Zrkadlá s osvetlením nielen pre ergomaniakov

Každý určite pozná rozprávku o Snehulienke a čarovnom zrkadle. Zrkadlo má veru veľkú moc a hoci v reálnom živote nerozpráva, v interiéri s ním docielite hotové zázraky. Osvetlenie pomôže pri úprave vzhľadu a priestor rozžiari. Inšpirujte sa.

Ak existuje bytový doplnok, ktorý dokáže s interiérom robiť skutočné divy, potom je to zrkadlo. Vie dodať svetlo tam, kde chýba, zväčšiť malé priestory aj umocniť štýlovosť vášho bytu. A pretože je na trhu nepreberné množstvo všetkých veľkostí aj tvarov, skúste sa v tej všetkej spleti trochu zorientovať a prispôsobiť váš výber konkrétnym miestnostiam.

Čarovanie so zrkadlom

Typy zrkadiel

Nástenné zrkadlá sa umiestňujú na stenu rovnakým spôsobom ako obrazy. Môžu ich aj čiastočne nahrádzať. Ich nespornou výhodou je, že šetria miesto, pretože ich nepotrebujete umiestňovať na zem

sa umiestňujú na stenu rovnakým spôsobom ako obrazy. Môžu ich aj čiastočne nahrádzať. Ich nespornou výhodou je, že šetria miesto, pretože ich nepotrebujete umiestňovať na zem Voľne stojace zrkadlá vyžadujú viac priestoru, nemusia sa vŕtať a navyše s dobre zvoleným rámom vyzerajú nesmierne elegantne. Hodia sa do spální aj do šatní

vyžadujú viac priestoru, nemusia sa vŕtať a navyše s dobre zvoleným rámom vyzerajú nesmierne elegantne. Hodia sa do spální aj do šatní Nalepovacie zrkadlá možno na steny umiestniť pomocou špeciálneho lepidla na zrkadlá, ktoré ich nepoškodí. Môžete ich potom lokalizovať prakticky kamkoľvek

možno na steny umiestniť pomocou špeciálneho lepidla na zrkadlá, ktoré ich nepoškodí. Môžete ich potom lokalizovať prakticky kamkoľvek Kozmetické zrkadlá nemusia používať len profesionálni vizážisti. Ich obstaranie nie je nijako nákladné. Na jednej strane zrkadlo poskytuje klasický odraz, na druhej strane je zväčšujúce. Môžu byť závesné alebo stolové, doplnené bývajú aj zabudovaným LED osvetlením

nemusia používať len profesionálni vizážisti. Ich obstaranie nie je nijako nákladné. Na jednej strane zrkadlo poskytuje klasický odraz, na druhej strane je zväčšujúce. Môžu byť závesné alebo stolové, doplnené bývajú aj zabudovaným LED osvetlením Polohovateľné zrkadlá umožňujú prispôsobiť natočenie a uhol k vašej spokojnosti. Môžu byť aj na otáčacom a vysúvacom kĺbe, ktorý uľahčí manipuláciu ešte viac

umožňujú prispôsobiť natočenie a uhol k vašej spokojnosti. Môžu byť aj na otáčacom a vysúvacom kĺbe, ktorý uľahčí manipuláciu ešte viac Stolné zrkadlá využijete napríklad pre toaletné stolíky, svoje miesto si nájdu aj v kúpeľni. Môžete ich umiestniť kamkoľvek, sú ľahké a ľahko premiestniteľné

Rám zrkadla Výberom štýlového rámu dodáte zrkadlu šmrnc a v neposlednom rade ho môžete zaradiť do vami obľúbených štýlov. Môže byť z najrôznejších materiálov od dreva, kovu, nerezu až po plast.

