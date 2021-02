Čaputová kritizuje zmeny v sčítaní obyvateľstva, problém príslušnosti k menšinám je oveľa širší

Nie je správne, že sa zásadné zmeny v sčítaní obyvateľov dejú na poslednú chvíľu. Vo svojom profile na sociálnej sieti to uviedla prezidentka SR Zuzana Čaputová.

Sčítanie je kľúčové

Ako dodala, nepovažuje za správne, že Štatistický úrad SR (ŠÚ SR) pristúpil k spochybneniu dosiahnutého konsenzu pár dní pred začiatkom sčítania, v skrátenom legislatívnom konaní, a to v rozpore s legislatívnymi pravidlami vlády.

Prezidentka zároveň zdôraznila, že sčítanie obyvateľstva je „nesmierne dôležité pre presné nastavenie verejných politík a obzvlášť pre rozvoj miest a obcí, keďže od neho sa odvíja aj financovanie samospráv“.

Sčítanie je však podľa nej kľúčové aj pre národnostné menšiny, pretože údaj o ich početnosti vo významnej miere ovplyvňuje ich možnosti uplatňovať si menšinové práva. „Či si bude môcť v dotazníku občan uviesť príslušnosť k jednej alebo dvom národnostným menšinám, je podľa môjho názoru zásadnou zmenou,“ upozornila Čaputová.

Koaliční poslanci poslali list

Hlava štátu dodala, že tento sporný bod ďaleko presahuje tému, ktorá sa úzko dotýka najmä národnostných menšín. Preto sa domnieva, že k upokojeniu situácie by prospelo poznať jasnú predstavu vlády o tom, ako budú výsledky sčítania smerom k národnostným menšinám implementované. „Pomohlo by to aj k vyššej miere dôvery k celému procesu sčítania obyvateľstva,“ uzavrela prezidentka.

Skupina 27 koaličných poslancov poslala predsedovi ŠÚ SR Alexandrovi Ballekovi otvorený list v súvislosti s návrhom na vypustenie možnosti uvádzania druhej národnosti v sčítaní obyvateľov. V liste upozorňujú, že ŠÚ SR skrátením pripomienkového konania k predmetnému návrhu porušuje legislatívne pravidlá vlády, ktoré sú pre neho záväzné.

Výhrady voči uvádzaniu dvoch národností v sčítaní obyvateľov vyjadril poslanec Juraj Gyimesi (OĽaNO). Ten chce, aby bola v sčítaní možnosť vyznačiť len jednu národnosť. Možnosť voľby druhej národnosti sa podľa neho vložila do sčítacieho hárku „nenápadne“.