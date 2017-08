Čaká vás pôrod? Tu sú tipy, ako sa naň pripraviť správne a najlepšie, ako to len pôjde

reklama:

Tehotenstvo trvá zvyčajne deväť mesiacov, preto mamičky majú čas sa naň dôkladne pripraviť. Niekedy však okrem radosti a očakávaní príde aj strach zo samotného pôrodu či rodičovstva. Často sa vo vás miešajú pocity šťastia i obáv, ak sa však začnete na pôrod pripravovať, budete sa cítiť bezpečnejšie a pokojnejšie. Ale ako sa pripraviť na pôrod? Tieto tipy vám pomôžu, ako sa pripraviť na pôrod čo najlepšie.

Ako sa psychicky pripraviť na pôrod

Psychická pohoda a vyrovnanosť je pred pôrodom veľmi dôležitá. Tak, ako ako vaše telo, aj psychika a myseľ prebieha istými fázami a mení sa. Je úplne normálne, ak ste pred pôrodom precitlivená, náladová a máte strach. Veľmi je dôležité, aby ste boli v čo najlepšej psychickej pohode, a to hlavne kvôli dieťatku. Ako sa pripraviť na samotný pôrod? Psychická príprava môže byť najnáročnejšia.

Myslite pozitívne

Pozitívne myslenie je dôležité počas celých deviatich mesiacov. Myslite na to, že nie ste ani prvá a ani posledná žena, ktorú čaká pôrod. Ak chcete zlepšiť pozitívne myslenie, tak začnite od drobností, sústreďte sa na to pekné, čo vás čaká a na nepríjemnejšie veci myslite čo najmenej. Nie je dôvod sa báť, to ako bude pôrod závisí predsa najmä od vás.

Vaše obavy môžu zhoršovať a potvrdzovať aj iné skúsenosti, najmä tie zlé, ktoré čítate na rôznych fórach. Sústreďte sa sama na seba, väčšinou sa ženy delia práve o zlé skúsenosti. Počas tehotenstva, hlavne pred pôrodom, myslite na to, čo vás upokojuje, na vaše bábätko, rodinu, prírodu, čokoľvek, čo vo vás prebúdza pekné spomienky a pohodu. Hlavne myslite na svoje dieťa, ktoré vám onedlho spríjemní a zmení život.

Oddychujte aktívne

Pár dní pred pôrodom je dobré, ak sa veľmi namáhate, ale ani nesedíte celé dni pred televízorom. Je čas ísť trochu na vzduch, nikto vás nenúti, aby ste behali, ale krátka prechádzka na čerstvom vzduchu nikomu neuškodí. Ak nemáte náladu ísť von, zavolajte si domov rodinu a priateľov, ktorí vám pomôžu trochu sa zabaviť a prísť na iné myšlienky.

Zaujímavý, oddychový, ale aj aktívny večer si môžete urobiť aj v pohodlí domova. Zahrajte si nejaké spoločenské hry, porozprávajte sa s najbližšími a pokúste sa byť uvoľnená. Pred pôrodom zabudnite na zdvíhanie ťažkých vecí a chodenie na nákupy. Samozrejme, myslíme na nákupy do pôrodnice. Pre vás a aj bábätko si zaobstarajte veci už v predstihu, pomôže vám aj zoznam vecí, ktoré nesmiete zabudnúť zobrať do pôrodnice.

Pripravte sa

Skúste sa pripraviť na pôrod už vopred. Všetko o pôrode a správnom dýchaní sa dozviete na pôrodnom kurze. Človek sa bojí najviac toho, čo je pre neho neznáme, ak ste prvorodičkou, tak máte obavy a strach z pôrodu ešte väčšie, pretože neviete, čo príde a ako bude pôrod prebiehať. To, ako prebehne pôrod, nevie popredu nikto, ale ak sa naň pripravíte, bude to jednoduchšie pre psychiku a aj vaše telo.

