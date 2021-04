Čaputová: Ľudí netreba hodnotiť podľa pôvodu alebo farby pleti, ale podľa výsledkov ich činnosti

Ľudí netreba hodnotiť podľa pôvodu alebo farby pleti, ale podľa výsledkov ich činnosti. Pri príležitosti Medzinárodného dňa Rómov to na štvrtkovej tlačovej konferencii povedala prezidentka SR Zuzana Čaputová. Tá v Prezidentskom paláci prijala Rómov a Rómky z prvej línie boja proti pandémii.

Predmetom rozhovoru prezidentky a jej hostí bolo zdieľanie skúseností o tom, ako sa darí zvládať pandémiu v zdravotnej oblasti či aké efekty má absencia vzdelania v marginalizovaných skupinách počas dištančného vzdelávania.

Silné ľudské príbehy

Diskutovali tiež o individuálnych prípadoch či o systémových deficitoch, ktoré by bolo potrebné doplniť alebo upraviť v oblasti vzdelávania alebo v sociálnej oblasti.

„Počula som silné ľudské príbehy ľudí, ktorí sa nad rámec svojich profesií rozhodli pomáhať v ťažkých oblastiach s ťažkou témou, pretože boj s COVID-19 je boj o prežitie. Veľmi si vážim ich nasadenie, ich prácu. Sú za nimi konkrétne deti, konkrétni ľudia, ktorým v poslednom roku pomáhajú,“ doplnila prezidentka.

Investícia do budúcnosti krajiny

Prezidentka zároveň uviedla, že je veľkou podporovateľkou toho, aby sa vzdelávanie detí začalo už v predškolskom období.

„Rozprávali sme sa aj o tom, že v rámci vzdelávania detí je veľmi dôležitý akoby ten celkový prístup, nie iba vzdelávanie v doobednom, ale aj výchovná časť v poobednom čase,“ doplnila prezidentka. Investícia do vzdelania je podľa nej investíciou do budúcnosti nielen rómskej komunity, ale aj do budúcnosti celej krajiny.