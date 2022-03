Zrkadlo ako súčasť doplnkov aj dekorácie

V minulosti bolo zrkadlo vnímané len ako pomocník pri kontrole vzhľadu. Aj napriek svojej honosnosti, prezdobenosti, či nevídaným rozmerom plnilo skutočne len prvoplánovú úlohu, bez hlbšieho zmyslu. Našťastie v súčasnom období je už situácia diametrálne odlišná. Zrkadlo je vnímané ako doplnok, ktorý dokáže robiť s interiérom doslova zázraky. Dodá svetlo do tmavšieho kúta, opticky zväčší malý priestor, podčiarkne štýl a osobitosť vášho domu alebo bytu. Jeho prítomnosť oceníte snáď v každej miestnosti, vždy však s iným účelom. Široká ponuka tvarov, farieb, veľkostí aj dizajnu vám pomôže vybrať si to pravé a správne zrkadlo do vašej domácnosti.

Typy zrkadiel

Ako sme už spomenuli, zrkadlo nájde svoje uplatnenie v ktorejkoľvek časti domu. Každá miestnosť má však iné poslanie aj využitie a tomu je potrebné prispôsobiť vzhľad zrkadla a jeho postavenie v interiéri. Ešte pred výberom je dobré vedieť, aké typy zrkadiel vlastne existujú.

nástenné zrkadlá – umiestňujú sa na stenu podobne ako obrazy, pričom ich môžu v niektorých prípadoch aj nahrádzať. Sú dostupné v rôznych tvaroch, veľkostiach aj prevedení. Navyše vám šetria priestor

– umiestňujú sa na stenu podobne ako obrazy, pričom ich môžu v niektorých prípadoch aj nahrádzať. Sú dostupné v rôznych tvaroch, veľkostiach aj prevedení. Navyše vám šetria priestor voľne stojace zrkadlá – sú ideálne do spálne alebo šatne. Konštrukcia nevyžaduje žiadne špeciálne uchytenie, avšak sú náročnejšie na priestor. Vo vhodne zvolenom ráme sa stávajú elegantnou dominantou každého interiéru

– sú ideálne do spálne alebo šatne. Konštrukcia nevyžaduje žiadne špeciálne uchytenie, avšak sú náročnejšie na priestor. Vo vhodne zvolenom ráme sa stávajú elegantnou dominantou každého interiéru nalepovacie zrkadlá – na stenu sa pripevňujú špeciálnym lepidlom na zrkadlá, ktoré ich nepoškodí. Umiestnenie je možné prakticky kdekoľvek

– na stenu sa pripevňujú špeciálnym lepidlom na zrkadlá, ktoré ich nepoškodí. Umiestnenie je možné prakticky kdekoľvek kozmetické zrkadlá – zvyčajne sú nástenné alebo stolové, doplnené o efektné a veľmi praktické LED osvetlenie. Kozmetické zrkadlo býva obojstranné. Jedna strana poskytuje klasický odraz, druhá strana zasa zväčšenie

– zvyčajne sú nástenné alebo stolové, doplnené o efektné a veľmi praktické LED osvetlenie. Kozmetické zrkadlo býva obojstranné. Jedna strana poskytuje klasický odraz, druhá strana zasa zväčšenie polohovateľné zrkadlá – nájdete ich na vysúvacom, či utáčacom kĺbe, ktorý zjednodušuje manipuláciu. Viete si taktiež prispôsobiť natočenie aj uhol zrkadla

– nájdete ich na vysúvacom, či utáčacom kĺbe, ktorý zjednodušuje manipuláciu. Viete si taktiež prispôsobiť natočenie aj uhol zrkadla stolné zrkadlá – sú ľahké a jednoducho prenosné. Svoje uplatnenie nájdu v kúpeľni, ale aj na toaletných stolíkoch

Aby zrkadlo plnilo svoju úlohu, musí byť umiestnené v ráme. A práve rám je tým rozhodujúcim prvkom, ktorý dodáva zrkadlu výsledný efekt, dizajn a štýlové zaradenie. Opäť máte na výber z väčšieho počtu možností.

kovové rámy – nájdete ich v typicky kovovom prevedení, ale aj v pozlátenej, striebornej, či medenej podobe. Patrí k reprezentantom industriálneho štýlu

