Čakacie doby na odbavenie utečencov z Ukrajiny by sa mali čo najviac skrátiť, vyzýva prezidentka Čaputová

Čakacie doby odbavenia utečencov smerujúcich z Ukrajiny na Slovensko by sa mali čo najviac skrátiť. Pri príležitosti návštevy hraničného priechodu s Ukrajinou v Ubli to uviedla prezidentka SR Zuzana Čaputová.

Sankcie majú donútiť Putina rokovať

Ako ďalej povedala, na prijatie na Slovensko totiž čakajú hlavne ženy s malými deťmi. Podľa hlavy štátu zároveň netreba zabúdať ani na tých, ktorí na Ukrajine ostali a majú povinnosť brániť štát.

„Znamená to pre nás, pre Slovenskú republiku, ktorá je súčasťou celosvetového spoločenstva, vyvíjať ďalšie snahy a kroky, napríklad prostredníctvom sankcii, aby sme donútili prezidenta Putina sadnúť za rokovací stôl,“ vyhlásila prezidentka.

Bratislava by mohla hostiť mierové rokovania

Čaputová zároveň v súvislosti s myšlienkou, že rokovania by mohla hostiť Bratislava povedala, že Slovensko je pripravené vytvoriť podmienky pre akékoľvek rokovanie, ktoré by mohlo pomôcť nastoliť mier. „Určite Bratislava by k tomuto bola k dispozícii,“ povedala prezidentka.

Bude prichádzať viac migrantov

Hlava štátu zároveň ocenila spoluprácu štátnej správy, samosprávy a dobrovoľníkov pri pomoci utečencom „Budeme pravdepodobne čeliť zvýšenému počtu migrantov, ale robíme všetko pre to, aby SR bola schopná spracovať administratívne aj humanitárne väčší počet migrantov,“ dodala Čaputová.