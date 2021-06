Čaputová: Byť infikovaným v tretej vlne už nebude len otázkou náhody, ale z veľkej časti otázkou voľby (video)

Jediný účinný spôsob, ako zabrániť šíreniu delta variantu koronavírusu, je očkovanie. Počas stredy 23. júna to k aktuálnej epidemickej situácii povedala prezidentka Zuzana Čaputová. Dodala, že si je istá tým, že nikto netúži po tom, aby sa spôsob života vrátil do nedávnej minulosti.

Hlava štátu uviedla, že na rozdiel od prvých dvoch vĺn pandémie možno povedať, že byť infikovaným v tretej vlne už nebude len otázkou náhody, ale z veľkej časti to bude otázkou voľby. „Nebude to štát, ani spoločnosť, kto bude ľudí deliť na chránených a zraniteľných. Bude to vírus. Z pohľadu vírusu budú len zaočkovaní a nezaočkovaní,“ povedala Čaputová.

Najhorší prístup v rámci V4

Prezidentka vyzvala tých, ktorí sú očkovaniu otvorení a stále váhajú, aby nečakali. „Obraciam sa preto priamo na vás – nečakajte, prosím, až na príchod tretej vlny, lebo to už môže byť neskoro. Istotu, že vakcína nás ochráni pred vírusom, máme až niekoľko týždňov po druhej dávke. Využime preto tieto prázdninové mesiace a predíďme tomuto riziku,“ povedala Čaputová.

Hlava štátu upozornila, že úroveň zaočkovanosti na Slovensku sa radí medzi najnižšie v rámci krajín Európskej únie. Dodala, že všetky okolité krajiny Vyšehradskej štvorky (V4) sú na tom lepšie a na ďalšiu vlnu sú tým pádom lepšie pripravené.

„Ľudia na Slovensku predsa nie sú menej uvedomelí, menej zodpovední, ako občania iných krajín. Chcem vás preto poprosiť, ak váhate, prípadne očkovanie odkladáte, urobte tak čo najskôr,“ povedala prezidentka.

Spochybňovanie očkovania je nezodpovedné

Upozornila tiež na to, že v časoch, keď v očkovaní zaostávame, je nezodpovedné vysielať akékoľvek signály, ktoré očkovanie spochybňujú. Čaputová v plnej miere rešpektuje práva politickej opozície a občanov poukazovať na zlyhania vlády, ktorá má túto kritiku strpieť a naprávať chyby.

Nepopiera ani dobrovoľnosť očkovania. Vyzýva preto politických lídrov, ktorí aktívne k očkovaniu nevyzývajú, aby od neho zároveň neodradzovali. „Chcem preto požiadať politických lídrov, aby nerobili kroky, ktoré môžu mať pre nás všetkých tragické následky a aby konali s pocitom zodpovednosti za životy a zdravie občanov,“ uzavrela hlava štátu.