– nájdete ich v typicky kovovom prevedení, ale aj v pozlátenej, striebornej, či medenej podobe. Patrí k reprezentantom industriálneho štýlu drevené rámy – tu hovoríme o klasike. Na povrchovú úpravu sa používa väčšinou len matný lak, zdôrazňujúci krásu prírodného materiálu. Ak obľubujete starožitnosti, siahnite po zrkadle v drevenom ráme s jemnou ozdobnou rezbou

– tu hovoríme o klasike. Na povrchovú úpravu sa používa väčšinou len matný lak, zdôrazňujúci krásu prírodného materiálu. Ak obľubujete starožitnosti, siahnite po zrkadle v drevenom ráme s jemnou ozdobnou rezbou plastové rámy – patria k moderným štýlom bývania. V klasickom interiéri sa im radšej vyhnite

– patria k moderným štýlom bývania. V klasickom interiéri sa im radšej vyhnite sklenené a brúsené rámy – interiéru dodajú štýl a osobité čaro

– interiéru dodajú štýl a osobité čaro zrkadlá bez rámov – reprezentujú minimalistický štýl bývania. Plnia praktickú, nie estetickú funkciu. Využite ich v prípade, ak potrebujete zväčšiť alebo presvetliť interiér

Zrkadlo ako štýlový doplnok a neoceniteľný pomocník

Dekoratívna funkcia zrkadla je nesporná, praktická funkcia zasa nenahraditeľná. V zrkadle sa doslova spája príjemné s užitočným. Jeho výhody ocenia najmä majitelia menších bytov, ktorí musia urputne bojovať s priestorom. Správnym umiestnením zrkadla interiér nádherne presvetlíte a opticky zväčšíte. Ako je to ale so zrkadlom v jednotlivých miestnostiach? Asi pochopiteľne začneme zrkadlom v kúpeľni. Práve tu totiž strávime pred zrkadlom najviac času. Líčenie, účes, či bežná hygiena – toto všetko vyžaduje neustálu kontrolu vzhľadu. V kúpeľni sa zrkadlá nachádzajú nad umývadlom alebo umývadlovou skrinkou. Tomu je potrebné prispôsobiť aj dizajn a doplnkové príslušenstvo. Okrem samostatných zrkadiel máte k dispozícii aj zrkadlá s poličkami, či zrkadlové skrinky, poskytujúce skrytý úložný priestor na všetky drobnosti. Praktickým riešením je zrkadlo s osvetlením, alebo vnútorným vyhrievaním, vďaka ktorému sa zrkadlo nebude nikdy zahmlievať.

Pozrite si ďalšie zrkadlá v týchto e-shopoch:

Spálňa a šatník budú vyžadovať veľké zrkadlo. Pri obliekaní predsa potrebujete vidieť celú svoju postavu. Nevýhodou šatníka je nedostatok prirodzeného svetla, ktoré je nutné nahradiť umelým osvetlením, spravidla na zrkadle. V tomto prípade voľte zrkadlo s osvetlením po oboch stranách, alebo aj po celom obvode. V spálni sa síce eliminuje problém osvetlenia, avšak pozor na správne umiestnenie zrkadla. Zrkadlo nikdy nepostavte oproti stene s oknami, videli by ste len svoj obrys. Ideálne miesto je pri stene s oknami. Pri pohľade do zrkadla na vás z oboch strán dopadá svetlo.

V obývacej izbe nemá zrkadlo také zázemie, ako by sa očakávalo. Ľudia siahajú skôr po sklenených vitrínach, než po tradičnom zrkadle. Zrkadla v obývačke sa však rozhodne netreba obávať, práve naopak. Zvýrazní štýl interiéru, opticky ho zväčší a dodá priestoru eleganciu. Pri umiestňovaní zrkadla dajte pozor na to, čo bude odrážať. Odraz krásnej rozkvitnutej prírody vás príjemne zharmonizuje, pohľad na neporiadok na pracovnom stole, či zahádzané police zasa uvedie do stresu. Na chodbe, či vo vstupnej hale navodí zrkadlo pohodu a pocit domova, ako súčasť predsieňovej zostavy zasa uistí o dokonalom vzhľade pred odchodom do práce.

V tejto súvislosti by vás mohlo zaujímať: