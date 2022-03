Čaputová: Posilnenie obranyschopnosti Slovenska vojskami NATO je zodpovedné a nevyhnutné riešenie

Posilnenie vlastnej obranyschopnosti Slovenska prostredníctvom kolektívnej bezpečnosti garantovanej štátmi Organizácie Severoatlantickej zmluvy (NATO) považuje prezidentka Zuzana Čaputová za zodpovedné a nevyhnutné riešenie. Informovala o tom vo svojom profile na sociálnej sieti.

Neprípustné riziko pre Slovensko

Prezidentka pripomína, že Rusko zaútočilo na Ukrajinu, no má neprijateľné nároky aj voči iným krajinám vrátane Slovenska. Podľa Moskvy sa bývalé komunistické krajiny majú vzdať svojho práva prijať pomoc od spojencov bez súhlasu Ruska.

„V praxi by to znamenalo, že záväzok NATO prísť nám na pomoc v čase krízy by sa stal iba prázdnym sľubom. Brať na ľahkú váhu takého nároky vnímam ako neprípustné bezpečnostné riziko pre Slovensko, najmä ak ich počujeme od predstaviteľov krajiny, ktorá len pred tromi týždňami bezdôvodne napadla svojho suseda,“ vyhlásila prezidentka.

Dodala, že Rusko považuje susedné krajiny za sféru svojho vplyvu a pokiaľ by ruský prezident Vladimir Putin vojensky ovládol Ukrajinu, Rusko by sa stalo susedom Slovenska.

Posilnenie suverenity a dôvery

Prítomnosť vojsk NATO na Slovensku nie je podľa hlavy štátu stratou suverenity, ale ide, naopak, o jej posilnenie a o vyjadrenie dôvery k partnerom, ktorí chránia bezpečnosť Slovenska.

„Vojenský konflikt v Európe už nie je iba teoretická možnosť, je to bohužiaľ realita a tejto realite musíme prispôsobiť aj našu vlastnú bezpečnosť,“ uzavrela Čaputová.