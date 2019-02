Čaputová má po odstúpení Mistríka výrazný náskok, prvé kolo by ovládla s náskokom vyše 20 percent

BRATISLAVA 28. februára (WebNoviny.sk) – Prvé kolo prezidentských volieb by jasne ovládla Zuzana Čaputová. Vyplýva to z prieskumu agentúry Focus pre Televíziu Markíza, ktorý robili od 26. do 28. februára a nebol v ňom už zaradený Robert Mistrík, ktorý v utorok ohlásil, že sa vzdáva kandidatúry.

Čaputovú v prieskume podporilo 44,8 percenta opýtaných. Do druhého kola prezidentských volieb by postúpila spoločne s Marošom Šefčovičom, ktorý by získal 22,1 percenta. Na treťom mieste sa umiestnil Štefan Harabin (12 %) a štvrtý skončil Marian Kotleba, ktorému by dalo hlas 8,2 percenta opýtaných.

Na ďalších miestach nasledujú František Mikloško (3,5 %), Béla Bugár (3,2 %), Eduard Chmelár (2,5 %), Milan Krajniak (2,4 %). Vzorku prieskumu tvorilo 804 opýtaných a ostatní kandidáti by skončili pod hranicou jedného percenta.

Prieskum agentúry Focus bol zrejme posledný, ktorý bol publikovaný, pretože od soboty rána platí dvojtýždňový zákaz ich zverejňovanie. Prvé kolo prezidentských volieb bude 16. marca. Ak ani jeden z kandidátov na prezidenta nezíska nadpolovičnú väčšinu platných hlasov oprávnených voličov, druhé kolo volieb hlavy štátu bude o dva týždne – v sobotu 30. marca 2019.

