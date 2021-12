Čakajú nás druhé koronové Vianoce. Myslime počas nich najmä na krehkú dušu našich detí a na naše psychické zdravie

Dopady dlhotrvajúcej pandémie sa prejavujú aj na našom psychickom zdraví. Pociťujú to všetci, ale so situáciou sa najťažšie vyrovnávajú mladí ľudia a deti, o čom svedčia tak údaje najväčšej zdravotnej poisťovne, ako aj preťažené linky pomoci.

Na zhoršujúcu sa situáciu poukazujú aj dáta VšZP, podľa ktorých lekári vlani predpísali takmer o 32-tisíc psychiatrických liečiv viac ako v predkoronovom období. „Uplynulé dva roky zamávali s každým z nás. Avšak deti sa s krízovými situáciami vyrovnávajú ťažšie, keďže im chýbajú životné skúsenosti, vďaka ktorým ich my, dospelí, dokážeme ľahšie prijať, spracovať a prežiť. Do novembra tohto roka evidujeme niečo cez 17-tisíc mladých poistencov, ktorí vyhľadali pomoc psychiatra alebo psychológa,“ hovorí manažérka oddelenia komunikácie VšZP Eva Peterová.

To, že situácia je vážna, ukazujú aj dáta OZ IPčko, ktoré za posledných 11 mesiacov uskutočnilo na linkách pomoci viac ako 64-tisíc pomáhajúcich a krízových komunikácií. 75 % z nich – viac ako 48-tisíc bolo s mladými ľuďmi do 30 rokov. „Práve obdobie Vianoc je pre nás vždy najťažšie v roku. Vlani nám doslova explodovali linky pomoci a pripravujeme sa na to aj teraz. Robíme, čo môžeme, aby sa k pomoci dostal každý. Rodičia, zdieľajte preto emócie, hovorte o svojich pocitoch, komunikujte s deťmi o tom, čo cítite a čo prežívajú ony. Ak potrebujete, poplačte si. Tak môžete nabrať novú silu, aby ste dokázali plniť rodičovskú úlohu – ochrániť a byť tu pre svoje deti, byť pre ne istotou v neistých časoch. Starajte sa o seba. Pre vaše deti ste „superhrdinami“, ale aj vy potrebujete mať silnú duševnú imunitu, preto so svojimi pocitmi nezostávajte osamote,“ radí psychológ a riaditeľ OZ IPčko Marek Madro.

Práve deti, rodinu a možnosť vypnúť rušný pracovný život aspoň na pár dní v roku a naplno sa venovať iba blízkym, považuje za skutočné čaro Vianoc aj generálny riaditeľ VšZP Richard Strapko. O tradíciách, na ktoré nedá dopustiť, o najemotívnejších sviatočných momentoch, ale aj o vlaňajších covidových sviatkoch otvorene porozprával v najnovšej časti podcastu Všeobecne o zdraví. „Zdravý človek má všetko vo svojich rukách, ale chorý má len jedno želanie – vyzdravieť. Preto všetkým našim poistencom, ale aj poskytovateľom zdravotnej starostlivosti, každému jednému občanovi na Slovensku želám v novom roku ZDRAVIE, zdravý rozum a vnútorný pokoj, pretože, keď človek dokáže prijať dennodenne všetko dobré aj zlé, potom dokáže prežiť krásny život,“ hovorí v podcaste Richard Strapko, ktorý si môžete vypočuť aj na podcastových aplikáciách, Youtube a na www.preventivne.sk.

