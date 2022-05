Čaká slovenskú ekonomiku náročný rok? Analytici vidia najmä riziká, ktoré súvisia s vojnou na Ukrajine

Slovenskú ekonomiku bude podľa analytikov ďalej spomaľovať vojnový konflikt. I keď podľa rýchleho odhadu Štatistického úradu SR naša ekonomika v prvom kvartáli medziročne vzrástla o 3,1 % a tempo rastu sa oproti predchádzajúcim dvom kvartálom zrýchlilo.

Riziká však súvisia s negatívnymi dopadmi vojny na Ukrajine, či už priamymi alebo nepriamymi.

Priemyselná výroba bude klesať aj naďalej

Vojna sa podľa analytičky 365.bank Jany Glasovej podpisuje pod výrazné zdražovanie plynu, ropy, a teda aj prepravných a výrobných nákladov.

„Situácia v globálnej ekonomike bude zložitá minimálne dovtedy, kým neskončí vojnový konflikt na Ukrajine,“ skonštatovala Glasová.

Čo sa týka priemyslu, tak priemyselná výroba medziročne klesá už od februára a analytička očakáva, že aj v ďalších mesiacoch klesať bude.

Problémy spôsobuje aj pandémia

„Predpokladáme, že s novými ukrajinskými úzkymi hrdlami by sa slovenský priemysel mohol vysporiadať už v priebehu druhého štvrťroka, avšak za cenu vyššej ceny vstupov,“ myslí si analytik UniCredit Bank Ľubomír Koršňák.

Nedostatok čipov by mal podľa neho narúšať zotavenie priemyslu počas väčšiny roka, aktuálne zhoršenie pandemickej situácie v niektorých krajinách Ázie, najmä v Číne, resp. odlišný prístup v tejto fáze pandémie zo strany Číny, pritom môžu normalizáciu na trhu s polovodičmi opätovne oddialiť.

Pomôcť by mohli verejné investície

Exporty zo Slovenska smerom do Ruska síce neboli podľa Koršňáka významné, stále však môžu v najbližších mesiacoch zasahovať do produkcie vybraných priemyselných firiem.

„Väčším problémom pre domáci priemysel by však mohlo byť opätovné zvýraznenie cenových tlakov na vstupe do výroby, či rozšírenie sankcií na ropu a najmä plyn,“ skonštatoval Koršňák. Naopak, ekonomiku by najmä smerom k záveru roka mali čoraz viac podporovať verejné investície.

Riziká sú vychýlené smerom nadol

„Medziročný rast nášho HDP bude pomalší, ako sa pôvodne očakávalo, a mohol by tento rok dosiahnuť úroveň okolo 2,5 %,“ myslí si Glasová. UniCredit Bank výhľad rastu slovenskej ekonomiky zatiaľ nemení.

„Naďalej očakávame jej rast v tomto roku o 2,5 %. Riziká sú však vychýlené významne smerom nadol a v najbližších týždňoch preto nevylučujeme revíziu odhadu smerom nadol, najmä v prípade, ak šiesty balíček sankcií EÚ na Rusko bude obsahovať aj ropu,“ dodal Koršňák. VÚB banka prognózu pre HDP na tento rok ponecháva na úrovni 1,8 %.