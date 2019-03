Čaputová má podľa OĽaNO reálnu šancu stať sa prezidentkou, liberáli zo SaS ďakujú Mistríkovi

BRATISLAVA 17. marca (WebNoviny.sk) – Hnutie Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO) urobí všetko preto, aby sa Zuzana Čaputová stala prezidentkou. Tvrdí to predseda hnutia Igor Matovič.

Skutočne dobrá kandidátka

„Pre úspech Čaputovej bol podstatný záväzok dvojice Mistrík a Čaputová, že len jeden z nich pôjde do prvého kola, ktorý sme s nimi vyrokovali, aj keď nám mnohí neverili, že sa nám to podarí. Rovnako dôležité však bolo, že Čaputová je skutočne dobrou kandidátkou,“ povedal Matovič. Agentúru SITA informoval hovorca OĽaNO Matúš Bystriansky.

Matovič od Čaputovej očakáva v ďalšej časti kampane naďalej úprimnú komunikáciu, veľa odvahy a odhodlania. Očakáva tiež neúnavné potvrdzovanie verejného záväzku byť mostom medzi kresťanmi a liberálmi, rovnako záväzok nepodporovať agendu LGBTI z pozície prezidentky.

Dosiahnutý výsledok Zuzany Čaputovej zhodnotila aj strana Sloboda a Solidarita (SaS), podľa ktorej je to výborné východisko pre druhé kolo prezidentských volieb.

Zjednotenie demokratických síl

„Ukázalo sa, že rozhodnutie Roberta Mistríka bola zásadné a znamenalo zjednotenie demokratických síl na Slovensku v jej prospech, a preto má dnes reálnu šancu stať sa prezidentkou Slovenskej republiky. Ešte raz sa Robertovi Mistríkovi chceme za nadhľad a zodpovedný prístup poďakovať,“ uviedla strana v tlačovej správe, ktorú agentúre SITA poslal hovorca SaS Róbert Buček.

„Radi by sme zároveň povzbudili občanov, aby sa počas nasledujúcich dvoch týždňov nenechali znechutiť a oklamať hovorcami oligarchov, mafie, extrémistov, ale aj slovenským ortodoxným klérom a volili spravodlivé a moderné Slovensko, ktoré zosobňuje Zuzana Čaputová,“ dodáva SaS. K dosiahnutému výsledku 1. kola prezidentských volieb strana Čaputovej gratuluje.

Prvé kolo volieb prezidenta SR vyhrala so ziskom 40,57 percenta platných hlasov Zuzana Čaputová. Do druhého kola postupuje z druhého miesta so ziskom 18,66 percenta platných hlasov aj Maroš Šefčovič. Druhé kolo volieb hlavy štátu sa uskutoční v sobotu 30. marca.

