plôšok v záhone zavlažovacie obrubníky – rastliny tak môžeme zavlažovať podmokom a navyše, takúto závlahu môžeme zapojiť aj na časovú automatiku a využiť ju na tekuté prihnojovanie

konzumná vňať a listy – mrkvy, cvikly, repy, reďkovky, listy kalerábu, karfiolu, brokolice, kvety tekvíc, cukín

– mrkvy, cvikly, repy, reďkovky, listy kalerábu, karfiolu, brokolice, kvety tekvíc, cukín rajčiny – červené: ’Flamingo‘ (najsladšia z rajčín), ’Russian Rose‘ (chuťovo vynikajúca), ’Rosella‘ (čiernočervená šalátová); oranžové a žlté: ’Sungold‘ (oranžová, strapcová, šalátová), ’Yellow Pear‘ (voňavá, má chuť marhule a ananásu), ’Ildi‘ (žltá minirajčina s maxistrapcami, až 50 plodov v strapci, ktoré zavesené v chlade a tme vydržia niekoľko týždňov!), ’Tangerine‘ (mäsité, sladké); zelené: ’Green Envy‘ (strapcovitá minirajčina s pikantnou sladkou chuťou, ’Green Zebra‘ (mäsitá); modré a fialové (prítomné antokyaníny sú prevenciou rakoviny): ’Idigo Rose‘ (má vyššiu nutričnú hodnotu a sviežu sladkú chuť s nádychom slivky a černice), ’Idigo Cherry Drops‘ a ’Indigo Pear Drops‘ (sú malé, sladké a dymové);

červené: ’Flamingo‘ (najsladšia z rajčín), ’Russian Rose‘ (chuťovo vynikajúca), ’Rosella‘ (čiernočervená šalátová); oranžové a žlté: ’Sungold‘ (oranžová, strapcová, šalátová), ’Yellow Pear‘ (voňavá, má chuť marhule a ananásu), ’Ildi‘ (žltá minirajčina s maxistrapcami, až 50 plodov v strapci, ktoré zavesené v chlade a tme vydržia niekoľko týždňov!), ’Tangerine‘ (mäsité, sladké); zelené: ’Green Envy‘ (strapcovitá minirajčina s pikantnou sladkou chuťou, ’Green Zebra‘ (mäsitá); modré a fialové (prítomné antokyaníny sú prevenciou rakoviny): ’Idigo Rose‘ (má vyššiu nutričnú hodnotu a sviežu sladkú chuť s nádychom slivky a černice), ’Idigo Cherry Drops‘ a ’Indigo Pear Drops‘ (sú malé, sladké a dymové); čili papriky – Poblano‘ (rubínovočervená veľká paprika so štipľavosťou až 1 500 jednotiek), ’Chilaca‘ (čierna štíhla paprika so štipľavosťou až 2 500 jednotiek, ’Cherry Bomb‘ (červená guľatá paprika so štipľavosťou až 5 000 jednotiek), ’Trinidad Perfume‘ (oranžová menšia paprička so štipľavosťou 500 jednotiek), ’Lemon Drop‘ (žltá, štíhla menšia paprička so štipľavosťou 15 000 až 30 000 jednotiek)

Poblano‘ (rubínovočervená veľká paprika so štipľavosťou až 1 500 jednotiek), ’Chilaca‘ (čierna štíhla paprika so štipľavosťou až 2 500 jednotiek, ’Cherry Bomb‘ (červená guľatá paprika so štipľavosťou až 5 000 jednotiek), ’Trinidad Perfume‘ (oranžová menšia paprička so štipľavosťou 500 jednotiek), ’Lemon Drop‘ (žltá, štíhla menšia paprička so štipľavosťou 15 000 až 30 000 jednotiek) patizóny – Sunburst‘ (žltý, bochníkového tvaru s bielou dužinou), ’Eight Ball‘ (okrúhly, tmavozelený s orieškovou dužinou)

Sunburst‘ (žltý, bochníkového tvaru s bielou dužinou), ’Eight Ball‘ (okrúhly, tmavozelený s orieškovou dužinou) cukiny – Goldy‘ (žltá, bohato plodiaca), ’Zucchini‘ (zelená, skoro rodiaca)

Goldy‘ (žltá, bohato plodiaca), ’Zucchini‘ (zelená, skoro rodiaca) cukrový hrach – jedia sa celé struky: ’Shiraz‘ (má tmavobordové struky), ’Blauw­schokker‘ (je tmavobordový a má pikantnú gaštanovú chuť), ’Golden Sweet‘ (je svieži a mimoriadne sladký), ’Sugar Ann‘ (chuťovo vynikajúci so strúčkami bez vlákien)

– jedia sa celé struky: ’Shiraz‘ (má tmavobordové struky), ’Blauw­schokker‘ (je tmavobordový a má pikantnú gaštanovú chuť), ’Golden Sweet‘ (je svieži a mimoriadne sladký), ’Sugar Ann‘ (chuťovo vynikajúci so strúčkami bez vlákien) fazule kríčkové – Cosse de Violette‘ (krásne fialové fazule s ružovými kvetmi), ’Cobra‘ (zelené fazule bez pergamenovej vrstvy a struny)

