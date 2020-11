Čaputová bude rešpektovať ďalšie celoplošné testovanie, s Matovičom sa rozprávala aj o koalícii

aktualizované 24. novembra, 16:38

Prezidentka SR Zuzana Čaputová bude rešpektovať ďalšie kolo celoplošného testovania obyvateľov Slovenska na koronavírus. Považovala by za správne, ak by bolo dobrovoľné. Uviedla to vo svojom utorkovom vyhlásení.

Slovensko potrebuje zodpovedných politikov

Zároveň informovala, že v utorok sa v Prezidentskom paláci stretla s premiérom Igorom Matovičom (OĽaNO). Vládna koalícia by podľa nej aj napriek rozdielnosti názorov mala vedieť spolupracovať. Podotkla, že Slovensko potrebuje zodpovedných politikov.

Prezidentka sa stretla s premiérom, aby sa porozprávali a oboznámila ho s jej postom. Čaputová si uvedomuje, že COVID-19 zasiahol Slovensko s krízami aj v iných oblastiach a že miera problémov, ktorým vláda čelí, je nebývalá a nemá v histórii obdobu.

Zmena prístupu v boji s pandémiou

Slovensko však podľa nej nevyhnutne potrebuje vecný, pokojný a pragmatický prístup, preto predsedu vlády o takýto prístup pri riešení pandémie dnes požiadala.

Slovenská hlava štátu je zároveň presvedčená, že akceptovanie opatrení zo strany občanov treba dosiahnuť nie hrozbami či presvedčivými dôvodmi. Domnieva sa, že by pomohli jasné argumenty o vhodnosti konkrétnych návrhov. Tiež by podľa nej pomohlo pochopenie zmyslu a významu každého kroku, lebo ďalšie zahrávanie sa s trpezlivosťou ľudí si už nemožno dovoliť.

„Chcem byť nápomocná v boji s pandémiou, sama však potrebujem poznať a dôverovať riešeniam, ktoré nám majú v boji s pandémiou pomôcť. Som teda presvedčená, že je potrebná zmena prístupu,“ upozornila prezidentka.