Čakáte bábätko? Union má preň nachystané najväčšie množstvo výhod

Hoci zo zákona preplácajú všetky tri zdravotné poisťovne rovnakú zdravotnú starostlivosť a lieky, rozdiely predsa len existujú – sú v ponuke benefitov, ktoré sa medzi poisťovňami líšia a vďaka ktorým môžete ušetriť nemálo peňazí. Najmä, ak čakáte bábätko!

V prípade žien, ktoré nastupujú na materskú dovolenku a prichádzajú tak o plný príjem zo zamestnania sa každé ušetrené euro počíta. Budúcich rodičov preto určite poteší poukážka na nákup novorodeneckých potrieb v hodnote 40 eur, ktorú im Union pošle automaticky.

Mimoriadne užitočný je v prípade bábätiek monitor dychu, ktorý dokáže zachrániť spiacemu novorodencovi život. Poisťovňa vám ho môže na pol roka zadarmo požičať, alebo vám naň v prípade kúpy prispeje sumou 30 eur.

Najmä prvorodičky určite ocenia pomoc pôrodnej asistentky. Poistenky Unionu majú nárok na 5 návštev licencovanej pôrodnej asistentky, ktorá naučí tehotnú ženu zvládať stres, pomáha jej získať sebaistotu a pripraví ju na pôrod po psychickej a fyzickej stránke. Po pôrode jej pomôže s laktáciou, starostlivosťou o prsníky, naučí ju ako predísť zápalom, ako správne dojčiť. Rovnako pomôže mamičke so starostlivosťou o novorodenca – ukáže jej vhodné polohovanie bábätka, ako ho držať pri kúpaní, alebo ako mu uľaviť pri ťažkostiach s bruškom a mnohé iné praktické zručnosti.

Ak sa chystáte s bábätkom plávať, oceníte príspevok na kurz plávania vo výške 30 eur.

Nie všetky detičky sa narodia úplne zdravé a preto je dobré vedieť, že Union zdravotná poisťovňa poskytuje vrátenie doplatkov za lieky a dietetické potraviny bez obmedzenia a to až do veku 18 rokov. Zo štatistík Unionu vyplýva, že najviac využili možnosť nechať si preplatiť doplatky za lieky a dietické potraviny rodičia bábätiek do jedného roka života. Preplatené im boli umelé mlieka rôznych značiek, nasledovali antibiotické sirupy a maste na kožné problémy.

Veľkou pomocou pre rodinný rozpočet sú tiež príspevky na očkovanie – na rozdiel od konkurencie Union ZP prispieva na viac druhov vakcín, ktoré vaše dieťa ochránia proti viacerým ochoreniam. Ušetriť tak môžete napríklad na vakcíne proti hepatitíde, kiahňam, kliešťovej encefalitíde, pneumokokom či vírusu HPV.

