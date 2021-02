Čaputová môže ísť s referendovou otázkou do Košíc. Vlaňajšia petícia SNS asi vyjde nazmar

Referendová otázka o predčasných parlamentných voľbách zrejme skončí na stoloch sudcov Ústavného súdu SR v Košiciach. Ústavní právnici, ktorých oslovil portál Webnoviny.sk, naznačujú, že by tak mohla urobiť hlava štátu.

Lídri dvoch opozičných strán Smer-SD Robert Fico a Hlas-SD Peter Pellegrini minulý týždeň ohlásili vznik petičného výboru a začiatok zberu podpisov. Ten je sťažený pre vyhlásený núdzový stav.

Čo sa môže a čo už nie

Petičnú hárok za referendum o predčasných voľbách obsahuje otázku, či občania súhlasia so skrátením volebného obdobia Národnej rady SR tak, aby sa voľby do nej vykonali do 180 dní odo dňa vyhlásenia výsledkov referenda.

Podľa ústavy predmetom referenda nemôžu byť základné práva a slobody, dane, odvody a štátny rozpočet. Otázkou je, či je predmet referenda v súlade so základným zákonom štátu.

Ústavný právnik Vincent Bujňák z Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave pre Webnoviny.sk uviedol, že sa musí vychádzať z kľúčového rozhodnutia ústavného súdu k referendu z roku 2014.

Súd vtedy povedal, že občania v referende môžu za vymedzených podmienok prijať všeobecne záväzné pravidlá správania sa s právnou silou zákona, prípadne ústavného zákona.

„Zároveň však uviedol, že referendovou otázkou nemôžete znižovať dosiahnutý štandard základných práv a slobôd vyplývajúci z medzinárodnej alebo vnútroštátnej úpravy. Slovenská republika je viazaná Dodatkovým protokolom k štrasburskému dohovoru, ktorý v článku 3 zakotvuje právo na slobodné voľby,“ upozornil Bujňák.