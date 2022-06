Čaputová by nemala podľa zamestnávateľov podpísať parlamentom schválený protiinflačný balík

Zamestnávatelia sa domnievajú, že by prezidentka SR Zuzana Čaputová nemala podpísať parlamentom schválený protiinflačný balík. Skonštatovali to po pondelkovom stretnutí s hlavou štátu.

Ako zdôraznili, z ich pohľadu nejde o skutočný protiinflačný balík, znepokojujú ich jeho rozpočtové dopady a kriticky sa stavajú aj k spôsobu jeho schválenia. Ak by pritom poslanci aj napriek nesúhlasu prezidentky, zmeny opätovne schválili, požiadali ju, aby zvážila podanie na Ústavný súd SR.

Nevyhnutné dodržiavať legislatívne postupy

Ako zdôraznil prezident Republikovej únie zamestnávateľov Miroslav Kiraľvarga, firmy naprieč celou Európu nie sú proti sociálnym balíčkom, ktoré by občanom pomohli vykompenzovať ich aktuálnu ťažkú situáciu.

„Môžeme zhodne povedať, že ani my nereprezentujeme to, že sme proti nejakému balíku, ktorý by bol vytvorený relevantnými reprezentantmi vlády, odborníkmi a prešiel tripartitou,“ zhodnotil s tým, že je nevyhnuté dodržiavať legislatívne postupy.

Znásilňovanie legislatívneho procesu

Ako dodal prezident Asociácie priemyselných zväzov a dopravy Alexej Beljajev, nenárokujú si právo rozhodovať, či by mala niektorá rodina dostať 200 alebo 100 euro, ale to, čo napadli, je aktuálne „znásilňovanie“ legislatívneho procesu.

„Boli by sme radi, keby sa ten proces prijímania zákonov vrátil tam, kde má byť, na diskusiu v Hospodárskej a sociálnej rade a v riadnom konaní cez parlament,“ stručne zhrnul.

Rokovali aj zástupcovia dôchodcov

Okrem zamestnávateľov sa rokovania zúčastnili aj zástupcovia dôchodcov. Ako uviedla podpredsedníčka Jednoty dôchodcov Slovenska Valéria Pokorná, práve dôchodcovia z tohto balíčka pomoci úplne vypadli.

Podľa nej pritom ide často o ľudí, ktorí na Slovensku odpracovali 30 alebo 40 rokov, pričom dostávajú také nízke dôchodky, že sa z nich nedá vyžiť. Ako upozornila, nie sú proti pomoci rodinám s deťmi, tá by však mala byť kategorizovaná a malo by sa myslieť na to, že dôchodcov rovnako trápi inflácia či vysoké ceny energií.