Zrkadlo na stenu môže byť aj s osvetlením

To pravé osvetlenie…

Ak sa rozhodnete, že súčasťou vášho zrkadla budú vstavané žiarovky či LED osvetlenie, ideálne bude, keď si na seba takto posvietite v kúpeľni alebo pri líčení na toaletnom stolíku. Mnohé zrkadlá disponujú okrem integrovaných svietidiel aj zásuvkami, čo dokážete oceniť napríklad pri sušení vlasov. Pri výbere rozmýšľajte aj nad tým, či osvetlenie zrkadla bude primárnym svetlom, alebo uvažujete nad decentným podsvietením, ktoré sa postará o príjemné navodenie atmosféry vo vašej kúpeľni. LED osvetlenie je, samozrejme, úspornejšie ako žiarivky – o žiarovkách sa tu ani nebavíme. Vyhrať sa môžete aj s veľkosťou. Zrkadlá s osvetlením zoženiete v rôznych veľkostných prevedeniach, aj v tých nadrozmerných. Preto, ak máte menšiu kúpeľňu, stavte na výber väčšieho zrkadla a opticky jej dodajte priestor. Veľké zrkadlo plus vhodné svetlo, to sa rovná ideálny nástroj, ako ho dosiahnete. Výrobcovia ponúkajú štandardné aj atypické rozmery, ale k dispozícii máte tiež možnosť vyhotovenia zrkadla na mieru, podľa individuálnych požiadaviek a veľkosti kúpeľne. Tento spôsob navyše dokáže uľahčiť lepšie dispozičné rozvrhnutie zvyšnej časti miestnosti.

Kam s ním?

Zrkadlo s osvetlením sa však nemusí hodiť výhradne do kúpeľne. Dievčatá by vo svojej študentskej izbe určite ocenili možnosť osvetleného zrkadla na toaletnom stolíku. V tomto prípade sa môžeme baviť aj o osvetlení so žiarovkami, ktoré dodávajú kozmetickému kútiku istý šmrnc. Integrované osvetlenie v zrkadle taktiež môžu využiť aj majitelia luxusných reštaurácií alebo hotelov, ktorí chcú na svojich zákazníkov zapôsobiť. Kúpa takéhoto zrkadla totiž nie je lacnou záležitosťou. Ak ešte stále bojujete s nedostatkom svetla v kúpeľni, zvážte kúpu zrkadla s integrovaným osvetlením. To zaručí, že svetlo dopadá naozaj tam, kam chcete. Ak chcete ušetriť, nalepte LED pásové osvetlenie z bočnej strany vášho zrkadla. Nedosiahnete síce rovnaký efekt a žiarivosť ako pre originálnych zrkadlách s osvetlením, postaráte sa však o príjemnú atmosféru vo vašej kúpeľni.