Pôrod bez bolesti nie je, ale je dôležité si uvedomiť, že každá bolesť a kontrakcia vás posúva ďalej a bližšie k tomu, aby ste sa stali matkou vášho dieťaťa. Zistite si, aké prípravky a postupy poskytuje vaša pôrodnica na tlmenie bolesti a informujte sa o pôrode aj u svojho gynekológa, ktorý vám na otázky určite rád odpovie.

Ako pripraviť telo na pôrod

Ak ste zistili a viete, ako sa psychicky pripraviť na pôrod, je dobré vedieť, ako pripraviť telo na pôrod a čo robiť pred pôrodom. Bolesť sprevádza každý pôrod, avšak dá sa istým spôsobom zmierniť. Zistite, ako upokojiť telo pred pôrodom a čo funguje na to, aby boli bolesti miernejšie.

Vyhýbajte sa stresu

Stres pred pôrodom neprispieva ani vašej psychike, ale ani vášmu telu. Ak sa budete neustále strachovať, tak vaše telo bude na to aj tak reagovať, bude pociťovať, že niečo nie je v poriadku a bolesti pred pôrodom, počas kontrakcií, môžu byť oveľa silnejšie.

Je dokázané, že ak je žena pred pôrodom vystavená nadmernému stresu, má a horšie znáša bolesti. Pôrodný kurz môže zmierniť obavy, naučíte sa lepšie dýchať a poučíte sa o tom, čo robiť pred pôrodom. Ak budete vedieť a budete informovaná o priebehu pôrodu, budete menej vystavené neznámym a stresovým situáciám.

Dýchanie

Pred pôrodom je veľmi vhodné aj jednoduché cvičenie, ktoré je spojené s dýchaním. Počas pôrodu je najdôležitejšou časťou práve správne dýchanie, ktoré upokojuje a pomáha lepšie zvládať pôrodné bolesti. Pripravte telo na pôrod aj tým, že sa naučíte správne dýchanie už skôr.

Je pravda, že vám pri pôrode sestričky budú vravieť, ako správne dýchať, ale všetko ostatné musíte zvládnuť sama. Začnite chodiť na jogu pre tehotné ženy, je to výborné cvičenie, ktoré pomáha mierniť bolesť a naučí vás, ako správne dýchať v pokojnom stave a aj počas pôrodu.

Pohodlie a strava

Veľmi dôležité na zvládanie bolesti a prípravy tela na pôrod, je pohodlie, pokoj a vyvážená strava. Možno si poviete, že pred pôrod nie je až také dôležité to, čo zjete, ale v tom sa veľmi mýlite. Žena počas pôrodu musí vynaložiť veľa energie a aj preto je po pôrode tak veľmi unavená. Stavte preto na sacharidy, doprajte si zemiaky a zeleninu, polievky, ovocie a všetkého, čo vám dodá energiu.

Strava je základ a taktiež aj pohodlie, veľmi účinným spôsobom, ako pripraviť telo na pôrod sú masáže, plávanie a teplá kúpeľ. Doprajte si čas len pre seba a venujte pohodlie a starostlivosť vášmu telu.

Čo by ste nemali robiť pred pôrodom

Pred pôrodom sú ženy nielen veľmi citlivé, ale často ich už premáhajú obavy a nepríjemné skúsenosti z pôrodu, o ktoré sa podelili kamarátky či iné rodičky na rôznych fórach. Strach a stres vám a dieťatku neprospieva. Ak chcete, aby váš čas pred pôrodom ubehol pokojne, tak radšej zabudnite na týchto 5 vecí. Toto by ste nemali robiť pred pôrodom:

Nepozerajte strašidelné filmy.

Pred pôrodom si nečítajte fóra o pôrode a komplikáciách.

Držať sa pôrodného plánu a termínu.

Nepripraviť sa na pôrod.

Myslieť na zlé veci a mať obavy z intimity.