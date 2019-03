Čaputová bola lepšie pripravená a priniesla slušnosť, Malovú prekvapila nízka volebná účasť

BRATISLAVA 31. marca (WebNoviny.sk) – Zuzana Čaputová bola na svoju kampaň lepšie pripravená a zvíťazila preto, že dokázala svoje témy komunikovať konzistentne a slušne.

Pre agentúru SITA to v nedeľu uviedla Darina Malová, odborníčka na demokratizáciu a europeizáciu krajín strednej a východnej Európy, ktorá tiež pripomenula, že ju prekvapila pomerne nízka volebná účasť. Malová tiež doplnila, že okrem toho, že bola Čaputová v kampani lepšie pripravená, prakticky oslovila celé voličské spektrum.

V žiadnom tvrdení si neodporovala

„Rozhodlo to, čo pani Čaputová ponúkla občanom. Ide o takú umiernenosť, dobré vystupovanie a konzistenciu vo vyjadreniach, keď si prakticky v žiadnom tvrdení neodporovala,“ povedala Malová. Zuzana Čaputová získala podľa predbežných výsledkov takmer 60 percent a nad svojím protikandidátom zvíťazila s pomerne vysokým náskokom. Čaputová bude vôbec prvou ženou, ktorá sa na Slovensku ujme prezidentského úradu.

„Výsledky hovoria jasne. To čo ma do istej miery zarazilo, je pomerne nižšia volebná účasť. Vyplýva to však zrejme z toho, že bola predvolebná kampaň za posledné dva týždne utlmená. Žiaden z kandidátov prakticky neviedol kampaň polarizujúcim spôsobom a neprinášal kontroverzné témy. Druhá jasná myšlienka je, že pani Čaputová mala lepšiu kampaň, bola lepšie pripravená a mala jasného adresáta. Oslovila voličov, ktorí patria k tým, čo si prajú na Slovensku zmenu, aj tých pre ktorých témy ako spravodlivosť a právo majú vysokú hodnotu,“ uviedla Malová. Podľa odborníčky na demokratizáciu rozhodol aj faktor ponuky pre občanov.

Nálady v spoločnosti

Podľa Malovej môže kľúčovú úlohu v najbližších parlamentných voľbách zohrať práve úspech Zuzany Čaputovej, ktorý poukazuje na nálady v spoločnosti.

„Myslím si, že všetky politické sily na Slovensku začnú podrobne analyzovať tieto nálady voličov. Koniec koncov môžu byť predčasné parlamentné voľby. Pre politické strany, ktoré v súčasnosti vládnu, by boli samozrejme lepším riešením voľby v riadnom termíne, teda v marci budúceho roka. Osobne si myslím, že budeme v tomto smere ešte svedkami kalkulácií či výpočtov jednotlivých strán,“ odpovedala Malová na otázku, ako môže úspech Čaputovej zavážiť v parlamentných voľbách.

VIAC O TÉME: PREZIDENTSKÉ VOĽBY 2019 NA SLOVENSKU