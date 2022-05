Čaputová nepovažuje hlasovanie o Ficovi za úplnú prehru, poslanci vyjadrili falošnú solidaritu

Neúspešné hlasovanie o vydanie poslanca a predsedu strany Smer-SD Roberta Fica v Národnej rade SR 4. mája je podľa prezidentky SR Zuzany Čaputovej škrabancom, ale nie je to úplná prehra.

Poslanci by sa nemali zaoberať dôkazmi

Uviedla to v diskusnej relácii RTVS Sobotné dialógy s tým, že časť poslancov jeho nevydaním na rozhodovanie súdu vyjadrila falošnú solidaritu a ďalšia to uchopila tak, že rozhodovala o dostatku dôkazov alebo o tom, či by mal byť Robert Fico väzobne stíhaný. Poslanci by sa totiž podľa nej nemali zaoberať dôkazmi, pretože to je úlohou súdu.

„Politici majú dať ruky preč, pokiaľ ide o trestné stíhanie alebo vyšetrovanie jednotlivých skutkov politikov, okrem jedného jediného prípadu, keď Národná rada SR v prípade stíhania poslanca má dať súhlas, aby súd rozhodol o väzobnom stíhaní,“ zhodnotila prezidentka.

Test pre demokraciu

Čaputová si myslí, že na Slovensku fungujú mechanizmy spravodlivosti a právny štát, aj keď s chybami. Fungujú tu aj opravné prostriedky. „Pokiaľ ide o stíhanie opozičného politika, bez ohľadu na to, kto je v opozícii a koalícii, musíme byť veľmi pozorní. Je to test pre demokraciu v každej krajine,“ zhodnotila s tým, že spoločnosť by mala upriamiť pozornosť na to, že všetky procesy sú v súlade so zákonom.

Podľa prezidentky nič nenasvedčuje tomu, že by sa tak nedialo. Hovorí tiež o vysokých nárokoch na zákonnosť akéhokoľvek procesného postupu a obzvlášť pri vyšetrovaní politikov. V prípade, že sú podozrenia, že súčasné vyšetrovacie orgány zneužili moc, by sa to malo vyšetriť.