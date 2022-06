Čaká nás adrenalínová zábava s rapermi a fightermi!

KEĎ SA SPOJÍ ŠOU A ADRENALÍN….

… výsledkom je FIGHT NIGHT CHALLENGE!

Zážitok, aký v strednej Európe nemá obdoby, opäť prichádza s ďalším podujatím a pozýva fanúšikov bojových športov, napínavej atmosféry a veľkolepej zábavy sledovať jedinečnú šou!

Výzvu opäť okrem profesionálnych bojovníkov prijali aj viaceré známe osobnosti slovenského i českého šoubiznisu. V ringu si svoje sily proti sebe zmerajú také hviezdy hudobného priemyslu, ako Rytmus, Moloch, Separ, Majk Spirit, ale tiež známy slovenský tréner Jany Landl. Jedným z najväčších ťahákov večera je bezpochyby zápas Attilu „Pumukli“ Végha, ktorý si splní svoj záväzok z predchádzajúceho galavečera a na druhý pokus sa stretne s Emanuelom Newtonom. Američana na poslednú chvíľu v decembri minulého roka vyradil z plánovaného zápasu pozitívny výsledok testu na koronavírus, a tak na Slovensko nepricestoval. Jeho pozíciu vtedy zastúpil český fighter Patrik Kincl.

Végh a Newton, obaja bývalí šampióni Bellatoru, majú zápasovú bilanciu v rámci pravidiel MMA 1:1. Vzájomný zápas v boxe, ktorý oboch čaká, tak určite vyvrcholí zaujímavým rozuzlením. Slovenská hviezda zmiešaných bojových umení Attila Végh pritom už za sebou jeden boxerský zápas má. „Takmer celý život som robil stand-up a box ma nesmierne baví,“ hovorí Végh. „Veľmi veľa sparujem. Dokonca aj rozhodujúce momenty v rámci mojich MMA zápasov boli väčšinou v postoji, preto ho určite uprednostňujem. To, že v boxe sú iné pravidlá ako v MMA, nepovažujem pre mňa vôbec za obmedzujúce. Viem si to ustrážiť v hlave. Proste idem boxovať a budem sa pripravovať sparingami v boxe bez zapájania nôh alebo súbojov na zemi. Bude to úplne v pohode, viem to rozdeliť. Box je box a MMA je MMA,“ pokračuje obľúbený bojovník. „Za moje výhody považujem najmä pohyblivosť v nohách, no musím byť ostražitý, pretože môj súper mení garde. Viem, čo od Newtona môžem očakávať v MMA, má silné nohy a keď kopne, cítiť to. V boxe ho zatiaľ nemám úplne prečítaného. V predchádzajúcich vzájomných zápasoch ruky väčšinou používal len na skrátenie vzdialenosti, aby mohol urobiť nejaký útok alebo kopať. Toto v rámci nadchádzajúceho zápasu na Fight Night Challenge, nebude úplne možné. Predpokladám však, že sa bude snažiť vyvíjať na mňa obrovský tlak. Ničím si ale nemôžem byť istý, všetko ukáže až samotný zápas“, dodáva Attila, ktorého prípravu momentálne do istej miery obmedzujú aj tanečné tréningy pre jeho účinkovanie v zábavno-tanečnej šou. Aj napriek tomu však nemá pocit, že by jeho príprava mohla byť akokoľvek zanedbaná. „Mesiac a pol pred zápasom mi stačí. Ak budem každý deň sparovať, určite sa stihnem dostatočne na zápas pripraviť. Tá hlavná časť prípravy ma vlastne ešte len čaká,“ priznáva Végh.

Druhý raz sa do ringu rozhodol v rámci Fight Night Challenge vstúpiť aj raper Patrik „Rytmus“ Vrbovský. Tentokrát je jeho vyzývateľom Denis Domaracký, verejnosti skôr známy ako Moloch.

„Výzvu som prijal a do ringu proti nemu nastúpim,“ tvrdí Rytmus. „Od prvého galavečera som aj naďalej poctivo trénoval, som tvrdší a odolnejší. Presvedčilo ma však najmä hlasovanie ľudí na sociálnej sieti, ktorí sa jasne vyjadrili, že zápas medzi nami dvomi by si radi pozreli.“

Len pri slovných prestrelkách nezostane ani hlavný zápas večera, v ktorom proti sebe do ringu nastúpi dvojica raperov Separ a Majk Spirit. Majk Spirit dokonca v rámci prípravy strávil istý čas v Thajsku, kde si zlepšoval svoju kondíciu a techniku. „Už dlhšie som hľadal tú správnu športovú výzvu a Fight Night Challenge prišlo v pravý čas. Chcem dokázať všetkým, no najmä sebe, že tak, ako dokážem „bojovať“ slovami a myšlienkami v muzike, dokážem bojovať aj päsťami a srdcom v ringu,“ prezrádza slovenský raper.

