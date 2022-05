Zrkadlá na mieru v ráme do kúpeľne aj predsiene

Keď dáme bokom akúkoľvek vieru, špekulácie, či presvedčenia, faktom ostáva, že s týmto jednoduchým, ale nevyhnutným nábytkovým prvkom, ako je zrkadlo, sa v našom každodennom živote spája veľa. Kvôli svojmu atraktívnemu vzhľadu sa už od dávnej minulosti stalo zrkadlo okamžite predmetom, s ktorým ľudia zaobchádzali s úctou a verí sa, že tento jednoduchý prvok môže povedať veľa o človeku, ktorého odraz je v ňom znázornený.

Zrkadlo ako večný symbol

V priebehu doby sa veľa vecí zmenilo, ale zrkadlo zohráva v dnešnom svete stále dôležitú úlohu a to najmä v usporiadaní vnútorného priestoru. Preto nám zrkadlo do kúpeľne a predsiene nie len pomáha, aby všetky ranné cvičenia spojené s hygienou prebehli efektívne, ale tiež, aby sme sa v tomto svete cítili dobre. Pozriete sa na seba do zrkadla a je vám jasné, že ste tu v prítomnom čase. Ale ak si zoberieme muža a ženu ako dve opačné pohlavia, potom určite viete, že ich vzťah k zrkadlu je úplne iný. Muži ho vnímajú ako čisto funkčný objekt, ktorý im pomáha. Ženy sú vážnejšie a svedomité a pre ne je zrkadlo nie len unikátny metafyzický objekt, pre nich je zrkadlo spôsobom kontroly nad ich vlastným jedinečným a nenapodobiteľným krásnym výzorom. A aj keď muž nie je až tak náročný na predmetný zrkadlový výrobok, ženy k nemu prikladajú samozrejme niekoľko ďalších pravidiel a nárokov. Preto teraz vyrábame takú širokú škálu zrkadiel, ktoré uspokoja aj vrtošivých zákazníkov. Navyše v rôznych formách a typoch, aby ladili k ďalším prvkom interiéru a taktiež sa vyrábajú zrkadlá s LED funkčným osvetlením.

Zrkadlo, interiér a funkcia

Zrkadlo je skutočne predmetom, ktorý hrá dôležitú úlohu v dizajne kúpeľne aj predsiene. Vzhľadom k tomu, že je tento priestor často malý, je potrebné stanoviť jasné priority, to znamená identifikovať všetky hlavné komponenty. A ako prax ukazuje, elegantnejšie a funkčnejšie atribúty budú v miestnosti, tým lepším riešením. V súčasnosti sú trendom kombinované prvky. To sa plne vzťahuje k zrkadlu, aby kúpeľňa nemusela obsahovať ďalšiu lampu či osvetlenie, ktoré bude zaberať priestor navyše. Pod zrkadlom býva väčšinou umiestnený nejaký funkčný prvok – sklenená polica – kde si muži môžu odložiť hrebeň, britvu, žiletky, kefku a ženy zas pleťové masky, krémy, kefu na vlasy. Pre ženy je zrkadlo neoddeliteľnou súčasťou života, vsaďte preto na eleganciu a funkčný dizajn.

Pre autora návrhu kúpeľne môže byť práve zrkadlo prvkom, ktorý bude určovať jej charakter. Správne zvolené zrkadlo vytvára priestor. To je dôvod, prečo sa vyrába také množstvo typov zrkadiel, ktoré by plnili nie len funkčnú úlohu, ale tiež vytvorili či skôr prispeli k ideálnemu dizajnu interiéru. Dnes už nie je veľký problém vyrobiť akýkoľvek dizajn a tvar zrkadla, najmä keď sa jedná o konštrukciu samotného zrkadla. Rámy z dreva, kovu alebo bez rámu, ale s dokonalým opracovaním, vhodne zvolený materiál a hrúbka, osvetlenie ako súčasť zrkadla, ktoré neruší dizajn ani samotného používateľa – výber toho najvhodnejšieho je bez obmedzení.

Ako si vybrať zrkadlo do kúpeľne a predsiene

pri výbere budete musieť vziať do úvahy skutočnosť, že v tejto miestnosti je niekedy vysoká vlhkosť vzduchu, čo je dôležitý faktor, t.j. aby ste si vybrali iba materiály s dostatočnou odolnosťou proti vlhkosti. Patrí medzi ne kov a plast. Preto zlaté pravidlo: do kúpeľne vyberajte len zrkadlové rámy z uvedených materiálov

základ zariadenia musí byť z hliníka alebo striebra. Beriete na vedomie, že strieborná vrstva je drahšia, ale je to lepšie a umožňuje zrkadlu pracovať vo všetkých podmienkach a veľmi dlho. A pri opravách či renováciách v kúpeľni ho stačí čistiť raz za desať alebo pätnásť rokov

keď vyberáte zrkadlo, venujte pozornosť vonkajším ukazovateľom, ktoré viete vidieť. To znamená, že by nemalo mať trhlinky, hranoly, bubliny, preliačiny. Môžete to jednoducho vyskúšať. Prejdite rukou popred zrkadlo a vnímajte odraz povrchu. Pohybujúci sa objekt by nemal v zrkadle zanechať zdanie vlnenia

zahmlenie povrchu zrkadla v kúpeľni – bič, ktorý nás často dráždi. Práve tu dáva zmysel kúpiť zrkadlo s osvetlením. Svietidlá čiastočne vyhrievajú reflexný povrch, vďaka ktorému sa odhmlieva, respektíve zahmlieva pomalšie. Týmto spôsobom, samozrejme, nie je možné odstrániť zahmlievanie so 100% zárukou pri akýchkoľvek podmienkach, ale aspoň čiastočne vyriešiť problém