Drevené rámy patria ku klasike. Veľakrát bývajú ošetrené len matným lakom, aby vynikla krása tohto prírodného materiálu. Hodia sa predovšetkým k rustikálnemu či škandinávskemu štýlu. Zrkadlá v drevených rámoch, zdobených jemnou rezbou, zasa obstoja v starožitne zariadených interiéroch

patria ku klasike. Veľakrát bývajú ošetrené len matným lakom, aby vynikla krása tohto prírodného materiálu. Hodia sa predovšetkým k rustikálnemu či škandinávskemu štýlu. Zrkadlá v drevených rámoch, zdobených jemnou rezbou, zasa obstoja v starožitne zariadených interiéroch Kovové rámy sa výborne dopĺňajú s industriálnym štýlom, v pozlátenej variante si nájdu svoje miesto aj v štýlových glamour interiéroch

sa výborne dopĺňajú s industriálnym štýlom, v pozlátenej variante si nájdu svoje miesto aj v štýlových glamour interiéroch Plastové rámy najlepšie korešpondujú s modernými štýlmi, v klasických interiéroch budú pôsobiť rušivo

najlepšie korešpondujú s modernými štýlmi, v klasických interiéroch budú pôsobiť rušivo Sklenené a brúsené rámy najlepšie korešpondujú s moderným štýlom, v klasických interiéroch naopak budú taktiež pôsobiť rušivo

najlepšie korešpondujú s moderným štýlom, v klasických interiéroch naopak budú taktiež pôsobiť rušivo Zrkadlá bez rámov pôsobia minimalistickým dojmom. Práve preto nájdu využitie v miestach, ktoré nepotrebujeme nijako krášliť, ale potrebujeme rozjasniť alebo zväčšiť priestory

Hra so svetlom Máte v byte krásny, ale tmavý kút, v ktorom vám k dokonalosti chýba prirodzené denné svetlo? Zaveste na protiľahlú stranu zrkadlo tak, aby odrazené svetlo dopadalo do tmavého miesta. Všeobecne platí, že kedykoľvek umiestnite zrkadlo priamo proti oknu, bude to mať podobný efekt ako otočenie vypínačom. Čím väčšiu zrkadlovú plochu zvolíte, tým viac svetla budete mať. Tento trik sa však hodí skôr pre zrkadlá, ktoré využívate ako dekoráciu. Nevhodné sú pre stojacie alebo nástenné zrkadlá, ktoré majú viac praktický účel a v ktorých sa potrebujete vidieť dostatočne ostro a osvetleno.

Zväčšenie priestoru Pri menších bytoch a domoch, v ktorých bojujete s priestorom, môžete miestnosť opticky zväčšiť vhodným zavesením zrkadiel. Čím väčšie zrkadlo na stenu umiestnite, tým viac „priestoru“ získate. Riešením sú tiež zrkadlové obklady, ktoré sa lepia na stenu v nepravidelných pásoch a vytvárajú tak niekoľko menších zrkadlových plôch.

Zrkadlo v kúpeľni Tu ide o absolútnu nutnosť, ktorá má svoje špecifiká. Navyše môžu byť dokonale multifunkčným zariadením. Spravidla sa zrkadlo umiestňuje nad umývadlo alebo umývadlovú skrinku. Ak nechcete vŕtať do obkladov, zvoľte možnosť prilepenia zrkadla prostredníctvom montážnych lepidiel. Práve v kúpeľni asi najviac oceníte zrkadlo s osvetlením. Každodenná úprava vzhľadu si tento prvok viac-menej vyžaduje.

Zrkadlo s úložným priestorom Môže ísť o jednoduchú poličku, alebo tiež dokonale skrytý úložný priestor v podobe skrinky pre väčšinu drobností, ktoré by v kúpeľni nemali chýbať. Pri výbere si ale okrem dizajnu dajte pozor aj na spôsob a pevnosť zavesenia. V žiadnom prípade sa nesnažte do týchto skriniek natlačiť príliš veľa vecí.

