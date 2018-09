Čaplovič by si mal spytovať svedomie, podľa Beblavého má na rukách krv Slovenskej akadémie vied

BRATISLAVA 16. septembra (WebNoviny.sk) – Nezaradený poslanec Miroslav Beblavý obvinil na sociálnej sieti poslanca Smeru Dušana Čaploviča, že má na rukách krv Slovenskej akadémie vied (SAV).

Beblavý to zdôvodnil tým, že vďaka nemu poslanci koalície najtesnejšou väčšinou jedného hlasu prelomili veto prezidenta a schválili devastáciu Slovenskej akadémie vied.

Kritika na sociálnej sieti

„Doživotne by si mal svedomie spytovať bývalý podpredseda SAV Dušan Čaplovič, vďaka ktorému návrh prešiel. Mať na rukách krv vlastnej akadémie, to musí byť pocit,“ napísal Beblavý v súvislosti s opätovným schválením novely zákona o vysokých školách, ktorú prezident Andrej Kiska vrátil parlamentu.

Prezident mal výhrady k novele vysokoškolského zákona v častiach súvisiacich so zákonom o kvalite vysokoškolského vzdelávania a Slovenskej akadémii vied.

V prípade SAV prezident Kiska namietal, že dochádza k ohrozeniu transformácie akadémie, keďže schválený zákon spôsobí pre zmätočnosť a nesystémovosť len chaos a právnu neistotu.

Reakcia poslanca Smeru-SD

Čaploviča Beblavého vyhlásenie na sociálnej sieti rozhorčilo. „Poslanec Beblavý hrubo napadol moje ústavné právo slobodne hlasovať v parlamente. Beblavý vedome porušuje Ústavu SR, nehovoriac o tom, že sa stavia do polohy cenzora slobodnej vôle poslanca NR SR, a to hulvátskym a chrapúnskym spôsobom neprijateľným v slušnej spoločnosti,“ povedal Čaplovič pre agentúru SITA s tým, že považuje vrátenie právnej formy SAV do stavu pred 1. júlom 2018 za jediné možné východisko pre zabezpečenie stability a budúcu efektívnu transformáciu inštitúcie.

Parlament schválil v utorok novelu zákona o vysokých školách, do ktorého bola vložená novela zákona o SAV. Schválením novely sa akadémia vrátila do tej podoby, v akej bola pred 1. júlom 2018, teda do formy rozpočtovo-príspevkovej organizácie.