Ani pre Separa nie je cieľom samotný zápas, ale cesta k nemu, ktorá podľa jeho slov vôbec nie je jednoduchá. „Musel som upraviť celý svoj režim, počnúc spánkom, ale tiež stravu i pohyb,“ vysvetľuje Separ. „Potreboval som to, pretože som sa zotavoval z ťažkého životného obdobia. Dosť mi to pomohlo, teraz mám každý deň v týždni tréningy. Vďaka tomu sa po fyzickej stránke dávam veľmi rýchlo dokopy. Čo sa týka tej psychickej, tá je v poriadku už dávnejšie. Aj napriek tomu, že som aj predtým chodil cvičiť a posilňovať, musel som na sebe začať makať ešte aktívnejšie. Fight Night Challenge ma motivovalo a do ringu plánujem vstúpiť v plnej sile. Zapol som režim turbo a úprimne mi to veľmi pomohlo.“

Nemenej zaujímavým bude stretnutie známeho trénera Janyho Landla a talentovaného herca i jedného z posledných prírastkov na hudobnej scéne Matúša Kolárovského, alias Yael.

Vychutnať si nezabudnuteľnú atmosféru budú môcť diváci v piatok 3. júna 2022 naživo v priestoroch bratislavskej NTC arény, alebo prostredníctvom „pay per view“ online vysielania na www.fightnightchallenge.eu. Vstupenky sú dostupné na Predpredaj.sk.

„Som presvedčený, že sa nám spolu s kolegami podarilo posunúť level atraktivity zápasov opäť vyššie a fanúšikovia bojového umenia, ale tiež jedinečnej atmosféry, si podujatie nenechajú ujsť,“ hovorí organizátor Fight Night Challenge Marko Šebesta. „Nedá mi však nespomenúť prvý galavečer, ktorý pri PPV sprevádzali technické problémy. Napriek tomu, že sme si dali mimoriadne záležať na výbere špičkového dodávateľa streamu, jeho služby zlyhali, voči čomu sme dodatočne vyvodili adekvátne dôsledky. I keď pochybila externá spoločnosť, ku kompenzácii vstupného sme pristupovali veľmi zodpovedne a snažili sa dohliadať na odškodnenie všetkých divákov, ktorí o to požiadali v určenej lehote. Zodpovedne môžem prehlásiť, že takáto skúsenosť je pre nás obrovským ponaučením a po konzultáciách s niekoľkými IT špecialistami a bezpečnostnými expertmi sme sa rozhodli podniknúť viacero krokov k tomu, aby sa podobná záležitosť už nikdy neopakovala. Jedným z podstatných bodov je zabezpečenie dodatočných služieb ďalšej spoločnosti, ktorá bude zodpovedná za kontrolu zahraničného sprostredkovateľa streamu. Čiže akási dvojitá kontrola. Našim cieľom je maximálnou formou eliminovať možné riziká vysielania PPV. Touto otázkou sme sa s kolegami zapodievali dostatočne dlho a naše stanovisko bolo jednohlasné. Taktiež sme trvali na zvýšení počtu pracovníkov zákazníckeho servisu. Verím preto, že sa podobná situácia už nebude opakovať a všetci si spolu užijeme fantastickú a napínavú šou,“ dodáva Šebesta.

Čo je to FNC:

Fight Night Challenge je organizácia, ktorá prináša unikátny typ turnajov. Umožňuje amatérskym i profesionálnym zápasníkom vybrať si štýl bojového umenia a nastaviť si vlastné pravidlá boja. Zápasy celebrít sa už vo viacerých zahraničných krajinách tešia veľkej obľúbenosti. Zapájajú sa inluenceri, youtuberi, tik-tokeri, raperi, herci, ale napríklad aj modelky. Samotnému zápasu predchádza poctivá, niekoľkomesačná príprava, ktorá nesúvisí iba s tréningami, ale tiež s diétami a dodržiavaním správnej životosprávy. Na Slovensku sa pod organizáciu podujatia podpisuje eventová agentúra Evency v spolupráci so športovým klubom Spartakus Fight Gym.