Zrkadlá na mieru v ráme do kúpeľne aj predsiene

Zrkadlo so svetlom Zrkadlo, ktoré je doplnené buď dvomi bočnými svetlami alebo jedným centrálnym, má tiež svoje opodstatnenie. LED osvetlenie sa blíži kvalite denného svetla, teda umožňuje dokonalé nasvietenie napríklad pri líčení alebo ďalšej úprave vizáže. Pre takéto účely je vhodné lištové osvetlenie,minimálne po oboch bočných stranách zrkadla. Vďaka tomu sa vám na tvári nebudú vytvárať tmavé tiene v odraze. Taktiež sa neodporúča biele svetlo, ktoré výrazne mení farby a vaše líčenie by na dennom svetle mohlo budiť údiv okoloidúcich.

Zrkadlo ako kúrenie Ide o vyhrievacie infrapanely ošetrené na prednej strane zrkadlovým povrchom. Na prvý pohľad tak vidíte iba zrkadlo, zatiaľ čo skrytý infrapanel vyhrieva pevné časti miestnosti. S týmto zrkadlom nikdy nebudete riešiť zahmlievanie, pretože na ploche zrkadla nedochádza ani v prípade horúcej pary k rozdielu teplôt.

Zrkadlové vychytávky Ak patríte medzi obdivovateľov moderných technológií, môžete si zaobstarať zrkadlo so zabudovanou digitálnou časomierou, zrkadlo s bezdotykovým spínačom svetla alebo aj zrkadlo so zabudovanou obrazovkou, na ktorej budete môcť pri čistení zubov sledovať napríklad najnovšie správy.

Zrkadlo v spálni a šatni Či už sa obliekate v spálni alebo v šatni, potrebujte opäť veľké zrkadlo, v ktorom môžete vidieť celú svoju postavu. Dôležitosť tu ale hrá tiež dostatok svetla. V šatniach s umelým osvetlením by aj zrkadlo malo byť osvetlené zvlášť, najlepšie po oboch bočných stranách alebo okolo celého obvodu. V spálňach s dostatkom denného svetla sa vyvarujte umiestneniu zrkadla na stenu protiľahlú k oknám – tak totiž dobre uvidíte iba svoj obrys. Ak nemáte možnosť umiestniť zrkadlo na stenu s oknami tak, aby vám rovnaké množstvo svetla dopadalo z oboch bočných strán, potom aj tu radšej stavte na podporné umelé osvetlenie.

Zrkadlo ako súčasť doplnkov aj dekorácie

Zrkadlo v obývacej izbe Zrkadlá v obývacích izbách zatiaľ nie sú úplne obvyklé, čo je veľká škoda. Dodávajú miestu kúzlo, zväčšujú priestor a sú zaujímavým doplnkom. Pri hľadaní správneho miesta pre zrkadlo myslite predovšetkým na to, čo bude zrkadlo odrážať. Zrkadlo visiace naproti oknu vám bude do obývacej izby neustále vnášať pokoj prírody a zobrazovať všetky jej premeny. Ale zrkadlo, v ktorom sa budete musieť pozerať na prevádzkový neporiadok na protiľahlých policiach, vám príliš radosti robiť nebude. Osvedčeným variantom býva zrkadlo visiace nad pohovkou, blízko zátišia s kresielkom alebo nad komodou.

Údržba Zrkadlá sú podobné všetkým ďalším skleneným plochám v byte – neustále na nich lipne prach, šmuhy a odtlačky prstov. Chemické preparáty však môžu obsahovať agresívne chemikálie, ktoré môžu časom naleptať sklenený povrch zrkadla a okrem toho sú samozrejme ďalšou zbytočnou záťažou pre prírodu. Pre ľahkú a rýchlu údržbu vyskúšajte obyčajnú vodu s trochou octu. Naniesť na zrkadlo môžete aj mydlo, ktoré je potrebné nechať chvíľu pôsobiť a potom zotrieť. Vďaka tomu sa zrkadlo nebude takmer vôbec zahmlievať, čo oceníte najmä v kúpeľni.

