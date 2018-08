Čakanie na poštách sa skráti, plánuje sa investícia vo výške skoro pol milióna eur

BRATISLAVA 17. augusta (WebNoviny.sk) – Slovenská pošta, a. s. pokračuje v zavádzaní moderných vyvolávacích systémov. V druhej polovici septembra ich začne inštalovať na ďalších 25 pobočkách v rámci Slovenska.

Ako štátna spoločnosť v piatok informovala, cieľom investície je zabezpečiť účelnú a komfortnú obsluhu, skrátenie čakacích lehôt, plynulejšiu prevádzku a celkové zvyšovanie kvality poskytovaných služieb s vyššou diskrétnosťou.

Čoraz viac zákazníkov

Slovenská pošta uzavrela zmluvu na dodanie vyvolávacích systémov, vrátane ich inštalácie, so spoločnosťou QEX, a. s., Trenčín za 397,4 tis. eur bez dane z pridanej hodnoty (476,9 tis. eur vrátane DPH). Firma má dodať vyvolávacie systémy do konca tohto roka a zároveň bude poskytovať služby centrálnej správy a podpory servisu tlačiarní lístkov počas trvania záručnej lehoty. Vyplýva to z údajov v Centrálnom registri zmlúv.

„Inštaláciu vyvolávacích systémov považujem za mimoriadne dôležitú – prinajmenšom z dôvodu, že naše pobočky navštevuje čoraz viac zákazníkov,“ povedal riaditeľ úseku pobočkovej siete a retailového predaja Slovenskej pošty Jozef Kiss. V minulom roku prišlo na pošty takmer 82 miliónov ľudí, čo je v porovnaní s rokom 2016 o vyše dva milióny ľudí viac.

„Vyvolávacie systémy nám poskytujú štatistické údaje súvisiace s počtom klientov, ich obsluhou a poskytovanými službami. Na základe týchto údajov následne môžeme efektívnejšie nastavovať procesy a reagovať na požiadavky zo strany zákazníkov,“ dodal Kiss.

Vo viac ako dvadsiatich mestách

Pri výbere pobočiek, na ktoré budú systémy nainštalované v tomto roku, Slovenská pošta brala do úvahy viacero faktorov – od veľkosti a vyťaženosti pôšt až po priestorové možnosti interiérov.

Vyvolávacie systémy postupne pribudnú na poštách Prievidza 4, Rimavská Sobota 1, Žiar nad Hronom 1, Košice 22, Levice 5, Krompachy, Bratislava 42, Bratislava 55, Bratislava 214, Vranov nad Topľou, Veľký Krtíš, Šamorín 1, Veľké Kapušany, Moldava nad Bodvou, Nové Zámky 1, Bardejov 1, Partizánske 1, Košice 2, Vráble, Galanta 1, Bratislava 4, Nová Dubnica, Snina 1, Čadca 1 a Bratislava 17.

Necelých šesť minút

Už vlani pribudli takéto systémy na tridsiatich poštách a podľa Slovenskej pošty sa čakacie lehoty skrátili.

„Napríklad, na jednej z najväčších pôšt, Pošte Bratislava 1, sa čakacie lehoty po zavedení vyvolávacieho systému skrátili o 10 percent,“ uviedla hovorkyňa Slovenskej pošty Martina Macková.

Podľa celkových výsledkov meraní v druhej polovici roka 2017 bol priemerný čas čakania na pobočkách s vyvolávacími systémami necelých šesť minút, čo je o 51 percent kratší čas, ako je priemer určený Úradom pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb.

„Vďaka vyvolávacím systémom zákazníci navyše nemusia venovať pozornosť tomu, kedy sa dostanú na rad. Vybavení sú v poradí podľa zvolenej služby. Fakt, že klienti nemusia čakať pri priehradkách, tiež zabezpečuje väčšiu diskrétnosť,“ doplnila Macková.